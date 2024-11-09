Тур: 22.
1:0
Первый тайм: 22'
0'
1:0
10' ГолRodrigo Castillo
13' Желтая карточкаМакс Аугусто
18' Желтая карточкаМартино Анджело
Ход матча
10'
1:0
13'
18'
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
16
Макс
Аугусто
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.91
Среднее время на гол
72
99
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.91
0.67
Среднее время на гол
47
135
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.57
0.78
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
115
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|6
|0.27
|Абальдо Матиас
|3
|0.14
|Кастро Лукас
|2
|0.09
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.09
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.09
|Коласо Николас
|1
|0.05
|Троянски Франко
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Салазар Давид
|1
|0.05
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|4 (1)
|0.18
|Mateo Silvetti
|3
|0.14
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.05
|Милевич Матко
|1
|0.05
|Мендес Армандо
|1
|0.05
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.05
|Сальседо Сауль
|1
|0.05
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.05
|Агирре Брайан I
|1
|0.05
|Tomas Perez
|1
|0.05
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Веласкес Густаво
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|6
|1
|Martin Fernandez
|5
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Nicolas Garayalde
|5
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Канто Густаво
|3
|0
|Макс Аугусто
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Enzo Martinez3
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|7
|1
|Фернандес Родриго
|6
|1
|Веласкес Густаво
|5
|0
|Рамирес Игнасио
|5
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Милевич Матко
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Шотт Аугусто
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Сальседо Сауль
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
4
7
Химнасия Ла-Плата
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
40%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
50%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
4
36%
6
46%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
17%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
39%
7
47%
76-90
Пропущено
20
28
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
15%
5
18%
31-45
7
35%
8
29%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
5
25%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1
Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
11 раз 52%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
1011
417
417
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|4.
|0:0
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|5.
|0:0
|22
|9
|7
|6
|21 - 21
|34
|6.
|21
|8
|9
|4
|27 - 16
|33
|7.
|21
|8
|9
|4
|25 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|1:0
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|14.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|15.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|16.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|17.
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|18.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|19.
|21
|6
|7
|8
|23 - 21
|25
|20.
|21
|6
|7
|8
|18 - 20
|25
|21.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|22.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|0:1
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|4.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|5.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|17.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|18.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|20.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|21.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|6.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|1:0
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|17.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|24.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|25.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9