  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Тальерес Кордоба
1:2
Конец матча
Ланус
0'
1:0
25' Гол
Паласиос Себастьян
1:1
38' Гол
Морено Марселино
1:2
62' Гол
Муньос Эсекьель
67' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
68' Желтая карточка
Паласиос Себастьян
90'+6
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Портильо
Хуан
Карлос
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
7
Галарса
Матиас
34
Паласиос
Себастьян
10
Ботта
Рубен
11
Депьетри
Валентин
25
Таррагона
Кристиан
26
Лосада
Науэль
21
Касерес
Хуан
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
4
Перес
Гонсало
5
Пенья
Фелипе
14
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
7
Акоста
Лаутаро
9
Боу
Вальтер
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Ланус
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ланус

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:1
ЛП
3:3
КПЛ
1:0
КДМЗ4
1:0
КДМЗ4
1:1
С
2:4
С
2:1
С
5:2
П
3:1
TPDV
2:2

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.83

Среднее время на гол

50
49

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2
1.45

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.29
Таррагона Кристиан 3 0.14
Портильо Маркос 2 0.1
Соса Рамон 2 0.1
Мартинес Алекс 2 0.1
Джиротти Федерико 2 0.1
Ботта Рубен 1 0.05
Бенавидес Гастон Америко 1 0.05
Паласиос Себастьян 1 0.05
Альбаррасин Густаво 1 0.05
Каталан Матиас 1 0.05
Депьетри Валентин 1 0.05
Juan Rodriguez2 1 0.05
Галарса Матиас 1 0.05
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Портильо Хуан Карлос 0 0
Риверос Блас 0 0
Портилья Хуан 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.29
Морено Марселино 5 0.24
Торрес Джонатан 3 0.14
Сальвио Эдуардо 3 0.14
Каррера Рамиро 1 0.05
Санабрия Матео 1 0.05
Муньос Эсекьель 1 0.05
Пенья Фелипе 1 0.05
Родригес Агустин 1 0.05
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 6 0
Галарса Матиас 4 1
Портильо Хуан Карлос 5 0
Бенавидес Гастон Америко 5 0
Ортегоса Диего 3 1
Ботта Рубен 4 0
Alexander Medina 0 2
Таррагона Кристиан 3 0
Наварро Мигель 3 0
Депьетри Валентин 3 0
Паласиос Себастьян 1 1
Эррера Гидо 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Ramiro Ruiz 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Портилья Хуан 2 0
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Морено Марселино 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Каррера Рамиро 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Боджо Лусиано 1 1
Родригес Агустин 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Альварес Фавио 2 0
Агуэрре Алан 2 0
Домингес Нери 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Солер Хулио 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Онтиверо Октавио 1 0
Leonel Cardozo 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ланус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

13
15
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
19% (4)
52% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
1
14%
5
31%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
5
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
4
27%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
3
21%
5
45%
76-90

Забито

26
23
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
6
23%
0
0%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
3
12%
5
22%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
6
23%
6
26%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 17
1
5%
2
7%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
7
26%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
4
19%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Ланус

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
3
8
1.5
2
8
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
14
7
7
14
1.5
6
15
2
19
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1:0 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
4.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
5.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
6.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
7.
Тальерес Кордоба
 21 8 9 4 25 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
14.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
15.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
16.
Тигре
 0:1 21 6 8 7 25 - 24 26
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
18.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
19.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
21.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
27.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1:0 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
18.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 0:1 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 1:0 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 0:1 10 3 3 4 11 - 11 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
17.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Весь список
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