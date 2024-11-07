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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Химки
Прогнозы 48
Ростов 81.3% (39)
X 10.4% (5)
Химки 8.3% (4)
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История личных встреч

Ростов
Химки

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:2
К
3:1
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

82
110

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 5 0.36
Роналдо 4 0.29
Осипенко Максим 2 (2) 0.14
Голенков Егор 2 0.14
Лангович Андрей 1 0.07
Глебов Данил 1 0.07
Мохебби Мохаммад 1 0.07
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Комаров Иван 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 3 0.21
Заболотный Антон 2 0.14
Вера Лукас Габриэль 2 (1) 0.14
Руденко Александр Александрович 2 0.14
Фаринья Эдгардо 2 0.14
Хосонов Хетаг 1 0.07
Мирзов Резиуан 1 0.07
Магомедов Бутта 1 0.07
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Глебов Данил 2 0
Вахания Илья 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Сако Умар 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Терехов Сергей 2 0
Заболотный Антон 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Голубович Петар 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Филин Александр 1 0
Мехия Роберт 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Садыгов Илья 1 0

Результаты матчей

Ростов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

4
4
Ростов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Химки
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
4
44%
5
36%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

17
12
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
6
35%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Пропущено

26
26
18 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
2
8%
16-30
10
38%
8
31%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
5
19%
8
31%
61-75
1
4%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2
Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0
Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3

Результаты матчей

Ростов
Химки

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ростов
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
4
10
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
10.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
11.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
13.
Химки
 Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14.
Факел
 Заявка 14 2 6 6 9 - 21 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 48
    Ростов 81.3% (39)
    X 10.4% (5)
    Химки 8.3% (4)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Химки

    Исход игры
    Ростов
    81.6% (40)
    Ничья
    10.2% (5)
    Химки
    8.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    42.9% (21)
    1:0 Ростов
    14.3% (7)
    2:0 Ростов
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
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    Ростов
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