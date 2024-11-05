Тур: 21.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
23'
15
Пинтадо
Хуан
37
Макс
Аугусто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пинтадо ХуанПолузащитник
-
37 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Favio CabralНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|5
|0.24
|Абальдо Матиас
|3
|0.14
|Кастро Лукас
|2
|0.1
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.1
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.1
|Коласо Николас
|1
|0.05
|Троянски Франко
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Салазар Давид
|1
|0.05
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Varaldo
|3 (1)
|0.14
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.14
|Флорентин Хосе
|2
|0.1
|Rodrigo Atencio
|2
|0.1
|Васкес Кевин
|2
|0.1
|Favio Cabral
|2
|0.1
|Juan Andres Meli
|2
|0.1
|Годой Матиас
|1
|0.05
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.05
|Matias Benitez
|1
|0.05
|Rafael Barrios
|1
|0.05
|Санабрия Матео
|1
|0.05
|Manuel Palavecino
|1
|0.05
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|6
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Martin Fernandez
|4
|1
|Nicolas Garayalde
|5
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Канто Густаво
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Макс Аугусто
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Abascia
|4
|2
|Годой Матиас
|5
|0
|Васкес Кевин
|4
|0
|Rodrigo Atencio
|4
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rafael Barrios
|2
|0
|Yonatthan Rak
|2
|0
|Флорентин Хосе
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
|Manuel Palavecino
|1
|0
|Омар де Фелиппе
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
4
8
Химнасия Ла-Плата
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
5
42%
5
50%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
50%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
4
36%
5
33%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
3
17%
2
9%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
7
39%
6
27%
76-90
Пропущено
20
27
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
5%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
7
35%
7
26%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
25%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
6 раз 60%
0
4 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
46
64
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
137
416
812
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|20
|9
|9
|2
|20 - 9
|36
|3.
|20
|9
|6
|5
|23 - 18
|33
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|6.
|20
|9
|4
|7
|28 - 20
|31
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|9.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|10.
|0:0
|21
|7
|8
|6
|23 - 21
|29
|11.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|12.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|13.
|20
|5
|12
|3
|16 - 13
|27
|14.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|15.
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|16.
|0:0
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|17.
|20
|6
|7
|7
|21 - 22
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|19.
|0:0
|21
|6
|7
|8
|17 - 19
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|21.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|22.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|25.
|20
|5
|6
|9
|13 - 24
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|11.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|12.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|16.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|17.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|18.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|19.
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|20.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|2.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|8.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|18.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|19.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7