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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Химнасия Ла-Плата
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
10' Гол
Rodrigo Castillo
13' Желтая карточка
Макс Аугусто
18' Желтая карточка
Мартино Анджело
47' Желтая карточка
Tomas Perez
71' Красная карточка
Ваньони Леонель
71' Красная карточка
Nicolas Garayalde
85' Желтая карточка
Якоб Томас
90' Желтая карточка
Сальседо Сауль
90' Желтая карточка
Enzo Martinez3
90' Желтая карточка
Жеремиас Перес
90' Желтая карточка
Кабрал Джонатан
90'+10
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
20
Кабрал
Джонатан
21
Enzo
Martinez3
18
Коласо
Николас
19
Кастро
Лукас
16
Макс
Аугусто
36
Nicolas
Garayalde
10
Де
Бласис
Пабло
30
Rodrigo
Castillo
24
Jeremias
Merlo
1
Ойос
Лукас
4
Шотт
Аугусто
6
Сальседо
Сауль
21
Ваньони
Леонель
23
Мартино
Анджело
19
Милевич
Матко
5
Фернандес
Родриго
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
24
Mateo
Silvetti
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
2:0
КПЛ
3:1
ЛП
1:0
КПЛ
2:1
С
0:4
КДЛС
1:3
КДЛС
0:1
С
1:0
С
2:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
3:0
П
3:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
6:0
ПА
0:2
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
2:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.91

Среднее время на гол

72
99

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.91
0.67

Среднее время на гол

47
135

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

1.57
0.78

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
115

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 6 0.27
Абальдо Матиас 3 0.14
Кастро Лукас 2 0.09
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.09
Де Бласис Пабло 2 (2) 0.09
Коласо Николас 1 0.05
Троянски Франко 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Салазар Давид 1 0.05
Пинтадо Хуан 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 4 (1) 0.18
Mateo Silvetti 3 0.14
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.05
Милевич Матко 1 0.05
Мендес Армандо 1 0.05
Банега Эвер 1 (1) 0.05
Сальседо Сауль 1 0.05
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.05
Агирре Брайан I 1 0.05
Tomas Perez 1 0.05
Gabriel Carabajal 0 0
Веласкес Густаво 0 0
Мартино Анджело 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 7 1
Martin Fernandez 5 1
Nicolas Garayalde 5 1
Моралес Леонардо 6 0
Кастро Лукас 4 0
Enzo Martinez3 2 1
Канто Густаво 3 0
Макс Аугусто 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Домингес Бенжамин 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Салазар Давид 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 8 1
Фернандес Родриго 6 1
Веласкес Густаво 5 0
Рамирес Игнасио 5 0
Фернандес Джулиан 3 0
Мендез Начо 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Ваньони Леонель 1 1
Кардосо Фернандо 2 0
Сальседо Сауль 2 0
Милевич Матко 2 0
Мендес Армандо 2 0
Шотт Аугусто 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Tomas Perez 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Pablo Altamirano 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Диас Франко I 1 0
Жеремиас Перес 1 0
Якоб Томас 1 0
Главинович Ян 1 0
Акунья Валентино 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

4
7
Химнасия Ла-Плата
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
1
8%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
40%
76-90

Пропущено

9
16
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
5
31%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
50%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
4
36%
6
46%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
9 Не забивали 12
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
37%
7
47%
76-90

Пропущено

20
29
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
1
5%
5
17%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
7
35%
8
28%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
5
25%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1
Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
0
12 раз 55%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
3
8
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
10
12
4
18
1.5
4
18
2
20
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
4.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
5.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
6.
Тальерес Кордоба
 21 8 9 4 25 - 22 33
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
14.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
15.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
16.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
17.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
18.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
19.
Росарио Сентраль
 0:0 22 6 8 8 23 - 21 26
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 22 6 8 8 18 - 20 26
21.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
3.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
4.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Росарио Сентраль
 0:0 11 4 5 2 14 - 9 17
20.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 12 3 4 5 9 - 12 13
6.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
7.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 0:0 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
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