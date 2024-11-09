  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 17659 Главный судья: Куинтеро Алехандро
Вильярреал
3:0
Конец матча
Алавес
0'
1:0
38' Гол
Ахомаш Ильяс
45' Желтая карточка
Кардона Серхи
62' Желтая карточка
Гевара Андер
74' Желтая карточка
Мартин Карлос
2:0
81' Пенальти
Парехо Даниэль
83' Желтая карточка
Теналья Науэль
3:0
90' Гол
Комесанья Санти
90'+7

Ход матча

24'
Наварро Пау
Фемения Кико
 
38'
Ахомаш Ильяс
(Пепе Николя)
1:0
45'
Кардона Серхи
 
46'
Пино Йереми
Ахомаш Ильяс
 
52'
 
Мартин Карлос
Реббах Абдеррахман
62'
 
Гевара Андер
68'
 
Стоичков Хуан
Гуриди Хон
68'
 
Хордан Хоан
Гевара Андер
73'
Барри Тьерно
Пепе Николя
 
73'
Комесанья Санти
Гуйе Папе
 
74'
 
Мартин Карлос
76'
 
Мартинес Антонио
Кике Гарсия
77'
 
Конечни Томас
Висенте Карлос
81'
Парехо Даниэль
2:0
83'
 
Теналья Науэль
85'
Бернат Хуан
Перес Айосе
 
90'
Комесанья Санти
(Бернат Хуан)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 480 Количество передач 286
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 115
Вильярреал 96.5% (111)
X 1.7% (2)
Алавес 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Коста
Логан
23
Кардона
Серхи
11
Ахомаш
Ильяс
10
Парехо
Даниэль
18
Гуйе
Папе
16
Баэна
Алекс
19
Пепе
Николя
22
Перес
Айосе
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
36
Пика
Адриан
3
Санчес
Мануэль
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
7
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
21
Реббах
Абдеррахман
17
Кике
Гарсия
Вильярреал
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Алавес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:1
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
0:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Среднее время на гол

63
57

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 7 0.58
Барри Тьерно 3 0.25
Комесанья Санти 2 0.17
Данджума Арно 2 0.17
Парехо Даниэль 2 (1) 0.17
Баэна Алекс 1 0.08
Пепе Николя 1 0.08
Кардона Серхи 1 0.08
Коста Логан 1 0.08
Ахомаш Ильяс 1 0.08
Фемения Кико 0 0
Бернат Хуан 0 0
Морено Херард 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 0.23
Мартинес Антонио III 3 0.23
Висенте Карлос 2 0.15
Бенавидес Карлос 1 0.08
Теналья Науэль 1 0.08
Гуриди Хон 1 0.08
Конечни Томас 1 0.08
Мартин Карлос 1 0.08
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.08
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парехо Даниэль 4 0
Фемения Кико 4 0
Гуйе Папе 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Перес Айосе 3 0
Баэна Алекс 3 0
Кардона Серхи 3 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Комесанья Санти 2 0
Пино Йереми 2 0
Пепе Николя 1 0
Коста Логан 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 6 0
Кике Гарсия 3 1
Санчес Мануэль 4 0
Сивера Антонио 3 0
Гуриди Хон 3 0
Теналья Науэль 3 0
Седлар Александр 1 1
Диарра Мусса 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Хордан Хоан 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Гевара Андер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Мартин Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Пика Адриан 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
6
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алавес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
5
Вильярреал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Алавес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
42%
4
50%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
8
36%
7
47%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Алавес
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3
Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Алавес

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
2
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
8
4
1.5
6
7
3
9
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
4.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
10.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
16.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
11.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
12.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
13.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вильярреал заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17659 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Вильярреал: 63%, Алавес: 37%.
  • 96'
    Вильярреал пытается что-то создать.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 95'
    Санчес Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Вильярреал 96.5% (111)
    X 1.7% (2)
    Алавес 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вильярреал 3:0 Алавес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 3:0 Алавес

    Исход игры
    Вильярреал
    96.5% (111)
    Ничья
    1.7% (2)
    Алавес
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.56% (65)
    Меньше
    41.44% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    50.4% (58)
    2:0 Вильярреал
    20.9% (24)
    1:0 Вильярреал
    16.5% (19)
    3:1 Вильярреал
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный