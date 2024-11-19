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Тур: 1.
РОССИЯ
FIFA #34
1:0
Перерыв
Сирия
FIFA #93
0'
1:0
33' Гол
Осипенко Максим

Ход матча

33'
Осипенко Максим
1:0
Прогнозы 149
РОССИЯ 91.3% (136)
X 4.7% (7)
Сирия 4% (6)
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Лучшие коэффициенты
РОССИЯ
Ничья
Сирия
17.00
19.00
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52.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Максименко
Александр
17
Самошников
Илья
18
Солдатенков
Александр
5
Осипенко
Максим
23
Горшков
Юрий
74
Фомин
Даниил
15
Глебов
Данил
28
Батраков
Алексей
59
Миранчук
Алексей
10
Тюкавин
Константин
9
Пиняев
Сергей
22
Мадания
Ахмад
2
Фака
Ахмад
15
Амор
Эмилиано
13
Крума
Таер
3
Абрахам
Игнасио
Луис
16
Абрахам
Эльмар
18
Матер
Факундо
12
Рамадан
Аммар
10
Аль-Мавас
Махмуд
11
Саббаг
Пабло
17
Аль-Салхади
Мохаммад
РОССИЯ
Сирия

Результаты последних матчей

РОССИЯ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
РОССИЯ - Бруней 11:0 Вьетнам - РОССИЯ 0:3 Беларусь - РОССИЯ 0:4 РОССИЯ - Сербия 4:0
РОССИЯ - Куба 8:0 Кения - РОССИЯ 2:2 РОССИЯ - Камерун 1:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0
Сирия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сирия - Таиланд 1:2 Сирия - Таджикистан 1:0 Индия - Сирия 0:3 Маврикий - Сирия 0:2
Япония - Сирия 5:0 КНДР - Сирия 1:0 Сирия - Мьянма 7:0 Мьянма - Сирия 1:1 Иран - Сирия 1:1 Сирия - Индия 1:0 Сирия - Австралия 0:1 Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2 Кыргызстан - Сирия 1:1 Сирия - Япония 0:5 Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Осипенко пока является автором единственного гола. 
  • 45'
    Последние минуты тайма в атаке россияне проводят. Пиняев снова слева получил мяч, подал сферу в центр штрафной, но отбил мяч кулаками голкипер. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты рефери добавляет. 
  • 44'
    Завершается первый тайм постепенно. Сборная России пытается забить в ворота соперника второй мяч, но сделать этого пока не удается. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Миранчук фолит против оппонента в попытке отобрать снаряд. Рефери тут же фиксирует фол. Было нарушение правил в этой ситуации. 
  • 41'
    Передача от Самошникова на Пиняева, и снова толком в атаке не попадает 9-й номер сборной России по снаряду. Мяч отскакивает в руки вратарю. 
  • 39'
    Пиняев получает мяч на левом краю штрафной, пробивает в левый угол, но на сей раз попадает во вратаря, который спасает свой коллектив от угрозы. 
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Батраков после прострела с правого края не попадает по мячу! Снова на ровном месте мы толком не попадаем по игровому снаряду! Фантастика!
  • 37'
    "Россия, Россия", - кричат сейчас болельщики. Наши фанаты активизировались. Требуют они от россиян более открытую игру. 
  • 35'
    Горшков получил от Тюкавина передачу. В касание тот играл на партнера пяткой, но попал в ногу защитнику. В итоге угловой заработали хозяева. 
  • 34'
    Самошников на правом фланге оказался с мячом, выполнил навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось в тот момент.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОСИПЕНКО! 1:0!
    Из аута мяч вбросили наши ребята. Фомин в итоге смягчил пас на партнера, и Осипенко из центра направил сферу в ворота соперника. Получилось красиво!
  • 31'
    Тюкавин не смог обойти на фланге соперника, но мяч оставил для своей команды. Сфера была выбита за пределы поля на этот раз. В аут. 
  • 30'
    Пиняев получил мяч от партнера. Нанес 9-й номер удар по рамке соперника - сфера полетела прямо в голкипера, забравшего сферу в перчатки. 
  • 28'
    Батраков сейчас выполнял передачу с левого края, от углового флага. Кто-то из россиян успел подставить голову, но направил мяч прямо в руки вратарю. 
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    • Угловой
      27'
      Угловой Осипенко сейчас заработал для своей команды. С левого края последует навесная подача. Это может быть опасно, новый стандарт. 
    • 26'
      Миранчук со своей половины поля отдавал передачу на Пиняева. Тот попытался убежать по правому флангу, но против него сразу втроем сыграли защитники. 
    • 25'
      Обоих наставников показывают нам режиссеры. Очень оживленными выглядят главные тренеры, несмотря на тот факт, что матч имеет товарищеский статус. 
    • 23'
      Пиняев отдавал передачу на Горшкова, тот в касание играл на партнера, но мяч улетел за пределы поля. Слишком неточная передача получилась. 
    • 22'
      Медики появились на футбольном поле тем временем. Рефери вызвал на поле бригаду рефери, чтобы та могла оказать посильную помощь игроку иранской команды. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Российская команда уверенно прессингует своего соперника. Но звучит сейчас свисток рефери. Крума в подкате играл против нашего игрока и получил повреждение...
    • Штанга
      20'
      Глебов отдавал передачу на Миранчука, тот выполнил передачу на Самошникова. Выстрел с левой ноги от последнего прилетел в штангу!
    • Фол, нарушение
      19'
      Батраков сейчас получил толчок в спину от соперника. В итоге упал на газон игрок, а рефери зафиксировал нарушение правил в этой ситуации. 
    • 17'
      Осипенко отдал передачу на Тюкавина, который получил мяч от партнера, после чего прокинул сферу сильно себе на ход. В итоге сирийцы сыграли на опережении. 
    • Офсайд
      16'
      Офсайд фиксируется сейчас у сирийской команды. Рамадан во "вне игры" оказывается, и судья не дремлет. Поднимает он флажок, останавливая игру. 
    • 15'
      Пиняев на левом фланге получил мяч, после чего выполнил заброс в центр штрафной - сфера прилетела на голову защитнику, сыгравшему на вынос. 
    • 14'
      Болельщики сборной России активно свою команду гонят вперед. Стоит отметить тот факт, что наша команда пока играет солидно, но забить не может. 
    • 13'
      Застряла игра в центре поля сейчас. Сборная России ослабила хватку на соперника, и тот спокойно в центре поля владеет футбольным снарядом. 
    • 11'
      Подача со второго корнера на дальнюю штангу. Самошников пытался там расстрелять ворота соперника, но не сумел попасть толком по мячу, после чего тот вылетел за пределы поля. 
    • Угловой
      10'
      И еще один угловой наша команда подаст. Пиняев не добрался до снаряда, поскольку против него сыграл не лучшим образом защитник.
    • Угловой
      9'
      Угловой российская команда заработала. С правого края последовал заброс в центр штрафной, где первым до мяча добрался защитник сирийцев. 
    • Офсайд
      8'
      Еще один офсайд в атаке у российской команды. Пока что мы во "вне игры" попадаем. Ну ждем, когда удастся россиянам забить свой первый мяч. 
    • Офсайд
      7'
      ОПАСНО! Самошников оказался на правом краю штрафной. Пробил он по рамке соперника, но попал в голкипера. С добивания выше цели выстрелил игрок. Правда, там офсайд фиксируется. 
    • 6'
      Осипенко теперь попытался выполнить передачу в штрафную соперника - мяч прилетел в руки вратарю сирийцев, зафиксировавшему сферу в перчатках. 
    • 4'
      Пиняев с левого края сместился в центр сейчас на скорости, после чего нанес выстрел в дальний угол. Мяч полетел слишком сильно и неточно. 
    • 3'
      Футболисты сборной России предстали сегодня на поле в красных цветах, в то время, как сирийцы вышли на футбольный газон в белом обмундировании. 
    • 2'
      Сразу же длинная продольная передача на Миранчука, который справа ворвался в штрафную площадь соперника, но к мячу первым подобрался вратарь гостей. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Волгограде! Удачи соперникам, и пусть в этой дуэли победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Выходят соперники на футбольный газон местного стадиона. Показывают нам в этот самый момент фанатов обеих команд. Болельщиков Сирии в Волгограде очень много. 
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Маджид Аль-Шамрани (Саудовская Аравия);
      Ассистент: Файсал Аль-Кахтани (Саудовская Аравия);
      Ассистент: Халаф Аль-Шаммари (Саудовская Аравия);
      Резервный: Сергей Чебан (Москва, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским играм. В рамках такого матча сойдутся в очной схватке игроки сборных России и Сирии. Встреча состоится в Волгограде, на «Волгоград-Арене».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 149
    РОССИЯ 91.3% (136)
    X 4.7% (7)
    Сирия 4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Сирия
    17.00
    19.00
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    52.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РОССИЯ 1:0 Сирия

    Исход игры
    РОССИЯ
    91.3% (136)
    Ничья
    4.7% (7)
    Сирия
    4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.54% (79)
    Меньше
    29.46% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    27.68% (31)
    Нет
    72.32% (81)
    Популярный счёт
    3:0 РОССИЯ
    24.8% (37)
    2:0 РОССИЯ
    19.5% (29)
    3:1 РОССИЯ
    7.4% (11)
    4:0 РОССИЯ
    6% (9)
    2:1 РОССИЯ
    5.4% (8)
    4:1 РОССИЯ
    3.4% (5)
    2:3 Сирия
    2% (3)
    5:0 РОССИЯ
    2% (3)
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    РОССИЯ
    Сирия
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