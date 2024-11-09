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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Унион Санта-Фе
0:0
Первый тайм: 38'
Атлетико Тукуман
0'

Ход матча

7'
Домина Жеронимо
Орсини Николас
 
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Атлетико Тукуман
2.00
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Все Коэффициенты
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
11
Mateo
Del
Blanco
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
15
Nestor
Breitenbruch
6
Gianluca
Ferrari
32
Juan
Infante
9
Баямич
Матео
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
11
Nicolas
Castro1
19
Marcelo
Estigarribia2
37
Mateo
Agustin
Coronel
Унион Санта-Фе
5-3-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
ЛП
3:0
КПЛ
2:2
КДМЗ1
3:5
КДМЗ1
3:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
П
1:1
П
2:0
ПБ
0:1
ПБ
2:3
ПБ
1:1
ПБ
1:1
НБ
1:0
НБ
0:1
НБ
1:0
НБ
2:3

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
85

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 4 (1) 0.18
Бальбоа Адриан 4 (1) 0.18
Хавьер Моралес 4 0.18
Домина Жеронимо 3 0.14
Питтон Мауро 2 0.09
Пардо Франко 2 0.09
Simon Rivero 1 0.05
Marcos Mosqueira 1 0.05
Питтон Бруно 1 0.05
Верде Лионель 1 0.05
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 5 0.23
Marcelo Estigarribia2 5 0.23
Mateo Agustin Coronel 4 (1) 0.18
Gianluca Ferrari 2 0.09
Баямич Матео 2 0.09
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.05
Перуцци Джино 1 0.05
Franco Nicola 1 0.05
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 12 1
Корвалан Клаудио 5 1
Пардо Франко 4 0
Бальбоа Адриан 2 1
Питтон Бруно 2 1
Marcos Mosqueira 3 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Cristian Kily Gonzalez 1 0
Торрен Мигель Анхель 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Simon Rivero 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 5 0
Renzo Tesuri 5 0
Nicolas Romero 5 0
Matias De los Santos II 4 0
Adrian Sanchez 4 0
Mateo Agustin Coronel 3 0
Juan Infante 2 0
Gianluca Ferrari 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Francisco Flores 1 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Tomas Durso 1 0
Justo Giani 1 0
Marcelo Estigarribia2 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Franco Nicola 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Атлетико Тукуман
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Атлетико Тукуман
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
11
Унион Санта-Фе
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Атлетико Тукуман
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
6
43%
2
29%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Забито

23
22
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
9%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
7
30%
5
23%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
10%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
8 раз 73%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
13 раз 62%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
4
17
3
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 22 9 7 6 23 - 21 34
5.
Атлетико Тукуман
 0:0 22 9 7 6 21 - 21 34
6.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
7.
Тальерес Кордоба
 21 8 9 4 25 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 22 7 8 7 20 - 19 29
14.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
15.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
16.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
17.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
18.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
19.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
21.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
3.
Унион Санта-Фе
 0:0 12 7 3 2 14 - 5 24
4.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
5.
Атлетико Тукуман
 0:0 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
20.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Атлетико Тукуман
 0:0 11 2 5 4 7 - 12 11
16.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
17.
Унион Санта-Фе
 0:0 10 2 4 4 9 - 16 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Атлетико Тукуман
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