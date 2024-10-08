Китай (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Китай (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

Португалия (до 19 лет) - Китай (до 21 года)

Китай (до 21 года) - Катар (до 19 лет)

26.05.2018

Англия (до 21 года) - Китай (до 21 года)

2:1

29.05.2014

Китай (до 21 года) - Мексика (до 21 года)

0:1

27.05.2014

Китай (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

1:4

25.05.2014

Китай (до 21 года) - Чили (до 21 года)

3:3

23.05.2014

Франция (до 21 года) - Китай (до 21 года)

1:1