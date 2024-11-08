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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 21.
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Тигре
0'
9' Желтая карточка
Нарделли Джан
29' Желтая карточка
Гарай Мартин
56' Желтая карточка
Марони Гонсало
61' Желтая карточка
Бузат Агустин
64' Желтая карточка
Рамирес Эрик
1:0
74' Гол в свои ворота
Нарделли Джан
90'+5
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
26
Бузат
Агустин
32
Ордоньес
Кристиан
5
Элиас
Халиль
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
12
Сенобио
Фелипе
8
Гарай
Мартин
6
Нарделли
Джан
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
18
Армоа
Блез
27
Santiago
Gonzalez
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
14
Феррейра
Факундо
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Тигре
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Тигре

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
2:2
КПЛ
0:0
ЛП
2:1
ЛП
2:0
КПЛ
3:2
С
1:2
С
0:3
П
0:3
П
2:1
П
3:0
П
2:2
П
0:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
0:1
П
1:0
ПА
1:3
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:3
ПА
1:2
ПА
0:2

Голы

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.87
1.33

Среднее время на гол

103
67

Всего голов

27
34

Голов в среднем за матч

1.13
1.42

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

80
63

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 11 (1) 0.52
Акино Клаудио 7 (2) 0.33
Thiago Fernandez 5 0.24
Пиццини Франсиско 4 0.19
Майкл Сантос 3 0.14
Гомес Элиас 1 0.05
Пеллегрини Матиас 1 0.05
Augustin Lagos 1 0.05
Ордоньес Кристиан 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.29
Марони Гонсало 3 (1) 0.14
Армоа Блез 3 0.14
Гальван Томас 2 0.1
Ортега Мартин 1 0.05
Santiago Gonzalez 1 0.05
Кардосо Агустин 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Пас Нехуэн 1 0.05
Nahuel Banegas 1 0.05
Sebastian Medina 1 0.05
Ezequiel Forclaz 1 0.05
Bernardo Benitez 0 0
Ариас Рамон 0 0
Lorenzo Scipioni 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 8 0
Гомес Валентин 6 0
Маммана Эмануэль 4 1
Ромеро Брайан 4 0
Roberto Garcia 4 0
Фернандес Дамиан 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Акино Клаудио 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Augustin Lagos 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Родригез Рендалл 1 0
Leonel Roldan 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 3 1
Марони Гонсало 4 0
Рамирес Эрик 3 0
Гарай Мартин 3 0
Пас Нехуэн 3 0
Ортега Мартин 3 0
Ezequiel Forclaz 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Santiago Gonzalez 2 0
Кардосо Агустин 2 0
Нарделли Джан 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Alan Sosa 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

15
14
Велес Сарсфилд
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
19% (4)
14% (3)
Тигре
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
12%
2
20%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
6%
2
14%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
5
42%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Забито

33
24
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
9%
4
17%
1-15
8
24%
4
17%
16-30
3
9%
2
8%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
7
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

15
25
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
1
7%
5
20%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
6
40%
4
16%
61-75
3
20%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Тигре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тигре - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2
Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Тигре

Точный счет

1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
2
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
3
8
3
7
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
4
6
1
10
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
14
7
8
13
1.5
7
14
4
17
2.5
2
19
2
19
3.5
1
20
1
20
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
4.
Унион Санта-Фе
 21 9 6 6 23 - 21 33
5.
Атлетико Тукуман
 21 9 6 6 21 - 21 33
6.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
7.
Тальерес Кордоба
 21 8 9 4 25 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
14.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
15.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
16.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
17.
Химнасия Ла-Плата
 21 6 8 7 19 - 19 26
18.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
19.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
21.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 21 5 6 10 15 - 28 21
27.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
3.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
4.
Унион Санта-Фе
 11 7 2 2 14 - 5 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
17.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
18.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 3 4 12 - 9 15
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Атлетико Тукуман
 10 2 4 4 7 - 12 10
16.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
17.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 3 6 5 - 15 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Гарай Мартин получил желтую карточку от судьи
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    • 9'
      Нарделли Джан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Велес Сарсфилд 1:0 Тигре онлайн

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