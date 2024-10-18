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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Сокол
 
Позже
Алания
Прогнозы 53
Сокол 26.4% (14)
X 39.6% (21)
Алания 34% (18)
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Сокол
Ничья
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История личных встреч

Сокол
Алания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0
МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 3 0.21
Карпицкий Егор 2 0.14
Сасин Дмитрий 1 0.07
Самко Владислав 1 0.07
Чуриков Иван 1 0.07
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 3 0.21
Долгов Павел 2 0.14
Нафиков Виктор 2 0.14
Абдоков Нури 1 0.07

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Дмитрий III 3 0
Сасин Дмитрий 2 0
Косаревский Пётр 2 0
Синяк Антон 2 0
Чуриков Иван 2 0
Капленко Никита 0 1
Молодцов Артём 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Максименко Артём 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Самко Владислав 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 1
Татаев Алексей 4 0
Тарба Заур 3 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Абдоков Нури 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Бага Алан 1 0
Тобоев Таймураз 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0

Результаты матчей

Сокол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Алания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Сокол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
3
Сокол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
Алания
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
25%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
5
42%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
5
31%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
6%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сокол - Урал 1:3 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0
Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2
Алания
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0
Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0

Результаты матчей

Сокол
Алания

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сокол
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
5
9
1
13
1.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 14 3 5 6 8 - 11 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 2 дня 4 часа 51 минуту.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Сокол 26.4% (14)
    X 39.6% (21)
    Алания 34% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
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    Прогнозы на матч Сокол - Алания

    Исход игры
    Сокол
    26.4% (14)
    Ничья
    39.6% (21)
    Алания
    34% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (18)
    1:2 Алания
    28.3% (15)
    2:1 Сокол
    11.3% (6)
    1:0 Сокол
    9.4% (5)
    0:1 Алания
    5.7% (3)
    0:0 Ничья
    5.7% (3)
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