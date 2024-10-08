Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Китай (до 21 года)
Россия (до 21 года)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Результаты последних матчей
Китай (до 21 года)
(9 матчей)
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 поражений
Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:6 Китай (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Китай (до 21 года) 2:0 Китай (до 21 года) - Катар (до 19 лет) 1:1
Англия (до 21 года) - Китай (до 21 года) 2:1 Китай (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:4 Китай (до 21 года) - Чили (до 21 года) 3:3 Франция (до 21 года) - Китай (до 21 года) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:6 Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1
Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Китай (до 21 года)
4.3% (5)
Ничья
4.3% (5)
Россия (до 21 года)
91.3% (105)
Тотал 2.5
Больше
80% (88)
Меньше
20% (22)
Обе команды забьют
Да
58.18% (64)
Нет
41.82% (46)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
21.7% (25)
1:3 Россия (до 21 года)
17.4% (20)
0:3 Россия (до 21 года)
15.7% (18)
0:2 Россия (до 21 года)
12.2% (14)
1:4 Россия (до 21 года)
6.1% (7)
0:5 Россия (до 21 года)
4.3% (5)
1:1 Ничья
4.3% (5)
0:4 Россия (до 21 года)
4.3% (5)
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