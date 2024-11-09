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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Антальяспор
3:2
Конец матча
Бодрумспор
0'
0:1
13' Гол
Фреди Гомеш
1:1
24' Гол
Дикмен Сонер
25' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
33' Желтая карточка
Thalisson III
2:1
35' Гол
Гайч Адольфо
39' Желтая карточка
Сари Вейсел
3:1
45' Гол
Ларссон Сэм
3:2
59' Пенальти
Пушкаш Георге
87' Желтая карточка
Сефери Тулан
90'+8
21
Йигитер
Абдуллах
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
III
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
16
Петрусенко
Aлександр
5
Дикмен
Сонер
81
Самудио
Брайан
9
Гайч
Адольфо
10
Ларссон
Сэм
53
Аккан
Гёкхан
33
Челюстка
Ондржей
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
70
Бильсель
Эге
21
Ahmet
Aslan
41
Байракдар
Гокдениз
16
Фреди
Гомеш
5
Антальялы
Тайлан
99
Сефери
Тулан
9
Пушкаш
Георге
Антальяспор
4-3-3
Бодрумспор
4-1-4-1

История личных встреч

Антальяспор
Бодрумспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Сэм 4 0.33
Самудио Брайан 4 (1) 0.33
Гайч Адольфо 3 0.25
Дженепо Мусса 2 0.17
Дикмен Сонер 1 0.08
Талиссон Чарльз 1 0.08
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 4 (1) 0.33
Сефери Тулан 2 0.17
Димитров Здравко 1 0.08
Фреди Гомеш 1 0.08
Озер Кенан 1 (1) 0.08
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 4 0
Дженепо Мусса 3 0
Талиссон Чарльз 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Вурал Гюрай 1 1
Сари Вейсел 2 0
Thalisson III 2 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Петрусенко Aлександр 1 0
Герджалиу Амар 1 0
Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 3 1
Сефери Тулан 2 1
Айети Арлинд 3 0
Samet Yalcin 3 0
Celal Dumanli 2 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Бразау Педру 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Uzeyir Ergun 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Бодрумспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
3
Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бодрумспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

2
5
Антальяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Бодрумспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
50%
76-90

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
13%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Пропущено

23
17
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Ризеспор - Антальяспор 2:1
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1
Бодрумспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0
Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1

Результаты матчей

Антальяспор
Бодрумспор

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Бодрумспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
6
6
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 11 8 1 2 22 - 10 25
3.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Эюпспор
 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Газиантеп
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Трабзонспор
 Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
14.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
15.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
8.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
17.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
6.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
7.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
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