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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 47
Динамо Москва 83% (39)
X 12.8% (6)
Пари НН 4.3% (2)
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История личных встреч

Динамо Москва
Пари НН

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
1:1
К
1:1
ТМК
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
61

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 5 (1) 0.36
Нгамалё Муми 4 0.29
Гладышев Ярослав 3 0.21
Гагнидзе Лука 2 0.14
Артур Гомес VIII 2 (1) 0.14
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.14
Бителло 1 0.07
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.07
Фомин Даниил 1 0.07
Бальбуэна Фабиан 1 0.07
Макаров Денис 1 0.07
Кутицкий Александр 1 0.07
Фернандес Роберто 1 0.07
Лепский Иван 1 0.07
Майсторович Милан 1 0.07
Чавес Луис 0 0
Даса Элазар 0 0
Маричаль Николас 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 4 0.29
Царукян Валерий 3 0.21
Ожегович Огнен 2 0.14
Зе Турбо Жозе 2 0.14
Калинский Николай 1 (1) 0.07
Эктов Александр 1 0.07
Шоштарич Карич Свен 1 0.07
Стаматов Матео 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Артур Гомес VIII 2 0
Нгамалё Муми 2 0
Бителло 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожегович Огнен 4 0
Каккоев Никита 4 0
Калинский Николай 3 0
Боселли Хуан 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Карапузов Владислав 0 1
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Шоштарич Карич Свен 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Тичич Лука 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Пари НН
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
15

Упущенные победы

15
2
Динамо Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Пари НН
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

17
6

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
4
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
5
18%
1
7%
1-15
5
18%
2
14%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
5
18%
4
29%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
5
18%
3
21%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
2
8%
1-15
6
38%
2
8%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
6
25%
61-75
2
13%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6
Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ахмат - Пари НН 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Пари НН

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
4
10
5
9
2.5
3
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
10.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
11.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
13.
Химки
 Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14.
Факел
 Заявка 14 2 6 6 9 - 21 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



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    Динамо Москва 83% (39)
    X 12.8% (6)
    Пари НН 4.3% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Пари НН
    5.80
    5.80
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Пари НН

    Исход игры
    Динамо Москва
    83.3% (40)
    Ничья
    12.5% (6)
    Пари НН
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    33.3% (16)
    2:0 Динамо Москва
    25% (12)
    3:1 Динамо Москва
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    1:0 Динамо Москва
    6.3% (3)
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