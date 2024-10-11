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Доброе утро, уважаемые любители футбола!Сегодня встречаемся на матче молодёжных команд Китая и России.Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.Россия (до 21 года) является явным фаворитом в предстоящем поединке;Коллективы никогда не встречались между собой;Футболисты из России в 2024 году провели один товарищеский матч, а Китай – три;Китай (до 21 года) имеет две победы в пяти последних матчах на домашнем поле;Россия (до 21 года) одержала три победы за крайние пять гостевых игр.