Результаты последних матчей
Китай (до 21 года)
(8 матчей)
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 поражения
Китай (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Китай (до 21 года) 2:0 Китай (до 21 года) - Катар (до 19 лет) 1:1 Англия (до 21 года) - Китай (до 21 года) 2:1
Китай (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:4 Китай (до 21 года) - Чили (до 21 года) 3:3 Франция (до 21 года) - Китай (до 21 года) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1
Прогнозы на матч Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Китай (до 21 года)
4.3% (1)
Ничья
0% (0)
Россия (до 21 года)
95.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
82.61% (19)
Меньше
17.39% (4)
Обе команды забьют
Да
78.26% (18)
Нет
21.74% (5)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
56.5% (13)
1:3 Россия (до 21 года)
13% (3)
0:1 Россия (до 21 года)
8.7% (2)
0:2 Россия (до 21 года)
8.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!