  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Китай (до 21 года)
 
Позже
Россия (до 21 года)
Прогнозы 19
Китай (до 21 года) 5.3% (1)
X 0% (0)
Россия (до 21 года) 94.7% (18)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Китай (до 21 года)
(8 матчей)
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 поражения
Китай (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Китай (до 21 года) 2:0 Китай (до 21 года) - Катар (до 19 лет) 1:1 Англия (до 21 года) - Китай (до 21 года) 2:1
Китай (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:4 Китай (до 21 года) - Чили (до 21 года) 3:3 Франция (до 21 года) - Китай (до 21 года) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 1 день 23 часа 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 19
    Китай (до 21 года) 5.3% (1)
    X 0% (0)
    Россия (до 21 года) 94.7% (18)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Китай (до 21 года)
    4.3% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Россия (до 21 года)
    95.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.61% (19)
    Меньше
    17.39% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (18)
    Нет
    21.74% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    56.5% (13)
    1:3 Россия (до 21 года)
    13% (3)
    0:1 Россия (до 21 года)
    8.7% (2)
    0:2 Россия (до 21 года)
    8.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Китай (до 21 года)
    Россия (до 21 года)
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный