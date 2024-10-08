  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Китай (до 21 года)
 
Позже
Россия (до 21 года)
Прогнозы 114
Китай (до 21 года) 4.4% (5)
X 4.4% (5)
Россия (до 21 года) 91.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Китай (до 21 года)
Россия (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:6

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
6

Среднее время на гол

0
15

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
6

Среднее время на гол

0
15

Результаты последних матчей

Китай (до 21 года)
(9 матчей)
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 поражений
Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:6 Китай (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 19 лет) - Китай (до 21 года) 2:0 Китай (до 21 года) - Катар (до 19 лет) 1:1
Англия (до 21 года) - Китай (до 21 года) 2:1 Китай (до 21 года) - Мексика (до 21 года) 0:1 Китай (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:4 Китай (до 21 года) - Чили (до 21 года) 3:3 Франция (до 21 года) - Китай (до 21 года) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:6 Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:7 Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1
Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче между собой должны сыграть молодёжные сборные Китая и России (ло 21 года). Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2024, осталось 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 114
Китай (до 21 года) 4.4% (5)
X 4.4% (5)
Россия (до 21 года) 91.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Исход игры
Китай (до 21 года)
4.3% (5)
Ничья
4.3% (5)
Россия (до 21 года)
91.3% (105)
Тотал 2.5
Больше
80% (88)
Меньше
20% (22)
Обе команды забьют
Да
58.18% (64)
Нет
41.82% (46)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
21.7% (25)
1:3 Россия (до 21 года)
17.4% (20)
0:3 Россия (до 21 года)
15.7% (18)
0:2 Россия (до 21 года)
12.2% (14)
1:4 Россия (до 21 года)
6.1% (7)
0:5 Россия (до 21 года)
4.3% (5)
1:1 Ничья
4.3% (5)
0:4 Россия (до 21 года)
4.3% (5)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Китай (до 21 года)
Россия (до 21 года)
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный