Тур: 12. Стадион: Йени Адана.
0:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолКутуджу Ахмед
37' Желтая карточкаБурак Абдулсамет
39' Желтая карточкаЯлчин Робин
44' Желтая карточкаГюлер Семих
65' Желтая карточкаIlter Taskin
86' Желтая карточкаАкбунар Халиль
90'+6
Ход матча
10'
0:1
37'
39'
44'
65'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
58
Маэстро
16
Челик
Иззет
80
Кол
Али
Явуз
56
Бараси
Юсуф
14
Везу
Рубен
15
Дюбуа
Лео
28
Ilter
Taskin
40
Ампем
Принц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 МаэстроПолузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
15 Манев ЙованЗащитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
77 Нурани МотазНападающий
-
87 Кайнак ОсманНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дамла Серкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ilter TaskinПолузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
99 Бруно ДжанниНападающий
-
71 Birkan Tetik
-
-
Главный тренер: Арда Туран
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|4 (2)
|0.36
|Гравильон Эндрю
|2 (1)
|0.18
|Манев Йован
|1
|0.09
|Гюлер Семих
|1
|0.09
|Кавразлы Салих
|1
|0.09
|Кол Али Явуз
|0
|0
|Куртулан Арда
|0
|0
|Бурак Абдулсамет
|0
|0
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|6
|0.5
|Кутуджу Ахмед
|5
|0.42
|Сайс Самуэль
|3
|0.25
|Акбаба Эмре
|2 (1)
|0.17
|Бруно Джанни
|1
|0.08
|Акбунар Халиль
|1
|0.08
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурак Абдулсамет
|4
|0
|Гюлер Семих
|3
|0
|Манев Йован
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|2
|0
|Tolga Kalender
|0
|1
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Акташ Аксель
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Аймбетов Абат
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Кавразлы Салих
|1
|0
|Шеху Флорент
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
|Куртулан Арда
|1
|0
|Нурани Мотаз
|1
|0
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ялчин Робин
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Кутуджу Ахмед
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Ilter Taskin
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Эюпспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
10
Адана Демирспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Эюпспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
33%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
3
38%
61-75
3
19%
3
38%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
2
20%
4
22%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
4
40%
3
17%
76-90
Пропущено
24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
5
21%
1
9%
46-60
3
13%
3
27%
61-75
5
21%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1
Эюпспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1
Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Эюпспор
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Эюпспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
29
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Трабзонспор
|Банза Симон
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3