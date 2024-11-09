Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Вильярреал

50' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Вильярреал

49' Бланко Антонио из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Пика Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кардона Серхи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Алавес

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Гуйе Папе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Парехо Даниэль из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Матч возобновлен

44' Вильярреал остается без одного игрока, потому что Ахомаш Ильяс уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

42' Ахомаш Ильяс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Г О О О О Л - Ахомаш Ильяс забивает с левой ноги!

37' Удар от ворот произведет Вильярреал

36' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Алавес

34' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Алавес

31' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ахомаш Ильяс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Вильярреал

25' Хорошую попытку сделал Кике Гарсия . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Теналья Науэль из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Матч возобновлен

23' Фемения Кико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Хорошую попытку сделал Реббах Абдеррахман . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Вильярреал

16' Удар от ворот произведет Алавес

16' Перес Айосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Вильярреал

12' Удар от ворот произведет Вильярреал

12' Гуриди Хон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Баэна Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Баэна Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Алавес

7' Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вильярреал начинает с центра поля

1' Судья начинает матч