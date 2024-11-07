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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Институто Кордоба
2:3
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
23' Гол
Gregorio Rodríguez
25' Желтая карточка
Солари Пабло
28' Желтая карточка
Giuliano Cerato
1:1
54' Гол
Солари Пабло
1:2
64' Гол
Диас Пауло
68' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
2:2
72' Гол
Jonas Acevedo
79' Желтая карточка
Вильягра Родриго
79' Желтая карточка
Диас Франко
2:3
82' Гол
Колидио Факундо
90'+7
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
33
Miguel
Brizuela
18
Lucas
Rodriguez
I
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
7
Gregorio
Rodríguez
22
Damian
Puebla
11
Damian
Batallini
29
Russo
Cordero
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
24
Акунья
Маркос
31
Симон
Сантьяго
23
Вильягра
Родриго
8
Меса
Максимильяно
19
Эчеверри
Клаудио
36
Солари
Пабло
11
Колидио
Факундо
Институто Кордоба
4-3-3
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Ривер Плейт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

КПЛ
1:3
КПЛ
0:0
ЛП
3:1
К
4:1
ПБ
1:0
НБ
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.24
Russo Cordero 5 0.24
Damian Puebla 4 (1) 0.19
Gregorio Rodríguez 4 0.19
Facundo Suarez 2 0.1
Gonzalo Requena 2 0.1
Gaston Lodico 1 0.05
Jonas Acevedo 1 0.05
Fernando Alarcon 1 0.05
Juan Franco 1 0.05
Lucas Rodriguez I 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Jeremias Lazaro 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 9 (3) 0.43
Колидио Факундо 5 0.24
Солари Пабло 4 0.19
Эчеверри Клаудио 2 0.1
Фернандес Игнасио 1 0.05
Мастантуоно Франко 1 0.05
Лансини Мануэль 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Меса Максимильяно 1 0.05
Диас Пауло 1 0.05
Барко Эсекьель 1 0.05
Мартинес Гонсало 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Симон Сантьяго 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 6 1
Fernando Alarcon 7 0
Nicolas Dubersarsky 5 0
Jonathan Bay 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Damian Batallini 2 0
Gaston Lodico 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Damian Puebla 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Gonzalo Requena 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борха Мигель 5 0
Фонсека Николас 5 0
Гаттони Федерико 3 1
Песселья Херман 4 0
Краневиттер Матиас 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Диас Энцо Эрнан 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Солари Пабло 2 0
Акунья Маркос 1 0
Меса Максимильяно 1 0
Барейро Адам 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Мастантуоно Франко 1 0
Забала Даниэль 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
2
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ривер Плейт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

9
21
Институто Кордоба
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Ривер Плейт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
57% (12)
38% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

12
23

Голы по времени матча

Забито

16
6
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
4
25%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
4
19%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
1
9%
7
33%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
21%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Забито

27
27
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
5
19%
4
15%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
6
22%
3
11%
31-45
3
11%
6
22%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
6
22%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
27%
2
13%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
4
18%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
0
7 раз 33%
1
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
6
5
2
8
2.5
5
6
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
6
4
7
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
13
8
10
11
1.5
7
14
2
19
2.5
6
15
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
4.
Тальерес Кордоба
 20 8 9 3 24 - 20 33
5.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
6.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
7.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
8.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
9.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
14.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
15.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
16.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
18.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
19.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
22.
Архентинос Хуниорс
 20 6 5 9 16 - 20 23
23.
Ланус
 20 5 8 7 20 - 27 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 20 4 7 9 17 - 29 19
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 9 5 4 0 12 - 5 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
17.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
25.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
26.
Ланус
 9 0 4 5 6 - 15 4
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 9 0 1 8 1 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Джулиано Серато получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Солари Пабло получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Дамиан Пуэбла сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Грегорио Родригес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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