Тур: 15.
История личных встреч
Сокол
Алания
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максименко Артём
|3
|0.21
|Карпицкий Егор
|2
|0.14
|Сасин Дмитрий
|1
|0.07
|Самко Владислав
|1
|0.07
|Чуриков Иван
|1
|0.07
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Тарас
|3
|0.21
|Долгов Павел
|2
|0.14
|Нафиков Виктор
|2
|0.14
|Абдоков Нури
|1
|0.07
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Дмитрий III
|3
|0
|Сасин Дмитрий
|2
|0
|Косаревский Пётр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Чуриков Иван
|2
|0
|Капленко Никита
|0
|1
|Молодцов Артём
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Максименко Артём
|1
|0
|Саадуев Шамиль
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|4
|1
|Татаев Алексей
|4
|0
|Тарба Заур
|3
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Кокоев Давид
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Бага Алан
|1
|0
|Тобоев Таймураз
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Алания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Сокол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
3
Сокол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
Алания
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
25%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
5
42%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
5
31%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
6%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сокол - Урал 1:3 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0
Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2
Алания
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0
Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0
Результаты матчей
Сокол
Алания
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сокол
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
59
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 10
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|8 - 11
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|4.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогнозы на матч Сокол - Алания
Исход игры
Сокол
26.4% (14)
Ничья
39.6% (21)
Алания
34% (18)
Тотал 2.5
Больше
42% (21)
Меньше
58% (29)
Обе команды забьют
Да
78% (39)
Нет
22% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (18)
1:2 Алания
28.3% (15)
2:1 Сокол
11.3% (6)
1:0 Сокол
9.4% (5)
0:1 Алания
5.7% (3)
0:0 Ничья
5.7% (3)
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