Тур: 22.
1:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолRodrigo Castillo
13' Желтая карточкаМакс Аугусто
18' Желтая карточкаМартино Анджело
47' Желтая карточкаTomas Perez
71' Красная карточкаВаньони Леонель
71' Красная карточкаNicolas Garayalde
85' Желтая карточкаЯкоб Томас
90' Желтая карточкаСальседо Сауль
90' Желтая карточкаEnzo Martinez3
90' Желтая карточкаЖеремиас Перес
90' Желтая карточкаКабрал Джонатан
90'+10
Ход матча
10'
1:0
13'
18'
47'
71'
85'
90'
90'
90'
90'
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
16
Макс
Аугусто
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
39.1%
13%
47.9%
9 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.91
Среднее время на гол
72
99
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.91
0.67
Среднее время на гол
47
135
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.57
0.78
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
115
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|6
|0.27
|Абальдо Матиас
|3
|0.14
|Кастро Лукас
|2
|0.09
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.09
|Де Бласис Пабло
|2 (2)
|0.09
|Коласо Николас
|1
|0.05
|Троянски Франко
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Салазар Давид
|1
|0.05
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|4 (1)
|0.18
|Mateo Silvetti
|3
|0.14
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.05
|Милевич Матко
|1
|0.05
|Мендес Армандо
|1
|0.05
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.05
|Сальседо Сауль
|1
|0.05
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.05
|Агирре Брайан I
|1
|0.05
|Tomas Perez
|1
|0.05
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Веласкес Густаво
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|7
|1
|Martin Fernandez
|5
|1
|Nicolas Garayalde
|5
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Enzo Martinez3
|2
|1
|Канто Густаво
|3
|0
|Макс Аугусто
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|8
|1
|Фернандес Родриго
|6
|1
|Веласкес Густаво
|5
|0
|Рамирес Игнасио
|5
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Ваньони Леонель
|1
|1
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Сальседо Сауль
|2
|0
|Милевич Матко
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Шотт Аугусто
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Tomas Perez
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Жеремиас Перес
|1
|0
|Якоб Томас
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
4
7
Химнасия Ла-Плата
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
1
8%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
40%
76-90
Пропущено
9
16
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
5
31%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
50%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
4
36%
6
46%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
9 Не забивали 12
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
37%
7
47%
76-90
Пропущено
20
29
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
1
5%
5
17%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
7
35%
8
28%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
5
25%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1
Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
0
12 раз 55%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
74
48
38
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1012
418
418
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|4.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|5.
|21
|8
|9
|4
|27 - 16
|33
|6.
|21
|8
|9
|4
|25 - 22
|33
|7.
|22
|9
|6
|7
|21 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|14.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|15.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|16.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|17.
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|18.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|19.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 21
|26
|20.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|18 - 20
|26
|21.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|22.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|17.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|18.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|19.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|20.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|6.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|7.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|24.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9