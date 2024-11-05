  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Химнасия Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 35'
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
23' Желтая карточка
Yonatthan Rak

Ход матча

23'
 
Yonatthan Rak
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Сентраль Кордоба СдЕ
2.25
Реклама, bettery.ru
3.03
Реклама, melbet.ru
3.95
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
13
Ледесма
Маркос
20
Кабрал
Джонатан
4
Моралес
Леонардо
21
Enzo
Martinez3
15
Пинтадо
Хуан
37
Макс
Аугусто
6
Martin
Fernandez
10
Де
Бласис
Пабло
26
Родригес
Валентин
30
Rodrigo
Castillo
25
Бриаско-Балекян
Норберто
1
Luis
Ingolotti
2
Lucas
Abascia
15
Yonatthan
Rak
6
Sebastian
Valdez
4
Пильюд
Иван
25
Флорентин
Хосе
5
Cristian
Vega
14
Gonzalo
Trindade
8
Rodrigo
Atencio
29
Favio
Cabral
7
Matias
Benitez
Химнасия Ла-Плата
3-5-2
Сентраль Кордоба СдЕ
3-4-3

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
С
2:1
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 5 0.24
Абальдо Матиас 3 0.14
Кастро Лукас 2 0.1
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.1
Де Бласис Пабло 2 (2) 0.1
Коласо Николас 1 0.05
Троянски Франко 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Салазар Давид 1 0.05
Пинтадо Хуан 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Varaldo 3 (1) 0.14
Tomas Molina 3 (2) 0.14
Флорентин Хосе 2 0.1
Rodrigo Atencio 2 0.1
Васкес Кевин 2 0.1
Favio Cabral 2 0.1
Juan Andres Meli 2 0.1
Годой Матиас 1 0.05
Luis Miguel Angulo 1 0.05
Matias Benitez 1 0.05
Rafael Barrios 1 0.05
Санабрия Матео 1 0.05
Manuel Palavecino 1 0.05
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 6 1
Моралес Леонардо 6 0
Martin Fernandez 4 1
Nicolas Garayalde 5 0
Кастро Лукас 4 0
Канто Густаво 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Макс Аугусто 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Салазар Давид 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Abascia 4 2
Годой Матиас 5 0
Васкес Кевин 4 0
Rodrigo Atencio 4 0
Sebastian Valdez 3 0
Oscar Garrido 3 0
Juan Andres Meli 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Rafael Barrios 2 0
Yonatthan Rak 2 0
Флорентин Хосе 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Franco Aragon 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Manuel Palavecino 1 0
Омар де Фелиппе 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

4
8
Химнасия Ла-Плата
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
5
42%
5
50%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
50%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
4
36%
5
33%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Забито

18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
3
17%
2
9%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
7
39%
6
27%
76-90

Пропущено

20
27
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
5%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
7
35%
7
26%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
25%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
6 раз 60%
0
4 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
6
4
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
8
12
2
18
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 20 9 9 2 20 - 9 36
3.
Унион Санта-Фе
 20 9 6 5 23 - 18 33
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
6.
Расинг Авельянеда
 20 9 4 7 28 - 20 31
7.
Ривер Плейт
 20 7 9 4 24 - 14 30
8.
Институто Кордоба
 20 8 5 7 25 - 19 29
9.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 21 7 8 6 23 - 21 29
11.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
12.
Годой Крус
 20 6 10 4 23 - 20 28
13.
Индепендьенте Авельянеда
 20 5 12 3 16 - 13 27
14.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
15.
Бельграно
 20 6 8 6 23 - 23 26
16.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 21 6 8 7 19 - 19 26
17.
Бока Хуниорс
 20 6 7 7 21 - 22 25
18.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 21 6 7 8 17 - 19 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 20 5 6 9 19 - 26 21
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 20 5 6 9 13 - 24 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 20 3 7 10 10 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
10.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
11.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
12.
Бока Хуниорс
 9 5 3 1 12 - 6 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 10 4 5 1 14 - 9 17
16.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 11 4 3 4 12 - 9 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
23.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
24.
Банфилд
 9 3 4 2 13 - 10 13
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 10 3 4 3 8 - 7 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
2.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 11 3 3 5 9 - 12 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 11 2 5 4 10 - 12 11
13.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
14.
Унион Санта-Фе
 9 2 4 3 9 - 13 10
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
18.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
19.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
20.
Расинг Авельянеда
 10 2 2 6 10 - 13 8
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Бельграно Хара Франко 8 (1)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Yonatthan Rak получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Сентраль Кордоба СдЕ
2.25
Реклама, bettery.ru
3.03
Реклама, melbet.ru
3.95
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный