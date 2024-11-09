Тур: 22.
0:0
Первый тайм: 38'
0'
Ход матча
34
Пардо
Франко
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
10 Enzo Roldan
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Среднее время на гол
50
150
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
85
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.18
|Бальбоа Адриан
|4 (1)
|0.18
|Хавьер Моралес
|4
|0.18
|Домина Жеронимо
|3
|0.14
|Питтон Мауро
|2
|0.09
|Пардо Франко
|2
|0.09
|Simon Rivero
|1
|0.05
|Marcos Mosqueira
|1
|0.05
|Питтон Бруно
|1
|0.05
|Верде Лионель
|1
|0.05
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Tesuri
|5
|0.23
|Marcelo Estigarribia2
|5
|0.23
|Mateo Agustin Coronel
|4 (1)
|0.18
|Gianluca Ferrari
|2
|0.09
|Баямич Матео
|2
|0.09
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.05
|Перуцци Джино
|1
|0.05
|Franco Nicola
|1
|0.05
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Бальбоа Адриан
|2
|1
|Питтон Бруно
|2
|1
|Marcos Mosqueira
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Торрен Мигель Анхель
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|5
|0
|Renzo Tesuri
|5
|0
|Nicolas Romero
|5
|0
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Adrian Sanchez
|4
|0
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Gianluca Ferrari
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Franco Nicola
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Атлетико Тукуман
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Атлетико Тукуман
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
7
11
Унион Санта-Фе
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Атлетико Тукуман
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
6
43%
2
29%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Забито
23
22
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
9%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
7
30%
5
23%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
10%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
8 раз 73%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
13 раз 62%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
174
615
417
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|4.
|0:0
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|5.
|0:0
|22
|9
|7
|6
|21 - 21
|34
|6.
|21
|8
|9
|4
|27 - 16
|33
|7.
|21
|8
|9
|4
|25 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|1:0
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|14.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|15.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|16.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|17.
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|18.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|19.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|21.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|22.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|0:1
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|4.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|5.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|17.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|18.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|20.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|21.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|1:0
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|17.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|24.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|25.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 7