Тур: 21.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Институто Кордоба
Ривер Плейт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.24
|Russo Cordero
|5
|0.24
|Damian Puebla
|4 (1)
|0.19
|Gregorio Rodríguez
|3
|0.14
|Facundo Suarez
|2
|0.1
|Gonzalo Requena
|2
|0.1
|Gaston Lodico
|1
|0.05
|Fernando Alarcon
|1
|0.05
|Juan Franco
|1
|0.05
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
|Jeremias Lazaro
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|9 (3)
|0.43
|Колидио Факундо
|4
|0.19
|Солари Пабло
|3
|0.14
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.1
|Фернандес Игнасио
|1
|0.05
|Мастантуоно Франко
|1
|0.05
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Меса Максимильяно
|1
|0.05
|Барко Эсекьель
|1
|0.05
|Мартинес Гонсало
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|6
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Damian Batallini
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Giuliano Cerato
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Damian Puebla
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|5
|0
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Меса Максимильяно
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
9
21
Институто Кордоба
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Ривер Плейт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (12)
40% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
10
23
Голы по времени матча
Забито
14
3
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
4
29%
1
33%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
4
19%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
1
9%
7
33%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
21%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Забито
25
24
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
5
20%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
3
12%
5
21%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
24%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
6
32%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1
Результаты матчей
Институто Кордоба
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
3
4 раза 20%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
92
54
65
27
56
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
36
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
128
911
614
218
515
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|4.
|20
|8
|9
|3
|24 - 20
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|6.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|7.
|0:0
|21
|7
|10
|4
|24 - 14
|31
|8.
|0:0
|21
|8
|6
|7
|25 - 19
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|14.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|15.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|16.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|17.
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|18.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|19.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|21.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|22.
|20
|6
|5
|9
|16 - 20
|23
|23.
|20
|5
|8
|7
|20 - 27
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|20
|4
|7
|9
|17 - 29
|19
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|9
|5
|4
|0
|12 - 5
|19
|11.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 5
|19
|12.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|17.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|18.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|19.
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|20.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|21.
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|12.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|3 - 6
|9
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|24.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|25.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|26.
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|9
|0
|1
|8
|1 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7