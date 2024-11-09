На чужой половине поля Карраскаль получил по голове в борьбе против Александрова. Штрафной удар исполнят москвичи.

Со штрафного Карраскаль в район одиннадцатиметровой отметки покатил на Фомина, но выстрел последнего защитники накрыли.

После навеса с левого фланга от Нгамалё пытался пробить Фомин, но проиграл борьбу за мяч Шоштаричу.

Пауза в матче. Упал на газон на ровном месте Калинский, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.

Ушел от соперника Кутицкий в штрафную на Карраскаля, но тому пробить не удалось в окружении двоих защитников.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Муми Нгамалё! Снова вышли вперед игроки "Динамо". Ворвался в штрафную соперника Нгамалё после паса от от Карраскаля и пробил по воротам. Мяч после рикошета от ноги Александрова влетел точно в нижний угол ворот.

Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Минимальный перевес на стороне москвичей!

Карраскаль зацепился за мяч в чужой штрафной после скидки от Маухуба, но в последний момент Боженов вынес сферу в подкате.

В центре поля получил по ногам Царукян в борьбе против Фомина. Штрафной удар исполнять будут гости.

Замена в составе "Пари НН" произошла. Вместо Кирилла Боженова игру продолжать будет Данила Выдерников.

Кутицкий с правого фланга навесил в штрафную на Маухуба, но тот проиграл борьбу за мяч Шоштаричу.

После паса с фланга от Нгамалё пробил с линии штрафной Тюкавин, но мяч полетел намного выше перекладины.

Мог убегать Царукян на ворота соперника после заброса от Александрова, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Лещук.

Отдавал пас с правого фланга в штрафную Боселли на ход Царукяну, но тот проиграл борьбу за мяч Бальбуэне.

Карраскаль взял инициативу на себя, протащил мяч к штрафной и отдал поперек на Фомина, но тот в касание стрельнул крайне неточно.

30' С угла поля навесил на линию вратарской Чавес, но выиграл верх Магкеев и вынес мяч в центр поля.

29' Пауза в матче. В падении ударился головой о штангу Медведев. Потребуется медицинская помощь голкиперу.

28' С угла поля навесил Чавес покатил на линию штрафной, где пробил в касание Карраскаль, но в красивом прыжке спас Медведев.

27' Ушел от соперника по флангу Нгамалё и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника отправился на угловой.

26' После навеса с угла поля на дальней штанге Нгамалё пробил с лету, но мяч угодил в спину Магкееву.

25' Пробивал по воротам Маухуб из пределов штрафной после паса от Фомина, но в створ ворот не попал.

24' Забросил с центра поля в штрафную соперника Калинский на ход Боселли, но тому пробить головой не позволил Маричаль.

23' Налетел на соперника Карраскаль в центре поля, отправив того на газон. Штрафной удар вновь арбитр зафиксировал.

22' На фланге Баженов получил по ногам в силовой борьбе против Нгамалё. Фол в атаке зафиксировал судья.