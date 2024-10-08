0 побед 4 ничьи 4 поражения

17.11.2018

Китай (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

1:1

05.06.2018

Португалия (до 19 лет) - Китай (до 21 года)

2:0

29.05.2018

Китай (до 21 года) - Катар (до 19 лет)

1:1

26.05.2018

Англия (до 21 года) - Китай (до 21 года)

2:1