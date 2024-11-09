Тур: 12. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
1:1
Второй тайм: 53'
0'
0:1
23' ГолВишча Эдин
44' Желтая карточкаВарешанович Дал
45' Желтая карточкаДестан Энис
1:1
45' ГолХаджиахметович Амир
45' Желтая карточкаМочи Отилла
Ход матча
23'
0:1
44'
45'
45'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
30
Грбич
Иво
54
Пала
Митхат
9
Соу
Али
35
Йокушлу
Окай
94
Дестан
Энис
11
Туфан
Озан
17
Банза
Симон
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
97 Doganay Avci
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисПолузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисПолузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Ризеспор
Трабзонспор
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
20 матчей
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.18
1.44
Среднее время на гол
76
62
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
3.11
1.64
Среднее время на гол
28
55
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
2.05
1.55
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
43
58
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аликулов Хусниддин
|3
|0.27
|Соу Али
|2
|0.18
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.09
|Юречка Вацлав
|1
|0.09
|Варешанович Дал
|1
|0.09
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
|Олавоин Ибрахим
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|6 (4)
|0.55
|Вишча Эдин
|3
|0.27
|Йокушлу Окай
|1
|0.09
|Денсвил Стефано
|1
|0.09
|Бозок Умут
|1
|0.09
|Нвакаеме Энтони
|0
|0
|Туфан Озан
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
|Дрэгуш Денис
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|3
|0
|Пехливан Халиль
|2
|0
|Папаниколау Яннис
|2
|0
|Варешанович Дал
|2
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|2
|0
|Булут Эмрекан
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Мочи Отилла
|1
|0
|Олавоин Ибрахим
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банза Симон
|3
|0
|Мальейру Педро
|3
|0
|Вишча Эдин
|1
|1
|Йокушлу Окай
|2
|0
|Денсвил Стефано
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Сатчи Сердар
|2
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Дрэгуш Денис
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Йылмаз Али Шахин
|1
|0
|Шенол Гюнеш
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
7
Ризеспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
5
29%
29%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0
Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1
Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2
Результаты матчей
Ризеспор
Трабзонспор
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|12.
|1:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|15.
|1:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|0:1 Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|6.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|1:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|12.
|1:1 Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|Трабзонспор
|Банза Симон
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3
|Бодрумспор
|Musah Mohammed
|1 3