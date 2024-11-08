Тур: 21.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
8' Желтая карточкаНарделли Джан
28' Желтая карточкаГарай Мартин
55' Желтая карточкаМарони Гонсало
60' Желтая карточкаБузат Агустин
64' Желтая карточкаРамирес Эрик
1:0
74' Гол в свои воротаНарделли Джан
Ход матча
28'
55'
60'
64'
74'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Dairo Pena
-
-
-
-
-
-
-
24 Alan Sosa
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Тигре
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
24 матча
54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.47
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.87
1.33
Среднее время на гол
103
67
Всего голов
27
34
Голов в среднем за матч
1.13
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
80
63
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|11 (1)
|0.52
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.33
|Thiago Fernandez
|5
|0.24
|Пиццини Франсиско
|4
|0.19
|Майкл Сантос
|3
|0.14
|Гомес Элиас
|1
|0.05
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|Augustin Lagos
|1
|0.05
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.29
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.14
|Армоа Блез
|3
|0.14
|Гальван Томас
|2
|0.1
|Ортега Мартин
|1
|0.05
|Santiago Gonzalez
|1
|0.05
|Кардосо Агустин
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|Nahuel Banegas
|1
|0.05
|Sebastian Medina
|1
|0.05
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.05
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|8
|0
|Гомес Валентин
|6
|0
|Маммана Эмануэль
|4
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Акино Клаудио
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Родригез Рендалл
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Гарай Мартин
|3
|0
|Пас Нехуэн
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Santiago Gonzalez
|2
|0
|Кардосо Агустин
|2
|0
|Нарделли Джан
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
15
14
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
20% (4)
15% (3)
Тигре
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
12%
2
22%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Пропущено
2
12
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
6%
2
14%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
5
42%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Забито
33
23
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
3
9%
4
17%
1-15
8
24%
4
17%
16-30
3
9%
2
9%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
7
21%
7
30%
76-90
Пропущено
14
25
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
1
7%
5
20%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
2
14%
6
24%
46-60
5
36%
4
16%
61-75
3
21%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Тигре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тигре - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Тигре
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
38
36
29
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
72
47
45
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
146
812
713
416
218
218
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|4.
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|5.
|21
|9
|6
|6
|21 - 21
|33
|6.
|21
|8
|9
|4
|27 - 16
|33
|7.
|21
|8
|9
|4
|25 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|14.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|15.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|16.
|0:1
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|17.
|21
|6
|8
|7
|19 - 19
|26
|18.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|19.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|21.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|22.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|21
|5
|6
|10
|15 - 28
|21
|27.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|17.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|18.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|3
|4
|12 - 9
|15
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|24.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7