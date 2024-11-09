Тур: 13. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 17659 Главный судья: Куинтеро Алехандро
3:0
Конец матча
0'
1:0
38' ГолАхомаш Ильяс
45' Желтая карточкаКардона Серхи
62' Желтая карточкаГевара Андер
74' Желтая карточкаМартин Карлос
2:0
81' ПенальтиПарехо Даниэль
83' Желтая карточкаТеналья Науэль
3:0
90' ГолКомесанья Санти
90'+7
Ход матча
38'
1:0
45'
62'
74'
81'
2:0
83'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
480 Количество передач 286
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
11
Ахомаш
Ильяс
18
Гуйе
Папе
16
Баэна
Алекс
19
Пепе
Николя
22
Перес
Айосе
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
22 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бернат ХуанЗащитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Пика АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ромеро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Алавес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
1.43
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Среднее время на гол
63
57
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.79
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|7
|0.58
|Барри Тьерно
|3
|0.25
|Комесанья Санти
|2
|0.17
|Данджума Арно
|2
|0.17
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.17
|Баэна Алекс
|1
|0.08
|Пепе Николя
|1
|0.08
|Кардона Серхи
|1
|0.08
|Коста Логан
|1
|0.08
|Ахомаш Ильяс
|1
|0.08
|Фемения Кико
|0
|0
|Бернат Хуан
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|3
|0.23
|Мартинес Антонио III
|3
|0.23
|Висенте Карлос
|2
|0.15
|Бенавидес Карлос
|1
|0.08
|Теналья Науэль
|1
|0.08
|Гуриди Хон
|1
|0.08
|Конечни Томас
|1
|0.08
|Мартин Карлос
|1
|0.08
|Вильялибре Асьер
|1 (1)
|0.08
|Хордан Хоан
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
|Стоичков Хуан
|0
|0
|Гевара Андер
|0
|0
|Абкар Абделькабир
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Гуйе Папе
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Баэна Алекс
|3
|0
|Кардона Серхи
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Комесанья Санти
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|6
|0
|Кике Гарсия
|3
|1
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Гуриди Хон
|3
|0
|Теналья Науэль
|3
|0
|Седлар Александр
|1
|1
|Диарра Мусса
|2
|0
|Конечни Томас
|2
|0
|Гарсия Луис
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Бланко Антонио
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Стоичков Хуан
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
|Моуриньо Сантьяго
|1
|0
|Пика Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
6
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алавес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
5
Вильярреал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Алавес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
42%
4
50%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
8
36%
7
47%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
3
15%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Алавес
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3
Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1
Результаты матчей
Вильярреал
Алавес
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
4 раза 67%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
42
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
84
67
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 7
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 10
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 3:0 Алавес
Исход игры
Вильярреал
96.5% (111)
Ничья
1.7% (2)
Алавес
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.56% (65)
Меньше
41.44% (46)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
50.4% (58)
2:0 Вильярреал
20.9% (24)
1:0 Вильярреал
16.5% (19)
3:1 Вильярреал
3.5% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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