Тур: 21.
2:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаГальван Джонатан
18' Желтая карточкаМеса Фернандо
30' Желтая карточкаПерес Сесар
1:0
39' ГолОсорио Абель
45' Желтая карточкаЛопес Кевин
1:1
45' ГолРомеро Максимильяно
2:1
83' ГолLuciano Herrera
89' Желтая карточкаLucas Gomez
90' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
90' Желтая карточкаХосе Херрейра
90'+6
Ход матча
18'
30'
39'
1:0
45'
45'
83'
2:1
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Рубио
Тобиас
25
Перес
Сесар
30
Лопес
Кевин
25
Lucas
Gomez
21
Ороз
Николас
29
E.
Viveros
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 E. ViverosНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Архентинос Хуниорс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
0.89
0.67
Среднее время на гол
101
135
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|5
|0.24
|Осорио Абель
|4 (1)
|0.19
|Gabriel Alanis
|2
|0.1
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.1
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.05
|Luciano Herrera
|1
|0.05
|Matias Sosa
|1
|0.05
|Рамирес Матиас
|1
|0.05
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|4 (1)
|0.19
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.14
|Хосе Херрейра
|2
|0.1
|Ороз Николас
|2
|0.1
|Альварес Франсиско
|2
|0.1
|Родригес Алан
|1
|0.05
|Меса Фернандо
|1
|0.05
|Гальван Джонатан
|1
|0.05
|Гонду Лусиано
|1
|0.05
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
|Kevin Coronel
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|7
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Luciano Herrera
|6
|0
|Facundo Gutierrez
|5
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Benjamin Schamine
|3
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Перес Сесар
|2
|0
|Matias Sosa
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|5
|2
|Хосе Херрейра
|6
|0
|Альварес Франсиско
|4
|1
|Francis Mac Allister
|5
|0
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Kevin Coronel
|2
|1
|Lucas Gomez
|3
|0
|Родригес Диего II
|2
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|0
|1
|Меса Фернандо
|1
|0
|Tomas Molina
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Перелло Матиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
|Tobias Ramirez
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Архентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
2
Дефенса и Хустисия
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
4
16
Дефенса и Хустисия
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Архентинос Хуниорс
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
5% (1)
57% (12)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
48% (10)
48% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
11
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 19
3
27%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
2
29%
5
31%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
4
44%
2
13%
76-90
Пропущено
22
5
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
5
23%
2
40%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
4
18%
2
40%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 12
5
25%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
4
20%
4
22%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Пропущено
29
21
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
17%
2
10%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
4
14%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1
Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
8 раз 80%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
3:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
0
12 раз 57%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
37
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
28
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
912
516
516
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|4.
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|6.
|21
|8
|9
|4
|27 - 16
|33
|7.
|21
|8
|9
|4
|25 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|14.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|15.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|16.
|0:1
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|17.
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|18.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|19.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|21.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|22.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|27.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|17.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|18.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|24.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7