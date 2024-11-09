Тур: 15. Стадион: Анжи-Арена.
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
-
71 Джапо ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
82 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
-
54 Кирш ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Юрин СемёнПолузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слишкович Владимир
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|2
|0.14
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.07
|Шумахов Идар
|1
|0.07
|Кагермазов Сослан
|1
|0.07
|Гаджиев Абакар
|1
|0.07
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|5
|0.36
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.21
|Перес Матиас
|2
|0.14
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.07
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.07
|Башич Иван
|1
|0.07
|Мансилья Брайан
|1
|0.07
|Горбани Мохаммад
|1
|0.07
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|2
|Сундуков Темиркан
|4
|0
|Юсупов Залимхан
|3
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Табидзе Джемал
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Пальцев Валентин
|2
|0
|Мрезиг Хуссем
|0
|1
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Кирш Илья
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башич Иван
|6
|0
|Перес Матиас
|5
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Мансилья Брайан
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Сидоров Максим III
|3
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Оренбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Оренбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
3
9
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Оренбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
6
46%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
6
38%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
14
27
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
21%
1
4%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
2
14%
6
22%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
2
14%
6
22%
61-75
2
14%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1
Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0
Оренбург
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Краснодар - Оренбург 4:0 Оренбург - Рубин 1:2 Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2
Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Оренбург
Точный счет
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 6
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 9
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|11.
|0:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|7 - 13
|13
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|16.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Оренбург
Исход игры
Динамо Махачкала
67.9% (91)
Ничья
23.9% (32)
Оренбург
8.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
53.1% (60)
Нет
46.9% (53)
Популярный счёт
1:0 Динамо Махачкала
34.3% (46)
2:1 Динамо Махачкала
22.4% (30)
1:1 Ничья
17.2% (23)
2:0 Динамо Махачкала
3% (4)
1:2 Оренбург
3% (4)
3:1 Динамо Махачкала
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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