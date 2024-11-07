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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Дефенса и Хустисия
1:1
Второй тайм: 75'
Архентинос Хуниорс
0'
3' Желтая карточка
Гальван Джонатан
18' Желтая карточка
Меса Фернандо
30' Желтая карточка
Перес Сесар
1:0
39' Гол
Осорио Абель
45' Желтая карточка
Лопес Кевин
1:1
45' Гол
Ромеро Максимильяно
23
Болонья
Энрике
38
Рубио
Тобиас
28
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Lucas
Ferreira
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
25
Перес
Сесар
10
Rodrigo
Bogarin
16
Молинас
Аарон
30
Лопес
Кевин
7
Осорио
Абель
50
Родригес
Диего
II
18
Меса
Фернандо
19
Гальван
Джонатан
2
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
25
Lucas
Gomez
36
Ariel
Gamarra
21
Ороз
Николас
11
Хосе
Херрейра
9
Ромеро
Максимильяно
29
E.
Viveros
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Архентинос Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Архентинос Хуниорс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
К
0:1
КПЛ
0:1
ЛП
0:2
С
0:0
С
2:1
К
0:0
С
2:1
П
1:5
П
1:0

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

0.89
0.67

Среднее время на гол

101
135

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 5 0.24
Осорио Абель 4 (1) 0.19
Gabriel Alanis 2 0.1
Juan Bautista Miritello 2 0.1
Nicolas Fernandez I 1 0.05
Matias Sosa 1 0.05
Рамирес Матиас 1 0.05
Минго Сантьяго Рамос 1 0.05
Сото Алексис 0 0
Luciano Herrera 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 4 (1) 0.19
Ромеро Максимильяно 3 0.14
Хосе Херрейра 2 0.1
Ороз Николас 2 0.1
Альварес Франсиско 2 0.1
Родригес Алан 1 0.05
Меса Фернандо 1 0.05
Гальван Джонатан 1 0.05
Гонду Лусиано 1 0.05
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Kevin Coronel 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 7 1
Lucas Ferreira 5 1
Nicolas Palavecino 3 2
Luciano Herrera 6 0
Facundo Gutierrez 4 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Молинас Аарон 4 0
Benjamin Schamine 3 0
Лопес Кевин 2 0
Dario Caceres 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Перес Сесар 2 0
Matias Sosa 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 5 2
Альварес Франсиско 4 1
Хосе Херрейра 5 0
Francis Mac Allister 5 0
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Kevin Coronel 2 1
Lucas Gomez 2 0
Родригес Диего II 2 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Лескано Алан 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Феррейра Кристиан I 0 1
Меса Фернандо 1 0
Tomas Molina 1 0
Прието Себастьян 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Родригес Алан 1 0
E. Viveros 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Перелло Матиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Tobias Ramirez 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Архентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
1
Дефенса и Хустисия
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

4
16
Дефенса и Хустисия
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Архентинос Хуниорс
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
55% (11)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
50% (10)
45% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
11

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 19
3
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
4
44%
2
13%
76-90

Пропущено

22
5
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
5
23%
2
40%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
4
18%
2
40%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 12
5
28%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
5
28%
2
12%
76-90

Пропущено

28
19
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
5
18%
2
11%
1-15
5
18%
3
16%
16-30
5
18%
4
21%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
4
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1
Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 44%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
8 раз 89%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
3:0
4 раза 20%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
0
12 раз 60%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
4
2
7
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
1
8
2
9
1.5
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
8
12
4
16
1.5
5
15
1
19
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 20 11 6 3 33 - 14 39
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
4.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
5.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
6.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
7.
Тальерес Кордоба
 1:2 21 8 9 4 25 - 22 33
8.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
9.
Депортиво Риестра
 20 8 5 7 22 - 22 29
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 20 7 7 6 17 - 16 28
13.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
14.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
15.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
16.
Тигре
 20 6 8 6 25 - 23 26
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
18.
Ланус
 2:1 21 6 8 7 22 - 28 26
19.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
21.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
22.
Архентинос Хуниорс
 1:1 21 6 6 9 17 - 21 24
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Дефенса и Хустисия
 1:1 21 4 8 9 18 - 30 20
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 1:1 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 1:2 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 2:1 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
18.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
19.
Дефенса и Хустисия
 1:1 10 3 6 1 9 - 8 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 9 3 3 3 5 - 6 12
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 1:2 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 9 3 3 3 11 - 10 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
17.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 2:1 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
26.
Дефенса и Хустисия
 1:1 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 9 0 3 6 5 - 15 3
28.
Архентинос Хуниорс
 1:1 10 0 2 8 2 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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