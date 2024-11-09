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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Адана Демирспор
0:1
Конец матча
Эюпспор
0'
0:1
10' Гол
Кутуджу Ахмед
37' Желтая карточка
Бурак Абдулсамет
39' Желтая карточка
Ялчин Робин
44' Желтая карточка
Гюлер Семих
65' Желтая карточка
Ilter Taskin
86' Желтая карточка
Акбунар Халиль
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Кутуджу Ахмед
(Акбаба Эмре)
37'
Бурак Абдулсамет
 
39'
 
Ялчин Робин
44'
Гюлер Семих
 
46'
 
Акбунар Халиль
Кутуджу Ахмед
65'
 
Ilter Taskin
66'
Алиуи Набиль
Челик Иззет
 
66'
Ozan Demirbag
Бараси Юсуф
 
72'
 
Сайс Самуэль
Акбаба Эмре
72'
 
Бруно Джанни
Ампем Принц
77'
 
Токёз Дорукхан
Ilter Taskin
82'
Аймбетов Абат
Айдоган Тайфун
 
86'
 
Акбунар Халиль
90'
Breyton Fougeu
Кол Али Явуз
 
90'
 
Мераш Умут
Тиам Маме

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
4
Гюлер
Семих
55
Tolga
Kalender
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
16
Челик
Иззет
7
Сари
Юсуф
8
Айдоган
Тайфун
80
Кол
Али
Явуз
56
Бараси
Юсуф
1
Озер
Берке
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
14
Везу
Рубен
15
Дюбуа
Лео
57
Melih
Kabasakal
28
Ilter
Taskin
40
Ампем
Принц
8
Акбаба
Эмре
23
Кутуджу
Ахмед
9
Тиам
Маме
Адана Демирспор
4-2-3-1
Эюпспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 4 (2) 0.36
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.18
Манев Йован 1 0.09
Гюлер Семих 1 0.09
Кавразлы Салих 1 0.09
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Бурак Абдулсамет 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 6 0.5
Кутуджу Ахмед 5 0.42
Сайс Самуэль 3 0.25
Акбаба Эмре 2 (1) 0.17
Бруно Джанни 1 0.08
Акбунар Халиль 1 0.08
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурак Абдулсамет 4 0
Гюлер Семих 3 0
Манев Йован 3 0
Айдоган Тайфун 2 0
Tolga Kalender 0 1
Мохаммади Милад 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Шеху Флорент 1 0
Маэстро 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ялчин Робин 3 0
Мидтше Фредрик 3 0
Melih Kabasakal 3 0
Кутуджу Ахмед 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Озер Берке 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Luccas Claro 1 0
Тиам Маме 1 0
Ilter Taskin 1 0
Сешлар Свит 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Эюпспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
10
Адана Демирспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Эюпспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
33%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
3
38%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
2
20%
4
22%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
4
40%
3
17%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
5
21%
1
9%
46-60
3
13%
3
27%
61-75
5
21%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1
Эюпспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1
Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Эюпспор

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Эюпспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
2
9
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 11 8 1 2 22 - 10 25
3.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Эюпспор
 Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
5.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Ризеспор
 Заявка 11 4 1 6 10 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
8.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
6.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
11.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Гюлер Семих получил желтую карточку от судьи
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