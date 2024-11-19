Пиняев получает мяч на левом краю штрафной, пробивает в левый угол, но на сей раз попадает во вратаря, который спасает свой коллектив от угрозы.

Передача от Самошникова на Пиняева, и снова толком в атаке не попадает 9-й номер сборной России по снаряду. Мяч отскакивает в руки вратарю.

Миранчук фолит против оппонента в попытке отобрать снаряд. Рефери тут же фиксирует фол. Было нарушение правил в этой ситуации.

Завершается первый тайм постепенно. Сборная России пытается забить в ворота соперника второй мяч, но сделать этого пока не удается.

Последние минуты тайма в атаке россияне проводят. Пиняев снова слева получил мяч, подал сферу в центр штрафной, но отбил мяч кулаками голкипер.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Осипенко пока является автором единственного гола.

Батраков сейчас выполнял передачу с левого края, от углового флага. Кто-то из россиян успел подставить голову, но направил мяч прямо в руки вратарю.

Пиняев получил мяч от партнера. Нанес 9-й номер удар по рамке соперника - сфера полетела прямо в голкипера, забравшего сферу в перчатки.

Тюкавин не смог обойти на фланге соперника, но мяч оставил для своей команды. Сфера была выбита за пределы поля на этот раз. В аут.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОСИПЕНКО! 1:0! Из аута мяч вбросили наши ребята. Фомин в итоге смягчил пас на партнера, и Осипенко из центра направил сферу в ворота соперника. Получилось красиво!

Самошников на правом фланге оказался с мячом, выполнил навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось в тот момент.

Горшков получил от Тюкавина передачу. В касание тот играл на партнера пяткой, но попал в ногу защитнику. В итоге угловой заработали хозяева.

"Россия, Россия", - кричат сейчас болельщики. Наши фанаты активизировались. Требуют они от россиян более открытую игру.

ОПАСНО! Батраков после прострела с правого края не попадает по мячу! Снова на ровном месте мы толком не попадаем по игровому снаряду! Фантастика!

27' Угловой Осипенко сейчас заработал для своей команды. С левого края последует навесная подача. Это может быть опасно, новый стандарт.

26' Миранчук со своей половины поля отдавал передачу на Пиняева. Тот попытался убежать по правому флангу, но против него сразу втроем сыграли защитники.

25' Обоих наставников показывают нам режиссеры. Очень оживленными выглядят главные тренеры, несмотря на тот факт, что матч имеет товарищеский статус.

23' Пиняев отдавал передачу на Горшкова, тот в касание играл на партнера, но мяч улетел за пределы поля. Слишком неточная передача получилась.

22' Медики появились на футбольном поле тем временем. Рефери вызвал на поле бригаду рефери, чтобы та могла оказать посильную помощь игроку иранской команды.

21' Российская команда уверенно прессингует своего соперника. Но звучит сейчас свисток рефери. Крума в подкате играл против нашего игрока и получил повреждение...

20' Глебов отдавал передачу на Миранчука, тот выполнил передачу на Самошникова. Выстрел с левой ноги от последнего прилетел в штангу!

19' Батраков сейчас получил толчок в спину от соперника. В итоге упал на газон игрок, а рефери зафиксировал нарушение правил в этой ситуации.

17' Осипенко отдал передачу на Тюкавина, который получил мяч от партнера, после чего прокинул сферу сильно себе на ход. В итоге сирийцы сыграли на опережении.