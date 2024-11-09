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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Адана Демирспор
0:1
Второй тайм: 57'
Эюпспор
0'
0:1
10' Гол
Кутуджу Ахмед
37' Желтая карточка
Бурак Абдулсамет
39' Желтая карточка
Ялчин Робин
44' Желтая карточка
Гюлер Семих

Ход матча

10'
0:1
Кутуджу Ахмед
(Акбаба Эмре)
37'
Бурак Абдулсамет
 
39'
 
Ялчин Робин
44'
Гюлер Семих
 
46'
 
Акбунар Халиль
Кутуджу Ахмед

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Эюпспор
4.80
3.90
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4.10
Все Коэффициенты
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
4
Гюлер
Семих
55
Tolga
Kalender
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
16
Челик
Иззет
7
Сари
Юсуф
8
Айдоган
Тайфун
80
Кол
Али
Явуз
56
Бараси
Юсуф
1
Озер
Берке
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
14
Везу
Рубен
15
Дюбуа
Лео
57
Melih
Kabasakal
28
Ilter
Taskin
40
Ампем
Принц
8
Акбаба
Эмре
23
Кутуджу
Ахмед
9
Тиам
Маме
Адана Демирспор
4-2-3-1
Эюпспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 4 (2) 0.36
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.18
Манев Йован 1 0.09
Гюлер Семих 1 0.09
Кавразлы Салих 1 0.09
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Бурак Абдулсамет 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 6 0.5
Кутуджу Ахмед 5 0.42
Сайс Самуэль 3 0.25
Акбаба Эмре 2 (1) 0.17
Бруно Джанни 1 0.08
Акбунар Халиль 1 0.08
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурак Абдулсамет 4 0
Гюлер Семих 3 0
Манев Йован 3 0
Айдоган Тайфун 2 0
Tolga Kalender 0 1
Мохаммади Милад 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Шеху Флорент 1 0
Маэстро 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ялчин Робин 3 0
Мидтше Фредрик 3 0
Melih Kabasakal 3 0
Кутуджу Ахмед 3 0
Сайс Самуэль 2 0
Озер Берке 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Luccas Claro 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Тиам Маме 1 0
Сешлар Свит 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Эюпспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эюпспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
10
Адана Демирспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Эюпспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
3
38%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
20%
3
18%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Пропущено

23
11
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
5
22%
1
9%
46-60
3
13%
3
27%
61-75
5
22%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1
Эюпспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1
Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Эюпспор

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Эюпспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 11 8 1 2 22 - 10 25
3.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Эюпспор
 1:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
5.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Трабзонспор
 1:1 Заявка 11 2 7 2 12 - 12 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
15.
Ризеспор
 1:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 19 11
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Эюпспор
 1:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
8.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Трабзонспор
 1:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Ризеспор
 1:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
6.
Эюпспор
 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Ризеспор
 1:1 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
11.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
12.
Трабзонспор
 1:1 Заявка 6 0 5 1 3 - 4 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Кутуджу Ахмед уходит с поля. Акбунар Халиль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Гюлер Семих получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Ялчин Робин получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Бурак Абдулсамет получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Акбаба Эмре сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Эюпспор
4.80
3.90
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Где смотреть матч Адана Демирспор 0:1 Эюпспор онлайн

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Адана Демирспор
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