Тур: 15. Стадион: РЖД Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Факел
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|8
|0.57
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.36
|Самошников Илья
|4
|0.29
|Ньямси Жерзино
|3
|0.21
|Тикнизян Наир
|2
|0.14
|Пиняев Сергей
|1
|0.07
|Сарвели Владислав
|1
|0.07
|Раков Вадим
|1
|0.07
|Тимофеев Артём
|1
|0.07
|Сулейманов Тимур
|1
|0.07
|Морозов Евгений
|1
|0.07
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Карпукас Артём
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|3 (2)
|0.21
|Каштанов Алексей
|2
|0.14
|Альшин Ильнур
|1
|0.07
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.07
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.07
|Брахими Мохамед
|1
|0.07
|Калинин Игорь
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|4
|0
|Самошников Илья
|4
|0
|Батраков Алексей
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|Раков Вадим
|3
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзиов Макс
|4
|1
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Брахими Мохамед
|5
|0
|Божин Сергей
|4
|0
|Ильин Владимир
|4
|0
|Марков Евгений
|2
|1
|Сенхаджи Раян
|2
|1
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Дмитрий Пятибратов
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
3
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Факел
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
14
3
Локомотив Москва
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
14
6
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
23%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
8
17
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
4
24%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Забито
15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
20%
1
33%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
28
9
14 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
4
14%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
6
21%
1
11%
31-45
2
7%
1
11%
46-60
5
18%
3
33%
61-75
7
25%
2
22%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
18%
5
24%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
2
12%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2
Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0
Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Факел - Химки 1:1 ЦСКА Москва - Факел 0:0 Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3
Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2
Результаты матчей
Локомотив Москва
Факел
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
16
34
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
77
113
68
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 6
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 9
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|7 - 13
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|9 - 21
|12
|15.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Факел
Исход игры
Локомотив Москва
88.7% (55)
Ничья
4.8% (3)
Факел
6.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (22)
Меньше
56.86% (29)
Обе команды забьют
Да
39.22% (20)
Нет
60.78% (31)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
38.7% (24)
2:1 Локомотив Москва
21% (13)
3:1 Локомотив Москва
8.1% (5)
1:0 Локомотив Москва
6.5% (4)
3:0 Локомотив Москва
4.8% (3)
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