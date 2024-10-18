Тур: 15.
История личных встреч
Шинник
Балтика
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.71
0.85
Среднее время на гол
126
106
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
0.62
1.21
Среднее время на гол
146
74
Всего голов
18
28
Голов в среднем за матч
0.67
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
135
86
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малахов Артём
|2
|0.14
|Фёдоров Захар
|2
|0.14
|Алейников Василий
|1
|0.07
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.07
|Загре Бен Азиз
|1
|0.07
|Самойлов Дмитрий
|1 (1)
|0.07
|Сухомлинов Данила
|1 (1)
|0.07
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.21
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.21
|Пряхин Сергей
|2
|0.14
|Никишин Кирилл
|2
|0.14
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.14
|Маляров Кирилл
|1
|0.07
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Джонатан
|3
|0
|Косогоров Артемий
|3
|0
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Алейников Василий
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Загре Бен Азиз
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Куль Руслан
|1
|0
|Якушевич Глеб
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|Гбамбле Нене
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Пряхин Сергей
|4
|0
|Андраде Кевин
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Бориско Максим
|1
|0
|Саусь Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
3
Шинник
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Балтика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
6
Шинник
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Балтика
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уфа - Шинник 0:1 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Енисей 2:0 КАМАЗ - Шинник 3:0
Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0
Балтика
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торпедо Москва - Балтика 0:4 Алания - Балтика 0:2 Балтика - Нефтехимик 0:0 Чайка - Балтика 0:1
Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3
Результаты матчей
Шинник
Балтика
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Шинник
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
42
26
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
62
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
311
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 10
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|8 - 11
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|4.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогнозы на матч Шинник - Балтика
Исход игры
Шинник
15.7% (8)
Ничья
11.8% (6)
Балтика
72.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
65.31% (32)
Нет
34.69% (17)
Популярный счёт
1:2 Балтика
45.1% (23)
0:1 Балтика
15.7% (8)
0:2 Балтика
11.8% (6)
1:1 Ничья
11.8% (6)
1:0 Шинник
5.9% (3)
2:1 Шинник
5.9% (3)
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