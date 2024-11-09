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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Химки
Прогнозы 133
Ростов 82% (109)
X 12% (16)
Химки 6% (8)
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1
Ятимов
Рустам
40
Вахания
Илья
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
87
Лангович
Андрей
62
Комаров
Иван
15
Глебов
Данил
89
Саравия
Родриго
7
Роналдо
27
Комличенко
Николай
9
Мохебби
Мохаммад
87
Кокарев
Никита
99
Ориньо
II
26
Анджелкович
Неманья
25
Филин
Александр
72
Фернандес
Даниэль
II
32
Вера
Лукас
Габриэль
80
Хосонов
Хетаг
18
Бакаев
Зелимхан
22
Мехия
Роберт
9
Руденко
Александр
Александрович
91
Заболотный
Антон
Ростов
4-3-3
Химки
4-2-3-1

История личных встреч

Ростов
Химки

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:2
К
3:1
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

82
110

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 5 0.36
Роналдо 4 0.29
Осипенко Максим 2 (2) 0.14
Голенков Егор 2 0.14
Лангович Андрей 1 0.07
Глебов Данил 1 0.07
Мохебби Мохаммад 1 0.07
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Комаров Иван 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 3 0.21
Заболотный Антон 2 0.14
Вера Лукас Габриэль 2 (1) 0.14
Руденко Александр Александрович 2 0.14
Фаринья Эдгардо 2 0.14
Хосонов Хетаг 1 0.07
Мирзов Резиуан 1 0.07
Магомедов Бутта 1 0.07
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Глебов Данил 2 0
Вахания Илья 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Сако Умар 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Терехов Сергей 2 0
Заболотный Антон 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Голубович Петар 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Филин Александр 1 0
Мехия Роберт 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Садыгов Илья 1 0

Результаты матчей

Ростов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

4
4
Ростов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Химки
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
4
44%
5
36%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

17
12
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
6
35%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Пропущено

26
26
18 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
2
8%
16-30
10
38%
8
31%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
5
19%
8
31%
61-75
1
4%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2
Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0
Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3

Результаты матчей

Ростов
Химки

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ростов
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
4
10
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
3.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
10.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
11.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
12.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
13.
Химки
 Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Оренбург Сахархизан Саид 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 15-го тура РПЛ, в котором "Ростов" на своём поле будет принимать подмосковные "Химки". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 9 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Ростов.
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Прогнозы 133
Ростов 82% (109)
X 12% (16)
Химки 6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Химки
4.05
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4.60
4.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов - Химки

Исход игры
Ростов
82% (109)
Ничья
12% (16)
Химки
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
2:1 Ростов
42.1% (56)
1:0 Ростов
18% (24)
2:0 Ростов
9% (12)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Ростов
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:2 Химки
1.5% (2)
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