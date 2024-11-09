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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Ризеспор
3:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
23' Гол
Вишча Эдин
44' Желтая карточка
Варешанович Дал
45' Желтая карточка
Дестан Энис
1:1
45' Гол
Хаджиахметович Амир
45' Желтая карточка
Мочи Отилла
2:1
71' Гол
Акинтола Дэвид
3:1
81' Гол
Олавоин Ибрахим
84' Желтая карточка
Йокушлу Окай
86' Желтая карточка
Мальейру Педро
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Вишча Эдин
(Туфан Озан)
44'
Варешанович Дал
 
45'
 
Дестан Энис
45'
Хаджиахметович Амир
1:1
45'
Мочи Отилла
 
59'
 
Cihan Canak
Туфан Озан
59'
 
Дрэгуш Денис
Дестан Энис
69'
Muhamed Buljubasic
Варешанович Дал
 
71'
Акинтола Дэвид
2:1
79'
 
Чам Мухаммед
Денсвил Стефано
81'
Олавоин Ибрахим
3:1
84'
 
Йокушлу Окай
85'
 
Бозок Умут
Вишча Эдин
86'
 
Мальейру Педро
90'
Геззаль Рашид
Соу Али
 
90'
Юречка Вацлав
Коркмаз Эрай
 
90'
Яшар Сейфеттин Анил
Олавоин Ибрахим
 
90'
Булут Эмрекан
Акинтола Дэвид
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
54
Пала
Митхат
10
Олавоин
Ибрахим
20
Хаджиахметович
Амир
19
Геззаль
Рашид
8
Варешанович
Дал
28
Акинтола
Дэвид
9
Соу
Али
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Ландстрем
Джон
35
Йокушлу
Окай
7
Вишча
Эдин
11
Туфан
Озан
94
Дестан
Энис
17
Банза
Симон
Ризеспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Трабзонспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

20 матчей

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

С
1:0
С
2:3
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
ТМС
3:4
С
5:2
С
1:2
С
2:3
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
6:0
С
3:0
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
0:4

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.44

Среднее время на гол

76
62

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

3.11
1.64

Среднее время на гол

28
55

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

2.05
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 3 0.27
Соу Али 2 0.18
Хаджиахметович Амир 1 0.09
Олавоин Ибрахим 1 0.09
Юречка Вацлав 1 0.09
Акинтола Дэвид 1 0.09
Варешанович Дал 1 0.09
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 6 (4) 0.55
Вишча Эдин 3 0.27
Йокушлу Окай 1 0.09
Денсвил Стефано 1 0.09
Бозок Умут 1 0.09
Нвакаеме Энтони 0 0
Туфан Озан 0 0
Барди Энис 0 0
Дрэгуш Денис 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 3 0
Пехливан Халиль 2 0
Папаниколау Яннис 2 0
Варешанович Дал 2 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Булут Эмрекан 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Грбич Иво 1 0
Соу Али 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Мочи Отилла 1 0
Олавоин Ибрахим 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальейру Педро 4 0
Йокушлу Окай 3 0
Банза Симон 3 0
Вишча Эдин 1 1
Денсвил Стефано 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Дестан Энис 2 0
Сатчи Сердар 2 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Туфан Озан 1 0
Барди Энис 1 0
Бозок Умут 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Менди Батиста 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0
Шенол Гюнеш 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
7
Ризеспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Трабзонспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
45%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
17%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0
Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1
Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2

Результаты матчей

Ризеспор
Трабзонспор

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 11 8 1 2 22 - 10 25
3.
Фенербахче
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Эюпспор
 Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
5.
Бешикташ
 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6.
Сивасспор
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
7.
Гёзтепе
 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
9.
Коньяспор
 Заявка 11 4 2 5 14 - 18 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
12.
Ризеспор
 Заявка 11 4 1 6 10 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Эюпспор
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
3.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
8.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
6.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
11.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Тиам Маме 6
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 6
Трабзонспор Банза Симон 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Бодрумспор Musah Mohammed 1 3
Весь список
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