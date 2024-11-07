Тур: 13. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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Главный тренер: Морено Висенте
История личных встреч
Реал Мадрид
Осасуна
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
29 матчей
72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
51.7%
41.4%
6.9%
15 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
65.5%
24.1%
10.4%
19 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
2.8
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
0.86
0.67
Среднее время на гол
105
135
Всего голов
54
38
Голов в среднем за матч
1.86
1.31
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (3)
|0.55
|Винисиус Жуниор
|5 (2)
|0.45
|Родриго
|3
|0.27
|Вальверде Федерико
|2
|0.18
|Васкес Лукас
|1
|0.09
|Диас Браим
|1
|0.09
|Милитао Эдер
|1
|0.09
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.09
|Эндрик II
|1
|0.09
|Модрич Лука
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|6 (3)
|0.5
|Торро Лукас
|2
|0.17
|Бретонес Абель
|2
|0.17
|Сарагоса Брайан
|1
|0.08
|Гарсия Рубен
|1
|0.08
|Гарсия Рауль
|1
|0.08
|Орос Аймар
|1
|0.08
|Бойомо Флавьян
|1
|0.08
|Ибаньес Пабло
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монкайола Хон
|4
|0
|Морено Висенте
|2
|1
|Торро Лукас
|3
|0
|Сарагоса Брайан
|3
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Бойомо Флавьян
|2
|0
|Бретонес Абель
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Осасуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Осасуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
11
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Осасуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
15
4
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
67%
2
25%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
4
57%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
22
16
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
6
38%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
8
36%
2
13%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Пропущено
10
17
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
40%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
50%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2
Осасуна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Осасуна - Бетис 1:2
Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4
Результаты матчей
Реал Мадрид
Осасуна
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
34
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
74
48
38
210
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 7
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 10
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна
Исход игры
Реал Мадрид
89.5% (51)
Ничья
3.5% (2)
Осасуна
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
23.4% (11)
Нет
76.6% (36)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
42.1% (24)
3:0 Реал Мадрид
19.3% (11)
2:1 Реал Мадрид
7% (4)
3:1 Реал Мадрид
7% (4)
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