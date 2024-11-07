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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 56
Реал Мадрид 89.3% (50)
X 3.6% (2)
Осасуна 7.1% (4)
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Реал Мадрид
Осасуна

История личных встреч

Реал Мадрид
Осасуна

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

29 матчей

72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

51.7%
41.4%
6.9%
15 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

65.5%
24.1%
10.4%
19 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:4
ЛЛ
4:0
КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
5:2
П
4:0
КК
0:2
КК
2:0
П
2:2
П
4:2
П
0:0
П
1:5
П
7:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
ПД
1:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

2.8
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.86
0.67

Среднее время на гол

105
135

Всего голов

54
38

Голов в среднем за матч

1.86
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (3) 0.55
Винисиус Жуниор 5 (2) 0.45
Родриго 3 0.27
Вальверде Федерико 2 0.18
Васкес Лукас 1 0.09
Диас Браим 1 0.09
Милитао Эдер 1 0.09
Карвахаль Даниэль 1 0.09
Эндрик II 1 0.09
Модрич Лука 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Беллингем Джуд 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 6 (3) 0.5
Торро Лукас 2 0.17
Бретонес Абель 2 0.17
Сарагоса Брайан 1 0.08
Гарсия Рубен 1 0.08
Гарсия Рауль 1 0.08
Орос Аймар 1 0.08
Бойомо Флавьян 1 0.08
Ибаньес Пабло 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 4 0
Модрич Лука 3 0
Менди Ферлан 1 1
Вальверде Федерико 2 0
Милитао Эдер 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гюлер Арда 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монкайола Хон 4 0
Морено Висенте 2 1
Торро Лукас 3 0
Сарагоса Брайан 3 0
Эррера Серхио 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Бойомо Флавьян 2 0
Бретонес Абель 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Катена Алехандро 1 0
Аресо Хесус 1 0
Орос Аймар 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Осасуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Осасуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
11
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Осасуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

15
4
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
67%
2
25%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
4
57%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

22
16
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
6
38%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
8
36%
2
13%
61-75
4
18%
2
13%
76-90

Пропущено

10
17
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
40%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
50%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2
Осасуна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Осасуна - Бетис 1:2
Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4

Результаты матчей

Реал Мадрид
Осасуна

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
3
4
3
3
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
4
8
3
8
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
17.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 6 часов 35 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.1% пользователей.
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    • Прогнозы 56
    Реал Мадрид 89.3% (50)
    X 3.6% (2)
    Осасуна 7.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Осасуна
    7.90
    7.80
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    14.00
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна

    Исход игры
    Реал Мадрид
    89.5% (51)
    Ничья
    3.5% (2)
    Осасуна
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    23.4% (11)
    Нет
    76.6% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    42.1% (24)
    3:0 Реал Мадрид
    19.3% (11)
    2:1 Реал Мадрид
    7% (4)
    3:1 Реал Мадрид
    7% (4)
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