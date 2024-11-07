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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Динамо Махачкала
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 58
Динамо Махачкала 62.1% (36)
X 29.3% (17)
Оренбург 8.6% (5)
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Динамо Махачкала
Ничья
Оренбург
3.10
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Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 2 0.14
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.07
Шумахов Идар 1 0.07
Кагермазов Сослан 1 0.07
Гаджиев Абакар 1 0.07
Магомедов Ражаб 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 5 0.36
Марин Джимми 3 (1) 0.21
Перес Матиас 2 0.14
Гюрлюк Эмирджан 1 0.07
Рыбчинский Дмитрий 1 0.07
Башич Иван 1 0.07
Мансилья Брайан 1 0.07
Горбани Мохаммад 1 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 4 0
Юсупов Залимхан 3 0
Глушков Никита Сергеевич 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Кагермазов Сослан 2 0
Табидзе Джемал 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Ангбан Викторьен 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Кирш Илья 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башич Иван 6 0
Перес Матиас 5 0
Прохин Данила 4 0
Мансилья Брайан 4 0
Малых Андрей 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Сидоров Максим III 3 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Оганесян Степан 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Оренбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Оренбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

3
9
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Оренбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
6
46%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
6
38%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
21%
1
4%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
2
14%
6
22%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
2
14%
6
22%
61-75
2
14%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1
Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0
Оренбург
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Краснодар - Оренбург 4:0 Оренбург - Рубин 1:2 Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2
Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Оренбург

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
10.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
11.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
13.
Химки
 Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14.
Факел
 Заявка 14 2 6 6 9 - 21 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 7 часов 5 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 58
    Динамо Махачкала 62.1% (36)
    X 29.3% (17)
    Оренбург 8.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Оренбург
    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Оренбург

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    63.3% (38)
    Ничья
    28.3% (17)
    Оренбург
    8.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34% (17)
    Меньше
    66% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    58% (29)
    Нет
    42% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    30% (18)
    2:1 Динамо Махачкала
    25% (15)
    1:1 Ничья
    20% (12)
    2:0 Динамо Махачкала
    3.3% (2)
    1:2 Оренбург
    3.3% (2)
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    Динамо Махачкала
    Оренбург
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