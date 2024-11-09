Тур: 22.
1:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаGianluca Ferrari
45' Желтая карточкаMateo Del Blanco
56' Вторая желтая карточкаGianluca Ferrari
59' Желтая карточкаGuillermo Acosta
64' Желтая карточкаДомина Жеронимо
64' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
67' Желтая карточкаNicolas Castro1
1:0
75' ГолДомина Жеронимо
76' Желтая карточкаБальбоа Адриан
89' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
90'+6
Ход матча
39'
45'
56'
59'
64'
67'
75'
1:0
76'
89'
34
Пардо
Франко
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
10 Enzo Roldan
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Среднее время на гол
50
150
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
85
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.18
|Бальбоа Адриан
|4 (1)
|0.18
|Хавьер Моралес
|4
|0.18
|Домина Жеронимо
|4
|0.18
|Питтон Мауро
|2
|0.09
|Пардо Франко
|2
|0.09
|Simon Rivero
|1
|0.05
|Marcos Mosqueira
|1
|0.05
|Питтон Бруно
|1
|0.05
|Верде Лионель
|1
|0.05
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Tesuri
|5
|0.23
|Marcelo Estigarribia2
|5
|0.23
|Mateo Agustin Coronel
|4 (1)
|0.18
|Gianluca Ferrari
|2
|0.09
|Баямич Матео
|2
|0.09
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.05
|Перуцци Джино
|1
|0.05
|Franco Nicola
|1
|0.05
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Бальбоа Адриан
|3
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Питтон Бруно
|2
|1
|Домина Жеронимо
|3
|0
|Marcos Mosqueira
|3
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Торрен Мигель Анхель
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|6
|0
|Renzo Tesuri
|5
|0
|Nicolas Romero
|5
|0
|Gianluca Ferrari
|3
|1
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Adrian Sanchez
|4
|0
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Franco Nicola
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Атлетико Тукуман
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Атлетико Тукуман
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
7
11
Унион Санта-Фе
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Атлетико Тукуман
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
6
43%
2
29%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Забито
23
22
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
9%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
7
30%
5
23%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
10%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
8 раз 73%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
13 раз 62%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
174
615
417
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|4.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|5.
|21
|8
|9
|4
|27 - 16
|33
|6.
|21
|8
|9
|4
|25 - 22
|33
|7.
|22
|9
|6
|7
|21 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|1:0
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|14.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|15.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|16.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|17.
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|18.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|19.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|21.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|22.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|0:1
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|17.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|18.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|20.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|21.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|1:0
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|24.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|25.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9