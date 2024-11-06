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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 60
Локомотив Москва 90% (54)
X 3.3% (2)
Факел 6.7% (4)
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История личных встреч

Локомотив Москва
Факел

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
4:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 8 0.57
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.36
Самошников Илья 4 0.29
Ньямси Жерзино 3 0.21
Тикнизян Наир 2 0.14
Пиняев Сергей 1 0.07
Сарвели Владислав 1 0.07
Раков Вадим 1 0.07
Тимофеев Артём 1 0.07
Сулейманов Тимур 1 0.07
Морозов Евгений 1 0.07
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 3 (2) 0.21
Каштанов Алексей 2 0.14
Альшин Ильнур 1 0.07
Гиоргобиани Николай 1 0.07
Ильин Владимир 1 (1) 0.07
Брахими Мохамед 1 0.07
Калинин Игорь 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 4 0
Самошников Илья 4 0
Батраков Алексей 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Раков Вадим 3 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Ненахов Максим 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзиов Макс 4 1
Квеквескири Ираклий 5 0
Брахими Мохамед 5 0
Божин Сергей 4 0
Ильин Владимир 4 0
Марков Евгений 2 1
Сенхаджи Раян 2 1
Альшин Ильнур 3 0
Калинин Игорь 3 0
Дмитрий Пятибратов 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Якимов Вячеслав 2 0
Беленов Александр 1 0
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
3
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Факел
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

14
3
Локомотив Москва
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
23%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

8
17
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
4
24%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
20%
1
33%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

28
9
14 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
4
14%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
6
21%
1
11%
31-45
2
7%
1
11%
46-60
5
18%
3
33%
61-75
7
25%
2
22%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
18%
5
24%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
2
12%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2
Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0
Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Факел - Химки 1:1 ЦСКА Москва - Факел 0:0 Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3
Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Факел

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
7
1.5
1
13
6
8
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
10.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
11.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
13.
Химки
 Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14.
Факел
 Заявка 14 2 6 6 9 - 21 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 4 часа 35 минут.



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    • Прогнозы 60
    Локомотив Москва 90% (54)
    X 3.3% (2)
    Факел 6.7% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Факел

    Исход игры
    Локомотив Москва
    88.7% (55)
    Ничья
    4.8% (3)
    Факел
    6.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.14% (22)
    Меньше
    56.86% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    39.22% (20)
    Нет
    60.78% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    38.7% (24)
    2:1 Локомотив Москва
    21% (13)
    3:1 Локомотив Москва
    8.1% (5)
    1:0 Локомотив Москва
    6.5% (4)
    3:0 Локомотив Москва
    4.8% (3)
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