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Китай (до 21 года)
0:0
Первый тайм
Россия (до 21 года)
Прогнозы 111
Китай (до 21 года) 6.3% (7)
X 5.4% (6)
Россия (до 21 года) 88.3% (98)
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Китай (до 21 года)
Россия (до 21 года)

Результаты последних матчей

Китай (до 21 года)
(8 матчей)
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 поражения
Китай (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Китай (до 21 года) 2:0 Китай (до 21 года) - Катар (до 19 лет) 1:1 Англия (до 21 года) - Китай (до 21 года) 2:1
Китай (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:4 Китай (до 21 года) - Чили (до 21 года) 3:3 Франция (до 21 года) - Китай (до 21 года) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1
  • Первый тайм
  • 38'
    Высокий прессинг от молодёжной сборной России. Дмитриев как заведенный пробежал, мяч отобрал, чуть подачу с фланга не исполнил. Поля не хватило. 
  • Не забитый пенальти
    35'
    Не забили наши второй пенальти! Чупаев наносил удар с правой ноги в правый от голкипера угол, но совсем бесхитростно! Забрал мяч голкипер.
  • Пенальти!
    34'
    И ещё один пенальти! После удара Салтыкова мяч попал в руку соперника!
  • Пенальти
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Салтыков!!!! На замахе положил голкипера соперника Никита и покатил в противоположный угол! 
  • Пенальти!
    30'
    Передача с левого фланга в штрафную площадь на Салтыкова, который оказался на газоне! Хотя был он на ударной позиции! Пенальти! 
  • 28'
    Близимся к получасу игры. Пока что на своей поле держат мяч наши парни. Кирш, Лукин и Москвичёв затеяли перепасовку. 
  • 25'
    Немного успокоилась игра. Пришли в себя китайские парни. 
  • Опасный момент
    22'
    Заброс к штрафной площади, Родионов включился в борьбу, мяч отскочил к Салтыкову, который пробил с 15 метров с правой ноги в дальний нижний угол! Рядом со штангой!
  • 20'
    20 минут уже отыграли. 0:1. И 90% на 10% по владению мячом в пользу сборной России. 
  • 17'
    Просмотрела оборона Китая атаку, много свободного пространства перед Дмитриевым было. Поэтому грамотно свой момент Игорь реализовал. 
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Дмитриев!!!! По центру удалась атака нашей сборной, передача Родионова в падении на Дмитриева, который в борьбе с защитником, падая, левой ногой отправил игровой снаряд в ворота мимо вышедшего голкипера!
  • Опасный момент
    11'
    Опасно было, подача со стандарта, удар головой форварда китайской сборной, мяч отскочил от газона и улетел выше перекладины! 
  • Фол, нарушение
    10'
    Букмекеры верят в успех гостей, но пока что по правому краю провели атаку хозяева. И заработали штрафной удар.
  • 7'
    Пока поинтереснее выглядит наша сборная, но без опасных моментов. 
  • 4'
    По просьбе принимающей стороны игра пройдёт в закрытом формате без прямой трансляции. Не так много информации до нас доходит, но постараемся отобразить максимум игры. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      С мячом на своей половине поля россияне, передача на Кирша, который выполнил длинный заброс. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Доброе утро, уважаемые любители футбола!
      Сегодня встречаемся на матче молодёжных команд Китая и России.Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.
      Статистика и цифры
      Россия (до 21 года) является явным фаворитом в предстоящем поединке;
      Коллективы никогда не встречались между собой;
      Футболисты из России в 2024 году провели один товарищеский матч, а Китай – три;
      Китай (до 21 года) имеет две победы в пяти последних матчах на домашнем поле;
      Россия (до 21 года) одержала три победы за крайние пять гостевых игр.

      Прогноз на игру
    Прогнозы 111
    Китай (до 21 года) 6.3% (7)
    X 5.4% (6)
    Россия (до 21 года) 88.3% (98)
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    Где смотреть матч Китай (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Китай (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Китай (до 21 года)
    6.3% (7)
    Ничья
    5.4% (6)
    Россия (до 21 года)
    88.3% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.25% (84)
    Меньше
    20.75% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (82)
    Нет
    22.64% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    45% (50)
    1:3 Россия (до 21 года)
    13.5% (15)
    0:2 Россия (до 21 года)
    10.8% (12)
    0:3 Россия (до 21 года)
    6.3% (7)
    2:1 Китай (до 21 года)
    5.4% (6)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    0:1 Россия (до 21 года)
    3.6% (4)
    2:3 Россия (до 21 года)
    2.7% (3)
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