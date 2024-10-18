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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Шинник
 
Позже
Балтика
Прогнозы 51
Шинник 15.7% (8)
X 11.8% (6)
Балтика 72.5% (37)
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История личных встреч

Шинник
Балтика

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.71
0.85

Среднее время на гол

126
106

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

0.62
1.21

Среднее время на гол

146
74

Всего голов

18
28

Голов в среднем за матч

0.67
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

135
86

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малахов Артём 2 0.14
Фёдоров Захар 2 0.14
Алейников Василий 1 0.07
Жамалетдинов Тимур 1 0.07
Загре Бен Азиз 1 0.07
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.07
Сухомлинов Данила 1 (1) 0.07
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.21
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.21
Пряхин Сергей 2 0.14
Никишин Кирилл 2 0.14
Лисакович Виталий 2 (1) 0.14
Маляров Кирилл 1 0.07

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Джонатан 3 0
Косогоров Артемий 3 0
Самойлов Дмитрий 2 0
Алейников Василий 2 0
Малахов Артём 2 0
Загре Бен Азиз 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Куль Руслан 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Скворцов Лев 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Гбамбле Нене 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 4 0
Пряхин Сергей 4 0
Андраде Кевин 4 0
Петров Илья 3 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Мендель Андрей 1 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Саусь Владислав 1 0

Результаты матчей

Шинник
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
3
Шинник
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Балтика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
6
Шинник
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Балтика
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уфа - Шинник 0:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Енисей 2:0 КАМАЗ - Шинник 3:0
Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0
Балтика
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1
Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3

Результаты матчей

Шинник
Балтика

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Шинник
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 14 3 5 6 8 - 11 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Шинник 15.7% (8)
    X 11.8% (6)
    Балтика 72.5% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Балтика
    5.20
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    Прогнозы на матч Шинник - Балтика

    Исход игры
    Шинник
    15.7% (8)
    Ничья
    11.8% (6)
    Балтика
    72.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Балтика
    45.1% (23)
    0:1 Балтика
    15.7% (8)
    0:2 Балтика
    11.8% (6)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    1:0 Шинник
    5.9% (3)
    2:1 Шинник
    5.9% (3)
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