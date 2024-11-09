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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Хатайспор
2:1
Второй тайм: 51'
Газиантеп
0'
1:0
12' Гол
Педру Руй
2:0
35' Гол
Бамгбойе Фуншо
2:1
45' Гол
Сореску Деян

Ход матча

12'
Педру Руй
(Чорекчи Камил)
1:0
18'
Бамгбойе Фуншо
Чорекчи Камил
 
35'
Бамгбойе Фуншо
(Фернандеш Желсон II)
2:0
45'
2:1
Сореску Деян
(Максим Александру)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Газиантеп
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Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
27
Демир
Дженгиз
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
99
Ривас
Ригоберто
14
Педру
Руй
III
77
Фернандеш
Желсон
II
9
Абубакар
Венсан
1
Диудис
Сократис
5
Эрсой
Эртугрул
36
Виана
Бруно
13
Саборит
Энрик
18
Сореску
Деян
20
Н'Диайе
Папа
14
Мандуки
Сириль
44
Максим
Александру
7
Эскихеллач
Мустафа
9
Дервисоглу
Халил
11
Лунгой
Кристофер
Хатайспор
4-2-3-1
Газиантеп
3-5-2

История личных встреч

Хатайспор
Газиантеп

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
4:1
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
ТМК
5:4
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:0

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.18
Страндберг Карлос 2 (1) 0.18
Педру Руй III 1 0.09
Саглам Геркем 1 0.09
Кальво Франсиско 1 0.09
Бамгбойе Фуншо 1 0.09
Ривас Ригоберто 1 0.09
Абубакар Венсан 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 4 (1) 0.36
Максим Александру 2 (1) 0.18
Лунгой Кристофер 2 0.18
Козловски Кацпер 1 0.09
Соялп Фуркан 1 0.09
Окереке Давид 1 0.09
Саборит Энрик 1 0.09
Эрсой Эртугрул 1 0.09
Кодро Кенан 1 0.09
Ташдемир Эмре 1 0.09
Н'Диайе Папа 0 0
Виана Бруно 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Каракаш Илькер 0 0
Озчичек Огюн 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Аличи Керим 1 0
Педру Руй III 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 5 0
Саборит Энрик 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Н'Диайе Папа 3 0
Добен Квентин 1 1
Максим Александру 2 0
Сореску Деян 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Инан Селчук 1 0
Диудис Сократис 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Кодро Кенан 1 0
Мандуки Сириль 1 0
Виана Бруно 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Артан Омюрджан 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7
Хатайспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
6
Хатайспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Газиантеп
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
50%
1
13%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
8
57%
76-90

Пропущено

17
15
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
6
35%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бешикташ 1:1
Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1

Результаты матчей

Хатайспор
Газиантеп

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 11 8 1 2 22 - 10 25
3.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Эюпспор
 Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Трабзонспор
 Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
13.
Газиантеп
 1:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
14.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
15.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Ризеспор
 Заявка 10 3 1 6 7 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 2:1 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 2 8 9 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
8.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Газиантеп
 1:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Хатайспор
 2:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
6.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
7.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
14.
Газиантеп
 1:2 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 2:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Газиантеп
2.23
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8.50
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3.12
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Хатайспор
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