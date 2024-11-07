Тур: 15. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Пари НН
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
61
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|5 (1)
|0.36
|Нгамалё Муми
|4
|0.29
|Гладышев Ярослав
|3
|0.21
|Гагнидзе Лука
|2
|0.14
|Артур Гомес VIII
|2 (1)
|0.14
|Карраскаль Хорхе
|2 (1)
|0.14
|Бителло
|1
|0.07
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.07
|Фомин Даниил
|1
|0.07
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.07
|Макаров Денис
|1
|0.07
|Кутицкий Александр
|1
|0.07
|Фернандес Роберто
|1
|0.07
|Лепский Иван
|1
|0.07
|Майсторович Милан
|1
|0.07
|Чавес Луис
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Маричаль Николас
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|4
|0.29
|Царукян Валерий
|3
|0.21
|Ожегович Огнен
|2
|0.14
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.14
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.07
|Эктов Александр
|1
|0.07
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0.07
|Стаматов Матео
|0
|0
|Ермаков Никита
|0
|0
|Тичич Лука
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|2
|1
|Даса Элазар
|3
|0
|Фернандес Роберто
|3
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|1
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Нгамалё Муми
|2
|0
|Бителло
|2
|0
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ожегович Огнен
|4
|0
|Каккоев Никита
|4
|0
|Калинский Николай
|3
|0
|Боселли Хуан
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Карапузов Владислав
|0
|1
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Глейзер Дан Леон
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мухин Антон
|1
|0
|Тичич Лука
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Пари НН
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
15
Упущенные победы
15
2
Динамо Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Пари НН
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
17
6
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
23%
4
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Забито
28
14
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
5
18%
1
7%
1-15
5
18%
2
14%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
5
18%
4
29%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
5
18%
3
21%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
2
8%
1-15
6
38%
2
8%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
6
25%
61-75
2
13%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6
Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ахмат - Пари НН 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Пари НН
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
410
59
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 6
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 9
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|7 - 13
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|9 - 21
|12
|15.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Пари НН
Исход игры
Динамо Москва
83.3% (40)
Ничья
12.5% (6)
Пари НН
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
33.3% (16)
2:0 Динамо Москва
25% (12)
3:1 Динамо Москва
10.4% (5)
1:1 Ничья
8.3% (4)
1:0 Динамо Москва
6.3% (3)
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