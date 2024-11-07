Тур: 21.
2:3
Конец матча
0'
1:0
23' ГолGregorio Rodríguez
25' Желтая карточкаСолари Пабло
28' Желтая карточкаGiuliano Cerato
1:1
54' ГолСолари Пабло
1:2
64' ГолДиас Пауло
68' Желтая карточкаДиас Энцо Эрнан
2:2
72' ГолJonas Acevedo
79' Желтая карточкаВильягра Родриго
79' Желтая карточкаДиас Франко
2:3
82' ГолКолидио Факундо
90'+7
Ход матча
23'
25'
28'
54'
1:1
64'
1:2
68'
72'
2:2
79'
79'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Институто Кордоба
Ривер Плейт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.24
|Russo Cordero
|5
|0.24
|Damian Puebla
|4 (1)
|0.19
|Gregorio Rodríguez
|4
|0.19
|Facundo Suarez
|2
|0.1
|Gonzalo Requena
|2
|0.1
|Gaston Lodico
|1
|0.05
|Jonas Acevedo
|1
|0.05
|Fernando Alarcon
|1
|0.05
|Juan Franco
|1
|0.05
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
|Jeremias Lazaro
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|9 (3)
|0.43
|Колидио Факундо
|5
|0.24
|Солари Пабло
|4
|0.19
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.1
|Фернандес Игнасио
|1
|0.05
|Мастантуоно Франко
|1
|0.05
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Меса Максимильяно
|1
|0.05
|Диас Пауло
|1
|0.05
|Барко Эсекьель
|1
|0.05
|Мартинес Гонсало
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|6
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Damian Batallini
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Damian Puebla
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|5
|0
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Солари Пабло
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Меса Максимильяно
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
2
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ривер Плейт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
9
21
Институто Кордоба
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Ривер Плейт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
57% (12)
38% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
12
23
Голы по времени матча
Забито
16
6
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
4
25%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
4
19%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
1
9%
7
33%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
21%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Забито
27
27
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
5
19%
4
15%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
6
22%
3
11%
31-45
3
11%
6
22%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
6
22%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
27%
2
13%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
4
18%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1
Результаты матчей
Институто Кордоба
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
0
7 раз 33%
1
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
64
65
28
56
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
46
47
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
138
1011
714
219
615
120
120
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7