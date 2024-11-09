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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Куинтеро Алехандро
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 33'
Алавес
0'

Ход матча

24'
Наварро Пау
Фемения Кико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 115
Вильярреал 96.5% (111)
X 1.7% (2)
Алавес 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Алавес
1.64
6.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Коста
Логан
23
Кардона
Серхи
11
Ахомаш
Ильяс
10
Парехо
Даниэль
18
Гуйе
Папе
16
Баэна
Алекс
22
Перес
Айосе
19
Пепе
Николя
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
36
Пика
Адриан
3
Санчес
Мануэль
18
Гуриди
Хон
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
7
Висенте
Карлос
17
Кике
Гарсия
21
Реббах
Абдеррахман
Вильярреал
4-4-2
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Алавес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:1
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
0:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Среднее время на гол

63
57

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 7 0.58
Барри Тьерно 3 0.25
Данджума Арно 2 0.17
Баэна Алекс 1 0.08
Комесанья Санти 1 0.08
Пепе Николя 1 0.08
Кардона Серхи 1 0.08
Парехо Даниэль 1 0.08
Коста Логан 1 0.08
Фемения Кико 0 0
Морено Херард 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 0.23
Мартинес Антонио III 3 0.23
Висенте Карлос 2 0.15
Бенавидес Карлос 1 0.08
Теналья Науэль 1 0.08
Гуриди Хон 1 0.08
Конечни Томас 1 0.08
Мартин Карлос 1 0.08
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.08
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парехо Даниэль 4 0
Фемения Кико 4 0
Гуйе Папе 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Перес Айосе 3 0
Баэна Алекс 3 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Комесанья Санти 2 0
Пино Йереми 2 0
Кардона Серхи 2 0
Пепе Николя 1 0
Коста Логан 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 6 0
Кике Гарсия 3 1
Санчес Мануэль 4 0
Сивера Антонио 3 0
Гуриди Хон 3 0
Седлар Александр 1 1
Диарра Мусса 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хордан Хоан 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Пика Адриан 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
6
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алавес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
5
Вильярреал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Алавес
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
4
50%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
5%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
32%
7
47%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
6
30%
4
22%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
3
15%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Алавес
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3
Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Алавес

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
4
7
4
1.5
6
6
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 0:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 19 22
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
10.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Алавес
 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 19 14
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
16.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Вильярреал
 0:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 12 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Алавес
 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
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    Прогнозы 115
    Вильярреал 96.5% (111)
    X 1.7% (2)
    Алавес 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Алавес
    1.64
    6.25
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    6.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Алавес

    Исход игры
    Вильярреал
    96.5% (111)
    Ничья
    1.7% (2)
    Алавес
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.56% (65)
    Меньше
    41.44% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    50.4% (58)
    2:0 Вильярреал
    20.9% (24)
    1:0 Вильярреал
    16.5% (19)
    3:1 Вильярреал
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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