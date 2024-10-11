0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Лобов НикитаЗащитник
-
15 Рядно МихаилЗащитник
-
22 Коледин ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зорин ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Шабаров Иван
Результаты последних матчей
Китай (до 21 года)
(8 матчей)
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 поражения
Китай (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Китай (до 21 года) 2:0 Китай (до 21 года) - Катар (до 19 лет) 1:1 Англия (до 21 года) - Китай (до 21 года) 2:1
Китай (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:4 Китай (до 21 года) - Чили (до 21 года) 3:3 Франция (до 21 года) - Китай (до 21 года) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Китай (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)
Исход игры
Китай (до 21 года)
6.3% (7)
Ничья
5.4% (6)
Россия (до 21 года)
88.3% (98)
Тотал 2.5
Больше
79.25% (84)
Меньше
20.75% (22)
Обе команды забьют
Да
77.36% (82)
Нет
22.64% (24)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
45% (50)
1:3 Россия (до 21 года)
13.5% (15)
0:2 Россия (до 21 года)
10.8% (12)
0:3 Россия (до 21 года)
6.3% (7)
2:1 Китай (до 21 года)
5.4% (6)
1:1 Ничья
4.5% (5)
0:1 Россия (до 21 года)
3.6% (4)
2:3 Россия (до 21 года)
2.7% (3)
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