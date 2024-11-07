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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Институто Кордоба
0:0
Первый тайм: 12'
Ривер Плейт
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Ривер Плейт
3.90
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3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
33
Miguel
Brizuela
18
Lucas
Rodriguez
I
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
7
Gregorio
Rodríguez
22
Damian
Puebla
11
Damian
Batallini
29
Russo
Cordero
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
24
Акунья
Маркос
31
Симон
Сантьяго
23
Вильягра
Родриго
8
Меса
Максимильяно
19
Эчеверри
Клаудио
36
Солари
Пабло
11
Колидио
Факундо
Институто Кордоба
4-3-3
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Ривер Плейт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

КПЛ
1:3
КПЛ
0:0
ЛП
3:1
К
4:1
ПБ
1:0
НБ
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.24
Russo Cordero 5 0.24
Damian Puebla 4 (1) 0.19
Gregorio Rodríguez 3 0.14
Facundo Suarez 2 0.1
Gonzalo Requena 2 0.1
Gaston Lodico 1 0.05
Fernando Alarcon 1 0.05
Juan Franco 1 0.05
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Jeremias Lazaro 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 9 (3) 0.43
Колидио Факундо 4 0.19
Солари Пабло 3 0.14
Эчеверри Клаудио 2 0.1
Фернандес Игнасио 1 0.05
Мастантуоно Франко 1 0.05
Лансини Мануэль 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Меса Максимильяно 1 0.05
Барко Эсекьель 1 0.05
Мартинес Гонсало 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Симон Сантьяго 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 6 1
Fernando Alarcon 7 0
Nicolas Dubersarsky 5 0
Jonathan Bay 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Damian Batallini 2 0
Gaston Lodico 2 0
Giuliano Cerato 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Damian Puebla 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Gonzalo Requena 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борха Мигель 5 0
Фонсека Николас 5 0
Гаттони Федерико 3 1
Песселья Херман 4 0
Краневиттер Матиас 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Акунья Маркос 1 0
Меса Максимильяно 1 0
Барейро Адам 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Мастантуоно Франко 1 0
Забала Даниэль 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

9
21
Институто Кордоба
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Ривер Плейт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (12)
40% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

10
23

Голы по времени матча

Забито

14
3
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
4
29%
1
33%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
4
19%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
1
9%
7
33%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
21%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Забито

25
24
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
5
20%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
3
12%
5
21%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
6
32%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
3
4 раза 20%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
4
1.5
6
5
2
7
2.5
5
6
1
8
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
6
4
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
12
8
9
11
1.5
6
14
2
18
2.5
5
15
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
6.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
7.
Ривер Плейт
 0:0 21 7 10 4 24 - 14 31
8.
Институто Кордоба
 0:0 21 8 6 7 25 - 19 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
10.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
14.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
15.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
16.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
18.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 0:0 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
11.
Институто Кордоба
 0:0 10 5 4 1 14 - 5 19
12.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
11.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
12.
Институто Кордоба
 0:0 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
14.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Ривер Плейт
 0:0 10 1 6 3 3 - 6 9
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Ривер Плейт
3.90
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3.10
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3.10
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