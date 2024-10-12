Тур: 1.
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Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1
Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Суботица - Войводина Нови Сад 0:4 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 0:1 Войводина Нови Сад - Раднички Ниш 3:3 ИМТ Нови Белград - Войводина Нови Сад 0:3
Войводина Нови Сад - Железничар Панчево 2:0 Партизан - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 1:2 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Марибор 1:0 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 3:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Войводина Нови Сад
Исход игры
Зенит
100% (3)
Ничья
0% (0)
Войводина Нови Сад
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (1)
Меньше
66.67% (2)
Обе команды забьют
Да
33.33% (1)
Нет
66.67% (2)
Популярный счёт
2:0 Зенит
66.7% (2)
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