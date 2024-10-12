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Тур: 1.
Зенит
 
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Войводина Нови Сад
Прогнозы 3
Зенит 100% (3)
X 0% (0)
Войводина Нови Сад 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Войводина Нови Сад
1.37
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4.80
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9.50
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1
Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Суботица - Войводина Нови Сад 0:4 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 0:1 Войводина Нови Сад - Раднички Ниш 3:3 ИМТ Нови Белград - Войводина Нови Сад 0:3
Войводина Нови Сад - Железничар Панчево 2:0 Партизан - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 1:2 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Марибор 1:0 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1 Чукарички - Войводина Нови Сад 3:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Текстилац Оцаци - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Младост 3:2 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Войводина Нови Сад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 10 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 2 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 3
    Зенит 100% (3)
    X 0% (0)
    Войводина Нови Сад 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Войводина Нови Сад
    1.37
    Реклама, betcity.ru
    4.80
    Реклама, fon.bet
    9.50
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Войводина Нови Сад

    Исход игры
    Зенит
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Войводина Нови Сад
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (1)
    Меньше
    66.67% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (1)
    Нет
    66.67% (2)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    66.7% (2)
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    Зенит
    Войводина Нови Сад
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