  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Сокол
0:0
Первый тайм: 11'
Алания
0'
Прогнозы 115
Сокол 23.5% (27)
X 50.4% (58)
Алания 26.1% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сокол
Ничья
Алания
3.80
Реклама, betcity.ru
3.55
2.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Сокол
Алания

История личных встреч

Сокол
Алания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0
МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 3 0.2
Карпицкий Егор 2 0.13
Сасин Дмитрий 1 0.07
Самко Владислав 1 0.07
Чуриков Иван 1 0.07
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 3 0.2
Долгов Павел 2 0.13
Нафиков Виктор 2 0.13
Абдоков Нури 1 0.07

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Дмитрий III 3 0
Сасин Дмитрий 2 0
Косаревский Пётр 2 0
Синяк Антон 2 0
Чуриков Иван 2 0
Капленко Никита 0 1
Молодцов Артём 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Максименко Артём 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Самко Владислав 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 1
Татаев Алексей 4 0
Тарба Заур 3 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Абдоков Нури 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Багаев Алан 1 0
Тобоев Таймураз 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0

Результаты матчей

Сокол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Алания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Сокол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
3
Сокол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
Алания
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
25%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
5
42%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
5
31%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
6%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сокол - Урал 1:3 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0
Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2
Алания
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0
Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0

Результаты матчей

Сокол
Алания

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сокол
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
5
9
1
13
1.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 15 7 5 3 22 - 15 26
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
7.
Ротор
 Заявка 15 5 7 3 12 - 9 22
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
Енисей
 Заявка 15 6 2 7 15 - 16 20
10.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
11.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 4 6 5 18 - 25 18
13.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
14.
Сокол
 0:0 Заявка 15 3 7 5 8 - 17 16
15.
Алания
 0:0 Заявка 15 3 6 6 8 - 11 15
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
7.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
10.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 0:0 Заявка 8 2 4 2 4 - 4 10
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Алания
 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Алания
 0:0 Заявка 8 2 4 2 5 - 4 10
6.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Урал
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
11.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14.
Сокол
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    11'
    Против Москаленчика были нарушены правила в центре поля. Игроки "Алании" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 10'
    С левого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади "Сокола", никого из игроков "Алании" там не оказалось. 
  • 9'
    Солдатенко пришёл в центральный круг исполнять стандарт, Ростислав выполнил заброс на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Косаревский дал ему уйти за лицевую линию поля. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Забелин получил неприятный удар по голове в борьбе за верховой мяч в прошлом эпизоде, но после паузы защитник "Сокола" показал, что он готов играть дальше. 
  • Угловой
    7'
    Угловой у ворот "Сокола". Хадарцев выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники саратовского клуба сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 6'
    Пока что футболисты всё же по большей части сами привыкают к полю, тяжело им даётся комбинационный футбол. 
  • 5'
    В Саратове сегодня прошёл приличный дождь, а поэтому команды вполне могут пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Судья
    4'
    Сасин при рывке к штрафной площади по левой половине поля в борьбе с Багаевым оказался на газоне, Ярослав Хромей показал, что нарушения правил со стороны защитника "Алании" не было. 
  • 3'
    Болельщиков на стадионе "Локомотив" сегодня собралось не очень много, но и в середине октября на трибуны конечно же пойдёт уже не каждый. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, пока что команды присматриваются друг к другу и не форсируют события на поле. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра в Саратове началась. "Сокол" попал в "пике" и проиграл уже три матча подряд с общим счётом 0:9, а поэтому сегодня команда Алексея Баги должна стараться зацепиться хотя бы за ничью. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Ярослав Хромей из Воронежа. Помогать ему на бровках будут Алексей Линкин из Воронежа и Альмир Хатмуллин из московской области. Резервным арбитром на этот матч назначен Артём Катайкин из Самары. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 15 тура Первой лиги между саратовским "Сколом" и "Аланией" из Владикавказа. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 115
Сокол 23.5% (27)
X 50.4% (58)
Алания 26.1% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сокол
Ничья
Алания
3.80
Реклама, betcity.ru
3.55
2.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сокол 0:0 Алания онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сокол 0:0 Алания

Исход игры
Сокол
23.5% (27)
Ничья
50.4% (58)
Алания
26.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (47)
1:2 Алания
16.5% (19)
1:0 Сокол
10.4% (12)
0:0 Ничья
9.6% (11)
2:1 Сокол
8.7% (10)
0:1 Алания
7.8% (9)
0:2 Алания
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сокол
Алания
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный