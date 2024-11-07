Тур: 21.
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
26' ГолПаласиос Себастьян
1:1
39' ГолМорено Марселино
1:2
62' ГолМуньос Эсекьель
67' Желтая карточкаБенавидес Гастон Америко
68' Желтая карточкаПаласиос Себастьян
Ход матча
26'
39'
1:1
62'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
10
Ботта
Рубен
21
Касерес
Хуан
22
Солер
Хулио
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Медина Александер
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ланус
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.83
Среднее время на гол
50
49
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2
1.45
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.29
|Таррагона Кристиан
|3
|0.14
|Портильо Маркос
|2
|0.1
|Соса Рамон
|2
|0.1
|Мартинес Алекс
|2
|0.1
|Джиротти Федерико
|2
|0.1
|Ботта Рубен
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.05
|Паласиос Себастьян
|1
|0.05
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.05
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Депьетри Валентин
|1
|0.05
|Juan Rodriguez2
|1
|0.05
|Галарса Матиас
|1
|0.05
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Портильо Хуан Карлос
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.29
|Морено Марселино
|5
|0.24
|Торрес Джонатан
|3
|0.14
|Сальвио Эдуардо
|3
|0.14
|Каррера Рамиро
|1
|0.05
|Санабрия Матео
|1
|0.05
|Муньос Эсекьель
|1
|0.05
|Пенья Фелипе
|1
|0.05
|Родригес Агустин
|1
|0.05
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|4
|1
|Портильо Хуан Карлос
|5
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Ботта Рубен
|4
|0
|Alexander Medina
|0
|2
|Таррагона Кристиан
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|1
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Боджо Лусиано
|1
|1
|Родригес Агустин
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Альварес Фавио
|2
|0
|Агуэрре Алан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Солер Хулио
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
|Онтиверо Октавио
|1
|0
|Leonel Cardozo
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ланус
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
13
15
Тальерес Кордоба
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (5)
60% (12)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Ланус
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
1
20%
5
33%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
5
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
4
27%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
3
21%
5
45%
76-90
Забито
25
21
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
6
24%
0
0%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
4
16%
5
24%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
6
24%
6
29%
76-90
Пропущено
19
26
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 16
1
5%
2
8%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
1
4%
31-45
2
11%
7
27%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
4
21%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Ланус
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
83
45
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
54
38
18
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
137
713
515
218
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|33 - 14
|39
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|4.
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|6.
|21
|8
|9
|4
|27 - 16
|33
|7.
|1:2
|21
|8
|9
|4
|25 - 22
|33
|8.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|9.
|20
|8
|5
|7
|22 - 22
|29
|10.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|13.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|14.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|15.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|16.
|20
|6
|8
|6
|25 - 23
|26
|17.
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|18.
|2:1
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|19.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|21.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|22.
|1:1
|21
|6
|6
|9
|17 - 21
|24
|23.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|1:1
|21
|4
|8
|9
|18 - 30
|20
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|1:2
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|2:1
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|17.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|18.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|19.
|1:1
|10
|3
|6
|1
|9 - 8
|15
|20.
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|9
|3
|3
|3
|5 - 6
|12
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|1:2
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|2:1
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|24.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|26.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|28.
|1:1
|10
|0
|2
|8
|2 - 15
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7