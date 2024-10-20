Первый тайм

11' Против Москаленчика были нарушены правила в центре поля. Игроки "Алании" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' С левого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади "Сокола", никого из игроков "Алании" там не оказалось.

9' Солдатенко пришёл в центральный круг исполнять стандарт, Ростислав выполнил заброс на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Косаревский дал ему уйти за лицевую линию поля.

8' Забелин получил неприятный удар по голове в борьбе за верховой мяч в прошлом эпизоде, но после паузы защитник "Сокола" показал, что он готов играть дальше.

7' Угловой у ворот "Сокола". Хадарцев выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники саратовского клуба сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

6' Пока что футболисты всё же по большей части сами привыкают к полю, тяжело им даётся комбинационный футбол.