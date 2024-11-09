Тур: 15. Стадион: Ростов Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
40
Вахания
Илья
62
Комаров
Иван
15
Глебов
Данил
7
Роналдо
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Жбанов ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
-
99 ОриньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мехия РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артига Франк
История личных встреч
Ростов
Химки
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.8
Среднее время на гол
135
112
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.09
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
82
110
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|5
|0.36
|Роналдо
|4
|0.29
|Осипенко Максим
|2 (2)
|0.14
|Голенков Егор
|2
|0.14
|Лангович Андрей
|1
|0.07
|Глебов Данил
|1
|0.07
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.07
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
|Комаров Иван
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Зелимхан
|3
|0.21
|Заболотный Антон
|2
|0.14
|Вера Лукас Габриэль
|2 (1)
|0.14
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.14
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.14
|Хосонов Хетаг
|1
|0.07
|Мирзов Резиуан
|1
|0.07
|Магомедов Бутта
|1
|0.07
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лангович Андрей
|3
|0
|Роналдо
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Вахания Илья
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
|Сако Умар
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|6
|0
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Фернандес Даниэль II
|2
|0
|Гогуа Седрик
|0
|1
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Голубович Петар
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Мехия Роберт
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
4
4
Ростов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Химки
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
4
44%
5
36%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
17
12
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
6
35%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Пропущено
26
26
18 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
2
8%
16-30
10
38%
8
31%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
5
19%
8
31%
61-75
1
4%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2
Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0
Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3
Результаты матчей
Ростов
Химки
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ростов
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
59
410
311
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 6
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 9
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Оренбург
|Сахархизан Саид
|6 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Химки
Исход игры
Ростов
82% (109)
Ничья
12% (16)
Химки
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
2:1 Ростов
42.1% (56)
1:0 Ростов
18% (24)
2:0 Ростов
9% (12)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Ростов
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:2 Химки
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!