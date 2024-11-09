Тур: 12. Стадион: Новый стадион Хатая.
Ход матча
12'
1:0
35'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
17
Дьяк
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Хатайспор
Газиантеп
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.5
Среднее время на гол
112
60
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.18
|Страндберг Карлос
|2 (1)
|0.18
|Педру Руй III
|1
|0.09
|Саглам Геркем
|1
|0.09
|Кальво Франсиско
|1
|0.09
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.09
|Ривас Ригоберто
|1
|0.09
|Абубакар Венсан
|0
|0
|Чорекчи Камил
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|4 (1)
|0.36
|Максим Александру
|2 (1)
|0.18
|Лунгой Кристофер
|2
|0.18
|Козловски Кацпер
|1
|0.09
|Соялп Фуркан
|1
|0.09
|Окереке Давид
|1
|0.09
|Саборит Энрик
|1
|0.09
|Эрсой Эртугрул
|1
|0.09
|Кодро Кенан
|1
|0.09
|Ташдемир Эмре
|1
|0.09
|Н'Диайе Папа
|0
|0
|Виана Бруно
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
|Озчичек Огюн
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Аличи Керим
|1
|0
|Педру Руй III
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|5
|0
|Саборит Энрик
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Инан Селчук
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Артан Омюрджан
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
7
Хатайспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
6
Хатайспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Газиантеп
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
50%
1
13%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
8
57%
76-90
Пропущено
17
15
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
6
35%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1
Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1
Результаты матчей
Хатайспор
Газиантеп
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
28
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|12.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|13.
|1:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|2:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|1:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|14.
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|2:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Трабзонспор
|Банза Симон
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3