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  4. Молодёжная футбольная лига 2024
Спартак Москва (мол.)
0:1
Второй тайм
ЦСКА М (мол.)
Прогнозы 122
Спартак Москва (мол.) 29.5% (36)
X 12.3% (15)
ЦСКА М (мол.) 58.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва (мол.)
Ничья
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Спартак Москва (мол.)
ЦСКА М (мол.)

История личных встреч

Спартак Москва (мол.)
ЦСКА М (мол.)

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
73.3%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
70%
13.3%
5 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

МФЛ
4:2
МФЛ
1:2
МФЛ
2:1
МФЛ
3:3
МФЛ
0:1
МФЛ
3:0
МФЛ
2:1
МФЛ
1:2
МФЛ
1:2
МФЛ
1:1
МФЛ
2:1
МФЛ
2:2
МФЛ
2:1
МФЛ
3:0
МФЛ
1:1
МФЛ
2:1
МФЛ
0:1
МФЛ
4:0
МФЛ
3:2
МФЛ
3:2
МФЛ
1:2
МФЛ
2:2
МФЛ
4:1
МФЛ
1:1
МФЛ
0:3
МФЛ
2:2
МФЛ
1:1
МФЛ
1:5
МФЛ
4:2
МФЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.8

Среднее время на гол

58
50

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.27
1.27

Среднее время на гол

39
71

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.9
1.53

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

47
58

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва (мол.)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давыдов Владислав 6 0.22
_Sysoev E. 6 (1) 0.22
Рощин Артём 4 0.15
_Bortsov D. 4 0.15
_Plotnikov D. 3 0.11
_Gaiduk S. 3 (1) 0.11
_Postnikov N. 2 0.07
_Pastushkov V. 2 0.07
Данилов Тимофей 1 0.04
Никифоров Максим 1 0.04
_Ofitserov M. 1 0.04
_Ananyev E. 1 0.04
ЦСКА М (мол.)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Sidelnikov M. 9 0.33
Коверов Дмитрий 9 0.33
Глебов Кирилл 6 0.22
_Slavin R. 5 0.19
Голыбин Ренат 4 (1) 0.15
Кисляк Матвей 3 0.11
Бандикян Артём 3 0.11
_Dudarin Olegovich K. 2 0.07
_Zhukov M. 2 (1) 0.07
Вакулич Алексей 1 0.04
_Chenchikov R. 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Чурилов Вадим 1 0.04
_Demin A. 1 0.04
Свансон Ярослав 1 0.04
_Savin N. 1 0.04
_Utkin G. 1 0.04

Карточки

Спартак Москва (мол.)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА М (мол.)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулкадыров Джамалутдин 0 1
Баровский Николай 0 1

Результаты матчей

Спартак Москва (мол.)
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
92% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
ЦСКА М (мол.)
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
1
Спартак Москва (мол.)
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
ЦСКА М (мол.)
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
92% (12)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

13
36
Спартак Москва (мол.)
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
4% (1)
96% (25)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
12% (3)
35% (9)
ЦСКА М (мол.)
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
96% (25)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
12% (3)
46% (12)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

13
37

Голы по времени матча

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
6
30%
4
19%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
2
10%
6
29%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
60%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
36
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
7%
4
11%
1-15
1
7%
6
17%
16-30
4
29%
7
19%
31-45
1
7%
10
28%
46-60
3
21%
4
11%
61-75
4
29%
5
14%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

34
57
15 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 11
3
9%
7
12%
1-15
3
9%
7
12%
16-30
9
26%
11
19%
31-45
7
21%
14
25%
46-60
6
18%
7
12%
61-75
6
18%
11
19%
76-90

Пропущено

17
16
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
1
6%
1-15
3
18%
5
31%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва (мол.)
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спартак Москва (мол.) - Динамо Москва (мол.) 2:0 Спартак Москва (мол.) - Ростов (мол.) 1:4 Чертаново (мол.) - Спартак Москва (мол.) 2:0 Спартак Москва (мол.) - Зенит (мол.) 0:1
ЦСКА М (мол.) - Спартак Москва (мол.) 4:2 Динамо Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 2:3 Ростов (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:0 Спартак Москва (мол.) - Чертаново (мол.) 3:2 Спартак Москва (мол.) - Рубин (мол.) 2:0 УОР №5 (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2 Академия им. Коноплева (мол.) - Спартак Москва (мол.) 2:0 Спартак Москва (мол.) - Балтика (мол.) 3:1 Строгино (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2 Спартак Москва (мол.) - Краснодар (мол.) 0:2 Локомотив Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:2 Крылья Советов (мол.) - Спартак Москва (мол.) 3:4 Сочи (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:1 Спартак Москва (мол.) - УОР №5 (мол.) 5:0 Рубин (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:1 Спартак Москва (мол.) - Академия им. Коноплева (мол.) 1:0
ЦСКА М (мол.)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ЦСКА М (мол.) - Краснодар (мол.) 0:0 Локомотив Москва (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) - Сочи (мол.) 1:0 Академия им. Коноплева (мол.) - ЦСКА М (мол.) 0:1
ЦСКА М (мол.) - Спартак Москва (мол.) 4:2 Краснодар (мол.) - ЦСКА М (мол.) 2:3 ЦСКА М (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:0 Сочи (мол.) - ЦСКА М (мол.) 2:3 Ростов (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) - Оренбург (мол.) 2:0 ЦСКА М (мол.) - Ахмат (мол.) 6:1 Динамо Москва (мол.) - ЦСКА М (мол.) 2:3 ЦСКА М (мол.) - Факел (мол.) 7:2 Зенит (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:0 ЦСКА М (мол.) - Урал (мол.) 3:1 Пари НН (мол.) - ЦСКА М (мол.) 0:2 ЦСКА М (мол.) - Чертаново (мол.) 5:1 Оренбург (мол.) - ЦСКА М (мол.) 0:5 ЦСКА М (мол.) - Ростов (мол.) 2:0 Ахмат (мол.) - ЦСКА М (мол.) 2:4

Результаты матчей

Спартак Москва (мол.)
ЦСКА М (мол.)

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
2
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва (мол.)
ЦСКА М (мол.)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
9
4
5
8
2.5
7
6
1
12
3.5
5
8
1
12
4.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
8
5
2
11
2.5
6
7
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
14
12
1.5
17
9
7
19
2.5
13
13
2
24
3.5
8
18
1
25
4.5
6
20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА М (мол.)
 1:0 27 21 3 3 72 - 24 66
2.
Зенит (мол.)
 26 19 4 3 64 - 21 61
3.
Спартак Москва (мол.)
 0:1 27 16 2 9 45 - 34 50
4.
Ростов (мол.)
 26 13 8 5 47 - 30 47
5.
Краснодар (мол.)
 26 13 7 6 49 - 30 46
6.
Локомотив Москва (мол.)
 26 14 3 9 51 - 33 45
7.
Сочи (мол.)
 26 11 6 9 34 - 27 39
8.
Динамо Москва (мол.)
 26 10 6 10 40 - 37 36
9.
Чертаново (мол.)
 26 10 6 10 45 - 45 36
10.
Академия им. Коноплева (мол.)
 26 9 5 12 41 - 46 32

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Факел (мол.)
 26 12 6 8 45 - 35 42
2.
Балтика (мол.)
 26 11 5 10 45 - 43 38
3.
Рубин (мол.)
 26 11 4 11 31 - 24 37
4.
Крылья Советов (мол.)
 26 8 6 12 44 - 59 30
5.
Строгино (мол.)
 26 7 6 13 38 - 45 27
6.
Ахмат (мол.)
 26 7 6 13 32 - 54 27
7.
Урал (мол.)
 26 5 8 13 30 - 58 23
8.
Оренбург (мол.)
 26 5 5 16 29 - 55 20
9.
Пари НН (мол.)
 26 3 7 16 25 - 72 16
10.
УОР №5 (мол.)
 26 3 3 20 25 - 60 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА М (мол.)
 1:0 13 10 2 1 41 - 11 32
2.
Зенит (мол.)
 13 10 1 2 33 - 12 31
3.
Спартак Москва (мол.)
 0:1 14 10 0 4 26 - 13 30
4.
Краснодар (мол.)
 13 7 3 3 28 - 14 24
5.
Локомотив Москва (мол.)
 13 7 2 4 23 - 16 23
6.
Ростов (мол.)
 13 6 5 2 25 - 17 23
7.
Сочи (мол.)
 13 6 4 3 19 - 13 22
8.
Чертаново (мол.)
 13 6 2 5 23 - 17 20
9.
Академия им. Коноплева (мол.)
 13 6 0 7 24 - 25 18
10.
Динамо Москва (мол.)
 13 3 5 5 21 - 19 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Факел (мол.)
 13 7 3 3 24 - 10 24
2.
Балтика (мол.)
 13 7 2 4 27 - 16 23
3.
Рубин (мол.)
 13 7 1 5 17 - 9 22
4.
Крылья Советов (мол.)
 13 5 4 4 32 - 32 19
5.
Строгино (мол.)
 13 5 3 5 23 - 16 18
6.
Ахмат (мол.)
 13 4 4 5 19 - 21 16
7.
Оренбург (мол.)
 13 2 4 7 11 - 26 10
8.
Урал (мол.)
 13 2 4 7 17 - 34 10
9.
Пари НН (мол.)
 13 2 2 9 13 - 30 8
10.
УОР №5 (мол.)
 13 1 2 10 10 - 25 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА М (мол.)
 1:0 14 11 1 2 31 - 13 34
2.
Зенит (мол.)
 13 9 3 1 31 - 9 30
3.
Ростов (мол.)
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
Локомотив Москва (мол.)
 13 7 1 5 28 - 17 22
5.
Динамо Москва (мол.)
 13 7 1 5 19 - 18 22
6.
Краснодар (мол.)
 13 6 4 3 21 - 16 22
7.
Спартак Москва (мол.)
 0:1 13 6 2 5 19 - 21 20
8.
Сочи (мол.)
 13 5 2 6 15 - 14 17
9.
Чертаново (мол.)
 13 4 4 5 22 - 28 16
10.
Академия им. Коноплева (мол.)
 13 3 5 5 17 - 21 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Факел (мол.)
 13 5 3 5 21 - 25 18
2.
Рубин (мол.)
 13 4 3 6 14 - 15 15
3.
Балтика (мол.)
 13 4 3 6 18 - 27 15
4.
Урал (мол.)
 13 3 4 6 13 - 24 13
5.
Крылья Советов (мол.)
 13 3 2 8 12 - 27 11
6.
Ахмат (мол.)
 13 3 2 8 13 - 33 11
7.
Оренбург (мол.)
 13 3 1 9 18 - 29 10
8.
Строгино (мол.)
 13 2 3 8 15 - 29 9
9.
Пари НН (мол.)
 13 1 5 7 12 - 42 8
10.
УОР №5 (мол.)
 13 2 1 10 15 - 35 7

Топ бомбардиров
Зенит (мол.) _Khokhlov M. 12
Сочи (мол.) Камышенко Антон 9
ЦСКА М (мол.) _Sidelnikov M. 9
Академия им. Коноплева (мол.) _Teryaev D. 9
ЦСКА М (мол.) Коверов Дмитрий 9
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург (мол.) _Letechin V. 2
Ростов (мол.) _Veselkov I. 2
ЦСКА М (мол.) Абдулкадыров Джамалутдин 1
Балтика (мол.) Бабчук Артём 1
Строгино (мол.) Кроль Кирилл 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 74'
    После навеса с угла поля от Прокопьева пытался пробить Коверов, но нарушил правила в борьбе с защитником.
  • Опасный момент
    73'
    Протащил по центру мяч к штрафной соперника Коверов и пробил под перекладину, но в падении на угловой перевел Кошкин.
  • Желтая карточка
    72'
    Руками за футболку соперника в центре поля придержал Сысоев, за что тут же увидел перед собой "горчичник".
  • 71'
    Отобрал мяч в центре поля Гуляев, прошел вперед и с дальней дистанции пробил по воротам, но точно в руки Бесаеву.
  • Замена
    70'
    Двойная замена в составе ЦСКА произошла. Вместо Вакулича и Жукова на поле появились Дёмин и Коверов.
  • 69'
    Отдавал пас по флангу Гуляев на ход партнеру, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 68'
    Пыхчеев отдавал пас диагональный в штрафную на Солопова, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 67'
    Игра возобновилась атакой "Спартака", но после заброса от Руппеля не смог добраться до мяча в чужой штрафной Помалюк.
  • 66'
    В центре поля присел на ровном месте на газон Абдулкадыров, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.
  • 65'
    Забросил с центра поля Вакулич на ход Дударину, но тот проиграл борьбу за мяч Данилову и не смог пробить.
  • 64'
    Ворвался с правого фланга в штрафную Помалюк и в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.
  • 63'
    Отдавал пас в штрафную соперника Сидельников на ход Савину, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Данилов.
  • 62'
    По флангу отдавал пас Петин на ход Солопову, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 61'
    Мог расстреливать ворота Дударин после паса от Жукова, но с разворота в борьбе с защитником не попал в створ ворот.
  • 60'
    В центре поля Абдулкадыров оказался на газоне в подкате от Помалюка. Штрафной удар исполнят "армейцы".
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    • 59'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Жуков и забросил на ход Чурилову, но тому пробить защитники не позволили.
    • 58'
      Мог убегать на ворота теперь уже Помалюк, но проиграл он скоростную дуэль за мяч Петину.
    • 57'
      Чурилов исполнял в штрафную соперника на ход Савину, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Данилову.
    • Офсайд
      56'
      Солопов отличным пасом запустил в штрафную Помалюка, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 55'
      Мог убегать на ворота соперника Солопов после заброса от Руппеля, но его удар пришелся немного выше перекладины. 
    • 54'
      Проникающий пас исполнял Савин на ход Сидельникову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 53'
      Гуляев забросил по флангу, куда забегал Помалюк, но в борьбе с защитником нарушил он правила.
    • 52'
      Сместился с левого фланга в центр Пономарчук и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 51'
      Диагональ исполнил Гуляев в штрафную, но вышел из ворот Бесаев и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • Замена
      50'
      Сразу три замены в перерыве провел "Спартак". На второй тайм вышли Солопов, Помалюк и Гуляев.
    • 49'
      Теперь уже Гуляев ворвался в штрафную соперника, но вместо удара прострелил вдоль ворот, а этот пас перехватили защитники. 
    • 48'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Гуляев и вынудил нарушит правила соперника. 
    • 47'
      Забросил в штрафную соперника Чурилов на ход сопернику, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли хозяева отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне ЦСКА!
    • 45'
      Со штрафного на силу попытался закрутить в ближний угол Пономарчук, но на пути мяча оказался защитник.
    • Желтая карточка
      44'
      На своей половине поля Васильев снес в грубом подкате Петина. Заслуженная желтая карточка от арбитра.
    • 43'
      Продавил соперника по флангу Пастушков и покатил в штрафную, где вынес мяч за пределы поля Жуков.
    • 42'
      Мог убегать на ворота соперника Сысоев после заброса от Массалыги, но мяч полетел крайне неточно.
    • Опасный момент
      41'
      Зацепился за мяч на фланге Бандикян и забросил в штрафную, где после серии рикошетов пробил Вакулич, но мяч полетел выше перекладины. 
    • Опасный момент
      40'
      С угла поля навесил на ближнюю штангу Бандикян, где пробил с разворота Савин, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 39'
      По флангу отдавал пас Вакулич на ход Дударину, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
    • 38'
      После заброса от Чурилова пробивал по воротам из пределов штрафной Дударин, но мяч полетел выше перекладины.
    • 37'
      С угла поля навесил в центр штрафной Массалыга, но на выходе забрал мяч в свои руки Бесаев.
    • Угловой
      36'
      Продавил соперника по флангу на скорости Массалыга и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 35'
      Мог убегать на ворота соперника Прокопьев на ход Савину, но тот проиграл борьбу за мяч Добродицкому.
    • 34'
      С правого фланга прострелить удалось в штрафную соперника Пастушкову, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 33'
      Сидельников проникающий пас в штрафную на Дударина исполнил, но тот нарушил правила в борьбе против Петина.
    • 32'
      Из пределов штрафной пробивал головой Сысоев после навеса с фланга от Массалыги, но мяч полетел рядом со штангой.
    • Желтая карточка
      31'
      В центре поля Пыхчеев грубо наступил на ногу сопернику, уложив того на газон. Судья показал желтую карточку нарушителю. 
    • 30'
      Отдавал проникающий пас Васильев в штрафную на Сидельникова, но в последний момент сферу перехватил Руппель.
    • 29'
      Со штрафного навесил Вакулич на дальнюю штанг, но здесь головой вынес снаряд обратно на фланг Добродицкий.
    • 28'
      На чужой половине поля грамотно подставился Савин и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 27'
      Продавил соперника по центру Савин и отдал поперек на Сидельникова, но тому пробить по воротам защитники не позволили.
    • 26'
      С левого фланга покатил Пастушков на ход Добродицкому, но того от мяча оттеснил Васильев корпусом.
    • 25'
      Дальний заброс исполнял Чурилов на ход Сидельникову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 24'
      Прорывался в контратаку на скорости Жуков и прострелил в центр штрафной, но мяч Руппель спокойно вынес в центр поля.
    • 23'
      Мягко забросил теперь уже Пономарчук на ход Сысоеву, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Васильев.
    • 22'
      Руппель отобрал мяч в центре поля и забросил вперед на Рыкова, но тому пробить по воротам так и не удалось.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Максим Сидельников! Удалось гостям открыть счёт в матче. Зацепился за мяч в чужой штрафной Сидельников после ошибки защитника и пробил вторым касанием в нижний ближний угол, без шансов для вратаря.
    • 19'
      Убегал один на один с голкипером Вакулич после заброса от Жукова, но вернулся в оборону Данилов и отобрал мяч.
    • 18'
      Продавил соперника по флангу Петин и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 17'
      Чурилова в центре поля руками уложил на газон Пыхчеев. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА.
    • 16'
      Чурилов забросил в штрафную соперника, куда врывался на всех парах Вакулич, но первым на мяче Кошкин оказался.
    • 15'
      В центре поля получил по ногам Прокопьев в силовой борьбе против Пыхчеева. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 14'
      Диагональ исполнял с центра поля Массалыга на ход Сысоеву, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • Опасный момент
      13'
      Расстреливал ворота соперника с линии вратарской Савин после прострела от Вакулича, но угодил точно в корпус Кошкину.
    • 12'
      Продавил соперника по флангу Бандикян и мягко забросил в штрафную, но здесь пробил с ходу Сидельников неточно.
    • 11'
      Сместился с фланга в центр Прокопьев и пробил издали, но точности ему не хватило. Будет удар от ворот.
    • 9'
      Грубо прыгнул в ноги сопернику Пономарчук в ноги Васильеву. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА,
    • Опасный момент
      8'
      После прострела с фланга от Чурилова пробил в одно касание Сидельников, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 7'
      Убегал на ворота соперника Сидельников и пробил по воротам, но не попал в створ на этот раз.
    • 6'
      С угла поля навесил Прокопьев в центр штрафной, где головой Сидельников пробил немного неточно.
    • Угловой
      5'
      Забросил с правого фланга в штрафную Чурилов, но здесь головой вынес мяч на угловой Данилов.
    • 4'
      Диагональ исполнял с центра поля Васильев на ход Прокопьеву, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
    • 3'
      Мог убегать на ворота соперника Рыков после заброса от Массалыги, но на выходе голкипер первым оказался на мяче.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя классных цветах, гости выбрали себе бежевый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю вас на очередной поединок Молодёжной футбольной лиги России в котором встретятся "Спартак" и ЦСКА. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 122
    Спартак Москва (мол.) 29.5% (36)
    X 12.3% (15)
    ЦСКА М (мол.) 58.2% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва (мол.)
    Ничья
    ЦСКА М (мол.)
    4.30
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    6.40
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    1.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва (мол.) 0:1 ЦСКА М (мол.)

    Исход игры
    Спартак Москва (мол.)
    29.5% (36)
    Ничья
    12.3% (15)
    ЦСКА М (мол.)
    58.2% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (91)
    Меньше
    18.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    91.07% (102)
    Нет
    8.93% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА М (мол.)
    39.3% (48)
    2:1 Спартак Москва (мол.)
    19.7% (24)
    1:1 Ничья
    9% (11)
    1:3 ЦСКА М (мол.)
    5.7% (7)
    2:3 ЦСКА М (мол.)
    3.3% (4)
    0:1 ЦСКА М (мол.)
    3.3% (4)
    2:0 Спартак Москва (мол.)
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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