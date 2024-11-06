Тур: 21.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаYonatthan Rak
63' Желтая карточкаSantiago Laquidain
64' Желтая карточкаEnzo Martinez3
72' Красная карточкаCristian Vega
76' Желтая карточкаФлорентин Хосе
90' Желтая карточкаMartin Fernandez
90' Желтая карточкаПильюд Иван
90'+8
Ход матча
23'
64'
72'
76'
90'
90'
15
Пинтадо
Хуан
37
Макс
Аугусто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пинтадо ХуанПолузащитник
-
37 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Favio CabralНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|5
|0.24
|Абальдо Матиас
|3
|0.14
|Кастро Лукас
|2
|0.1
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.1
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.1
|Коласо Николас
|1
|0.05
|Троянски Франко
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Салазар Давид
|1
|0.05
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Varaldo
|3 (1)
|0.14
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.14
|Флорентин Хосе
|2
|0.1
|Rodrigo Atencio
|2
|0.1
|Васкес Кевин
|2
|0.1
|Favio Cabral
|2
|0.1
|Juan Andres Meli
|2
|0.1
|Годой Матиас
|1
|0.05
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.05
|Matias Benitez
|1
|0.05
|Rafael Barrios
|1
|0.05
|Санабрия Матео
|1
|0.05
|Manuel Palavecino
|1
|0.05
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|6
|1
|Martin Fernandez
|5
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Nicolas Garayalde
|5
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Канто Густаво
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Enzo Martinez3
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Макс Аугусто
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Abascia
|4
|2
|Годой Матиас
|5
|0
|Васкес Кевин
|4
|0
|Rodrigo Atencio
|4
|0
|Santiago Laquidain
|2
|1
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Флорентин Хосе
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Rafael Barrios
|2
|0
|Yonatthan Rak
|2
|0
|Cristian Vega
|0
|1
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
|Manuel Palavecino
|1
|0
|Омар де Фелиппе
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
4
8
Химнасия Ла-Плата
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
5
42%
5
50%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
50%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
4
36%
5
33%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
3
17%
2
9%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
7
39%
6
27%
76-90
Пропущено
20
27
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
5%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
7
35%
7
26%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
25%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
6 раз 60%
0
4 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
64
47
64
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
138
417
813
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|2:0
|21
|10
|9
|2
|22 - 9
|39
|3.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|4.
|0:1
|21
|9
|6
|6
|23 - 19
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|6.
|20
|9
|4
|7
|28 - 20
|31
|7.
|20
|7
|9
|4
|24 - 14
|30
|8.
|1:0
|21
|6
|12
|3
|17 - 13
|30
|9.
|20
|8
|5
|7
|25 - 19
|29
|10.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|20
|6
|10
|4
|23 - 20
|28
|14.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|15.
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|16.
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|17.
|20
|6
|7
|7
|21 - 22
|25
|18.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|19.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|21.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|22.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|25.
|0:2
|21
|5
|6
|10
|13 - 26
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|20
|3
|7
|10
|10 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|2:0
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|10.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|11.
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|12.
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|1:0
|11
|4
|6
|1
|10 - 7
|18
|16.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|17.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|18.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|19.
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|20.
|0:2
|11
|4
|3
|4
|8 - 11
|15
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|24.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|4
|5
|1
|10 - 5
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|1:0
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|14.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|17.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|18.
|9
|1
|5
|3
|3 - 6
|8
|19.
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|20.
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|0:2
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Бельграно
|Хара Франко
|8 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 7