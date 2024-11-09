Тур: 12. Стадион: Анталья Арена.
1:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
13'
0:1
24'
1:1
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
53
Аккан
Гёкхан
70
Бильсель
Эге
34
Ali
Aytemur
15
Айети
Арлинд
21
Ahmet
Aslan
99
Сефери
Тулан
16
Фреди
Гомеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Йылмаз МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
88 Taha Ozmert
-
Главный тренер: Алекс
- Основной состав
-
53 Аккан ГёкханВратарь
-
70 Бильсель ЭгеЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
15 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
-
21 Ahmet AslanПолузащитник
-
99 Сефери ТуланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Озер КенанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Haqi Osman
-
91 Enes Ogruce
-
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Антальяспор
Бодрумспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|4 (1)
|0.33
|Ларссон Сэм
|3
|0.25
|Дженепо Мусса
|2
|0.17
|Гайч Адольфо
|2
|0.17
|Талиссон Чарльз
|1
|0.08
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Йылмаз Мерт
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|3
|0.25
|Сефери Тулан
|2
|0.17
|Димитров Здравко
|1
|0.08
|Фреди Гомеш
|1
|0.08
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.08
|Musah Mohammed
|0
|0
|Uzeyir Ergun
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Талиссон Чарльз
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Вурал Гюрай
|1
|1
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
|Thalisson III
|1
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|3
|1
|Айети Арлинд
|3
|0
|Samet Yalcin
|3
|0
|Сефери Тулан
|1
|1
|Celal Dumanli
|2
|0
|Шен Дженк
|2
|0
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Озер Кенан
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Соуза Диогу
|1
|0
|Димитров Здравко
|1
|0
|Бразау Педру
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
|Uzeyir Ergun
|1
|0
|Enes Ogruce
|1
|0
|Ahmet Aslan
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бодрумспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бодрумспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
2
5
Антальяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Бодрумспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
50%
76-90
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
15%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1
Бодрумспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0
Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1
Результаты матчей
Антальяспор
Бодрумспор
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Бодрумспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
23
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
56
29
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|14.
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|15.
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|13.
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Трабзонспор
|Банза Симон
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3