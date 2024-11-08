Тур: 21.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаНарделли Джан
29' Желтая карточкаГарай Мартин
56' Желтая карточкаМарони Гонсало
61' Желтая карточкаБузат Агустин
64' Желтая карточкаРамирес Эрик
1:0
74' Гол в свои воротаНарделли Джан
90'+5
Ход матча
29'
56'
61'
64'
74'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Dairo Pena
-
-
-
-
-
-
-
24 Alan Sosa
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Тигре
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
24 матча
54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.47
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.87
1.33
Среднее время на гол
103
67
Всего голов
27
34
Голов в среднем за матч
1.13
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
80
63
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|11 (1)
|0.52
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.33
|Thiago Fernandez
|5
|0.24
|Пиццини Франсиско
|4
|0.19
|Майкл Сантос
|3
|0.14
|Гомес Элиас
|1
|0.05
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|Augustin Lagos
|1
|0.05
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.29
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.14
|Армоа Блез
|3
|0.14
|Гальван Томас
|2
|0.1
|Ортега Мартин
|1
|0.05
|Santiago Gonzalez
|1
|0.05
|Кардосо Агустин
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|Nahuel Banegas
|1
|0.05
|Sebastian Medina
|1
|0.05
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.05
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|8
|0
|Гомес Валентин
|6
|0
|Маммана Эмануэль
|4
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Акино Клаудио
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Родригез Рендалл
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Гарай Мартин
|3
|0
|Пас Нехуэн
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Santiago Gonzalez
|2
|0
|Кардосо Агустин
|2
|0
|Нарделли Джан
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
5
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
15
14
Велес Сарсфилд
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
19% (4)
14% (3)
Тигре
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
12%
2
20%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
6%
2
14%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
5
42%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Забито
33
24
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
9%
4
17%
1-15
8
24%
4
17%
16-30
3
9%
2
8%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
7
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
15
25
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
1
7%
5
20%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
6
40%
4
16%
61-75
3
20%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Тигре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тигре - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Тигре
Точный счет
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
2
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
38
37
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
47
46
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
147
813
714
417
219
219
120
120
120
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7