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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
39' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
45' Желтая карточка
Mateo Del Blanco
56' Вторая желтая карточка
Gianluca Ferrari
59' Желтая карточка
Guillermo Acosta
64' Желтая карточка
Домина Жеронимо
64' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
67' Желтая карточка
Nicolas Castro1
1:0
75' Гол
Домина Жеронимо
76' Желтая карточка
Бальбоа Адриан
89' Желтая карточка
Marcos Mosqueira
90'+6
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
11
Mateo
Del
Blanco
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
15
Nestor
Breitenbruch
6
Gianluca
Ferrari
32
Juan
Infante
9
Баямич
Матео
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
11
Nicolas
Castro1
19
Marcelo
Estigarribia2
37
Mateo
Agustin
Coronel
Унион Санта-Фе
5-3-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
ЛП
3:0
КПЛ
2:2
КДМЗ1
3:5
КДМЗ1
3:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
П
1:1
П
2:0
ПБ
0:1
ПБ
2:3
ПБ
1:1
ПБ
1:1
НБ
1:0
НБ
0:1
НБ
1:0
НБ
2:3

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
85

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 4 (1) 0.18
Бальбоа Адриан 4 (1) 0.18
Хавьер Моралес 4 0.18
Домина Жеронимо 4 0.18
Питтон Мауро 2 0.09
Пардо Франко 2 0.09
Simon Rivero 1 0.05
Marcos Mosqueira 1 0.05
Питтон Бруно 1 0.05
Верде Лионель 1 0.05
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 5 0.23
Marcelo Estigarribia2 5 0.23
Mateo Agustin Coronel 4 (1) 0.18
Gianluca Ferrari 2 0.09
Баямич Матео 2 0.09
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.05
Перуцци Джино 1 0.05
Franco Nicola 1 0.05
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 12 1
Корвалан Клаудио 5 1
Бальбоа Адриан 3 1
Пардо Франко 4 0
Питтон Бруно 2 1
Домина Жеронимо 3 0
Marcos Mosqueira 3 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Cristian Kily Gonzalez 1 0
Торрен Мигель Анхель 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Simon Rivero 1 0
Mateo Del Blanco 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 6 0
Renzo Tesuri 5 0
Nicolas Romero 5 0
Gianluca Ferrari 3 1
Matias De los Santos II 4 0
Adrian Sanchez 4 0
Mateo Agustin Coronel 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Nestor Breitenbruch 2 0
Juan Infante 2 0
Francisco Flores 1 0
Tomas Durso 1 0
Justo Giani 1 0
Marcelo Estigarribia2 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Franco Nicola 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Атлетико Тукуман
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Атлетико Тукуман
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
11
Унион Санта-Фе
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Атлетико Тукуман
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
6
43%
2
29%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Забито

23
22
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
9%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
7
30%
5
23%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
10%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
8 раз 73%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
13 раз 62%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
4
17
3
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
4.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
5.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
6.
Тальерес Кордоба
 21 8 9 4 25 - 22 33
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 22 7 8 7 20 - 19 29
14.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
15.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
16.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
17.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
18.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
19.
Росарио Сентраль
 21 6 7 8 23 - 21 25
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 21 6 7 8 18 - 20 25
21.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
3.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
4.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Росарио Сентраль
 10 4 4 2 14 - 9 16
20.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 3 5 9 - 12 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Весь список
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