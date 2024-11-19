Тур: 1.
Ход матча
33'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Горшков
Юрий
74
Фомин
Даниил
15
Глебов
Данил
13
Крума
Таер
11
Саббаг
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Горшков ЮрийЗащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Крума ТаерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саббаг ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дахан ХасанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Осман МоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Эктор
Результаты последних матчей
РОССИЯ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
РОССИЯ - Бруней 11:0 Вьетнам - РОССИЯ 0:3 Беларусь - РОССИЯ 0:4 РОССИЯ - Сербия 4:0
РОССИЯ - Куба 8:0 Кения - РОССИЯ 2:2 РОССИЯ - Камерун 1:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0
Сирия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сирия - Таиланд 1:2 Сирия - Таджикистан 1:0 Индия - Сирия 0:3 Маврикий - Сирия 0:2
Япония - Сирия 5:0 КНДР - Сирия 1:0 Сирия - Мьянма 7:0 Мьянма - Сирия 1:1 Иран - Сирия 1:1 Сирия - Индия 1:0 Сирия - Австралия 0:1 Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2 Кыргызстан - Сирия 1:1 Сирия - Япония 0:5 Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РОССИЯ 1:0 Сирия
Исход игры
РОССИЯ
91.3% (136)
Ничья
4.7% (7)
Сирия
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
70.54% (79)
Меньше
29.46% (33)
Обе команды забьют
Да
27.68% (31)
Нет
72.32% (81)
Популярный счёт
3:0 РОССИЯ
24.8% (37)
2:0 РОССИЯ
19.5% (29)
3:1 РОССИЯ
7.4% (11)
4:0 РОССИЯ
6% (9)
2:1 РОССИЯ
5.4% (8)
4:1 РОССИЯ
3.4% (5)
2:3 Сирия
2% (3)
5:0 РОССИЯ
2% (3)
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