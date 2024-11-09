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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Ризеспор
1:1
Второй тайм: 53'
Трабзонспор
0'
0:1
23' Гол
Вишча Эдин
44' Желтая карточка
Варешанович Дал
45' Желтая карточка
Дестан Энис
1:1
45' Гол
Хаджиахметович Амир
45' Желтая карточка
Мочи Отилла

Ход матча

23'
0:1
Вишча Эдин
(Туфан Озан)
44'
Варешанович Дал
 
45'
 
Дестан Энис
45'
Хаджиахметович Амир
1:1
45'
Мочи Отилла
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Трабзонспор
2.70
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3.55
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2.65
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Все Коэффициенты
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
54
Пала
Митхат
28
Акинтола
Дэвид
20
Хаджиахметович
Амир
19
Геззаль
Рашид
8
Варешанович
Дал
10
Олавоин
Ибрахим
9
Соу
Али
1
Чакыр
Угурджан
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
79
Мальейру
Педро
35
Йокушлу
Окай
5
Ландстрем
Джон
94
Дестан
Энис
11
Туфан
Озан
7
Вишча
Эдин
17
Банза
Симон
Ризеспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Трабзонспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

20 матчей

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

С
1:0
С
2:3
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
ТМС
3:4
С
5:2
С
1:2
С
2:3
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
6:0
С
3:0
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
0:4

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.44

Среднее время на гол

76
62

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

3.11
1.64

Среднее время на гол

28
55

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

2.05
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 3 0.27
Соу Али 2 0.18
Хаджиахметович Амир 1 0.09
Юречка Вацлав 1 0.09
Варешанович Дал 1 0.09
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 6 (4) 0.55
Вишча Эдин 3 0.27
Йокушлу Окай 1 0.09
Денсвил Стефано 1 0.09
Бозок Умут 1 0.09
Нвакаеме Энтони 0 0
Туфан Озан 0 0
Барди Энис 0 0
Дрэгуш Денис 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 3 0
Пехливан Халиль 2 0
Папаниколау Яннис 2 0
Варешанович Дал 2 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Булут Эмрекан 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Грбич Иво 1 0
Соу Али 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Мочи Отилла 1 0
Олавоин Ибрахим 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банза Симон 3 0
Мальейру Педро 3 0
Вишча Эдин 1 1
Йокушлу Окай 2 0
Денсвил Стефано 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Дестан Энис 2 0
Сатчи Сердар 2 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Туфан Озан 1 0
Барди Энис 1 0
Бозок Умут 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Менди Батиста 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0
Шенол Гюнеш 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
7
Ризеспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
5
29%
29%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0
Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1
Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2

Результаты матчей

Ризеспор
Трабзонспор

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 11 8 1 2 22 - 10 25
3.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Эюпспор
 1:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
5.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Трабзонспор
 1:1 Заявка 11 2 7 2 12 - 12 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
15.
Ризеспор
 1:1 Заявка 11 3 2 6 8 - 19 11
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Эюпспор
 1:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
8.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Трабзонспор
 1:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Ризеспор
 1:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
6.
Эюпспор
 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Ризеспор
 1:1 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
11.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
12.
Трабзонспор
 1:1 Заявка 6 0 5 1 3 - 4 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 23'
    Г О О О О Л - Вишча Эдин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Трабзонспор
2.70
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3.55
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2.65
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Где смотреть матч Ризеспор 1:1 Трабзонспор онлайн

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