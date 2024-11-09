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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Динамо Москва
2:1
Перерыв
Пари НН
0'
1:0
7' Пенальти
Чавес Луис
1:1
11' Гол
Боселли Хуан
2:1
45' Гол
Нгамалё Муми

Ход матча

7'
Чавес Луис
1:0
11'
1:1
Боселли Хуан
32'
 
Ведерников Данила
Боженов Кирилл
45'
Нгамалё Муми
2:1
Прогнозы 132
Динамо Москва 87.9% (116)
X 7.6% (10)
Пари НН 4.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
Пари НН
5.60
5.90
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31
Лещук
Игорь
50
Кутицкий
Александр
3
Бальбуэна
Фабиан
18
Маричаль
Николас
6
Фернандес
Роберто
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Муми
8
Карраскаль
Хорхе
14
Маухуб
Эль-Мехди
70
Тюкавин
Константин
30
Медведев
Никита
25
Шоштарич
Карич
Свен
99
Магкеев
Станислав
87
Боженов
Кирилл
15
Эктов
Александр
2
Александров
Виктор
19
Ермаков
Никита
78
Калинский
Николай
18
Глейзер
Дан
Леон
80
Царукян
Валерий
20
Боселли
Хуан
Динамо Москва
4-2-3-1
Пари НН
5-3-2

История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
1:1
К
1:1
ТМК
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
61

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 5 (1) 0.33
Нгамалё Муми 4 0.27
Гладышев Ярослав 3 0.2
Гагнидзе Лука 2 0.13
Артур Гомес VIII 2 (1) 0.13
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.13
Бителло 1 0.07
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.07
Фомин Даниил 1 0.07
Бальбуэна Фабиан 1 0.07
Чавес Луис 1 (1) 0.07
Макаров Денис 1 0.07
Кутицкий Александр 1 0.07
Фернандес Роберто 1 0.07
Лепский Иван 1 0.07
Майсторович Милан 1 0.07
Даса Элазар 0 0
Маричаль Николас 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 5 0.33
Царукян Валерий 3 0.2
Ожегович Огнен 2 0.13
Зе Турбо Жозе 2 0.13
Калинский Николай 1 (1) 0.07
Эктов Александр 1 0.07
Шоштарич Карич Свен 1 0.07
Стаматов Матео 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Артур Гомес VIII 2 0
Нгамалё Муми 2 0
Бителло 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожегович Огнен 4 0
Каккоев Никита 4 0
Калинский Николай 3 0
Боселли Хуан 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Карапузов Владислав 0 1
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Шоштарич Карич Свен 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Тичич Лука 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Пари НН
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
15

Упущенные победы

15
2
Динамо Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Пари НН
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

17
6

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
4
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
5
18%
1
7%
1-15
5
18%
2
14%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
5
18%
4
29%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
5
18%
3
21%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
2
8%
1-15
6
38%
2
8%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
6
25%
61-75
2
13%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6
Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ахмат - Пари НН 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Пари НН

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
4
10
5
9
2.5
3
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
3.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
4.
Динамо Москва
 2:1 Заявка 15 9 3 3 30 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Ростов
 1:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 25 17
9.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
11.
Пари НН
 1:2 Заявка 15 4 3 8 15 - 26 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
13.
Химки
 0:1 Заявка 15 2 6 7 15 - 26 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Динамо Москва
 2:1 Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Ростов
 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 1:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 2:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 1:2 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 1:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Оренбург Сахархизан Саид 6 (1)
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Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Минимальный перевес на стороне москвичей!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Муми Нгамалё! Снова вышли вперед игроки "Динамо". Ворвался в штрафную соперника Нгамалё после паса от от Карраскаля и пробил по воротам. Мяч после рикошета от ноги Александрова влетел точно в нижний угол ворот.
  • 44'
    Ушел от соперника Кутицкий в штрафную на Карраскаля, но тому пробить не удалось в окружении двоих защитников.
  • 43'
    Пауза в матче. Упал на газон на ровном месте Калинский, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.
  • 42'
    После навеса с левого фланга от Нгамалё пытался пробить Фомин, но проиграл борьбу за мяч Шоштаричу.
  • 41'
    Со штрафного Карраскаль в район одиннадцатиметровой отметки покатил на Фомина, но выстрел последнего защитники накрыли.
  • 40'
    На чужой половине поля Карраскаль получил по голове в борьбе против Александрова. Штрафной удар исполнят москвичи.
  • 39'
    Карраскаль взял инициативу на себя, протащил мяч к штрафной и отдал поперек на Фомина, но тот в касание стрельнул крайне неточно.
  • 38'
    Отдавал пас с правого фланга в штрафную Боселли на ход Царукяну, но тот проиграл борьбу за мяч Бальбуэне.
  • 37'
    Мог убегать Царукян на ворота соперника после заброса от Александрова, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Лещук.
  • 35'
    После паса с фланга от Нгамалё пробил с линии штрафной Тюкавин, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 34'
    Кутицкий с правого фланга навесил в штрафную на Маухуба, но тот проиграл борьбу за мяч Шоштаричу.
  • Замена
    33'
    Замена в составе "Пари НН" произошла. Вместо Кирилла Боженова игру продолжать будет Данила Выдерников.
  • 32'
    В центре поля получил по ногам Царукян в борьбе против Фомина. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 31'
    Карраскаль зацепился за мяч в чужой штрафной после скидки от Маухуба, но в последний момент Боженов вынес сферу в подкате.
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    • 30'
      С угла поля навесил на линию вратарской Чавес, но выиграл верх Магкеев и вынес мяч в центр поля.
    • 29'
      Пауза в матче. В падении ударился головой о штангу Медведев. Потребуется медицинская помощь голкиперу.
    • Опасный момент
      28'
      С угла поля навесил Чавес покатил на линию штрафной, где пробил в касание Карраскаль, но в красивом прыжке спас Медведев.
    • 27'
      Ушел от соперника по флангу Нгамалё и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника отправился на угловой.
    • 26'
      После навеса с угла поля на дальней штанге Нгамалё пробил с лету, но мяч угодил в спину Магкееву.
    • 25'
      Пробивал по воротам Маухуб из пределов штрафной после паса от Фомина, но в створ ворот не попал.
    • 24'
      Забросил с центра поля в штрафную соперника Калинский на ход Боселли, но тому пробить головой не позволил Маричаль.
    • 23'
      Налетел на соперника Карраскаль в центре поля, отправив того на газон. Штрафной удар вновь арбитр зафиксировал. 
    • 22'
      На фланге Баженов получил по ногам в силовой борьбе против Нгамалё. Фол в атаке зафиксировал судья.
    • 21'
      Отобрал Ермаков мяч в центре поля и тут же забросил на Царукяна, но тому оторваться от Бальбуэны не удалось.
    • 20'
      Тонко выдал пас Нгамалё на ход Тюкавину, но тот не смог добраться до мяча в окружении двоих защитников.
    • 19'
      Снова подавал в штрафную Карраскаль на ход Маухубу, но того опередил Медведев и забрал мяч в свои руки.
    • 18'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Карраскаль и прострелил вдоль ворот, но Магкеев спокойно вынес в аут.
    • 17'
      Еще один штрафно исполнял Чавес, подав на дальнюю штангу, но здесь головой пробил немного неточно Фомин.
    • 16'
      Со штрафного Чавес закрутил в дальний верхний угол, но грамотную позицию занял Медведев и забрал мяч в руки.
    • 15'
      На чужой половине поля Маухуб грамотно подставился и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 14'
      Убегал на ворота соперника Маухуб после заброса от Карраскаля, но проиграл он борьбу за мяч Александрову.
    • 13'
      Мягко забросил в штрафную Боселли на ход Царукяну, но тому добраться до мяча защитники не позволили. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Хуан Боселли! Быстро сумели сравнять счёт игроки "Пари НН". С левого фланга сместился Боселли в штрафную, обыграл двоих защитников, расшатал еще и Фернандеса, после чего пробил точно под перекладину.
    • 11'
      Диагональ исполнял Фернандес на правый фланг, куда Кутицкий забегал, но выпустил он сферу за пределы поля.
    • 10'
      Отдавал пас по флангу Боселли на ход Калинскому, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 9'
      Тонко отдавал Тюкавин в штрафную на ход Маухубу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Магкеев.
    • Пенальти
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Луис Чавес! Реализовал без проблем пенальти Чавес, пробив точно в нижний правый от себя угол. Как ни старался Медведев, дотянуться до мяча не смог.
    • Пенальти!
      7'
      Вот это да, после просмотра видеоповтора судья изменил свое решение и назначил пенальти за фол на Маухубе!
    • 6'
      Чавес забросил в штрафную на Маухуба, но тот в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья не стал пенальти назначать.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Нгамалё в борьбе против Эктова. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
    • 4'
      Мог убегать на ворота Тюкавин после заброса от Нгамалё, но мяч он не смог обработать и подарил его защитнику.
    • 3'
      Забросил с центра поля Калинский в штрафную на ход Царукяну, но тот проиграл борьбу за мяч Фернандесу.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 2:1 Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    87.9% (116)
    Ничья
    7.6% (10)
    Пари НН
    4.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    61.95% (70)
    Нет
    38.05% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    37.9% (50)
    2:0 Динамо Москва
    22% (29)
    3:1 Динамо Москва
    9.8% (13)
    1:0 Динамо Москва
    9.1% (12)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    3:0 Динамо Москва
    1.5% (2)
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