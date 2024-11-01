Пыхчеев отдавал пас диагональный в штрафную на Солопова, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Отдавал пас по флангу Гуляев на ход партнеру, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Двойная замена в составе ЦСКА произошла. Вместо Вакулича и Жукова на поле появились Дёмин и Коверов.

Отобрал мяч в центре поля Гуляев, прошел вперед и с дальней дистанции пробил по воротам, но точно в руки Бесаеву.

Руками за футболку соперника в центре поля придержал Сысоев, за что тут же увидел перед собой "горчичник".

Протащил по центру мяч к штрафной соперника Коверов и пробил под перекладину, но в падении на угловой перевел Кошкин.

После навеса с угла поля от Прокопьева пытался пробить Коверов, но нарушил правила в борьбе с защитником.

В центре поля Абдулкадыров оказался на газоне в подкате от Помалюка. Штрафной удар исполнят "армейцы".

Мог расстреливать ворота Дударин после паса от Жукова, но с разворота в борьбе с защитником не попал в створ ворот.

По флангу отдавал пас Петин на ход Солопову, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

Отдавал пас в штрафную соперника Сидельников на ход Савину, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Данилов.

Ворвался с правого фланга в штрафную Помалюк и в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.

Забросил с центра поля Вакулич на ход Дударину, но тот проиграл борьбу за мяч Данилову и не смог пробить.

В центре поля присел на ровном месте на газон Абдулкадыров, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.

Игра возобновилась атакой "Спартака", но после заброса от Руппеля не смог добраться до мяча в чужой штрафной Помалюк.

Сразу три замены в перерыве провел "Спартак". На второй тайм вышли Солопов, Помалюк и Гуляев.

Диагональ исполнил Гуляев в штрафную, но вышел из ворот Бесаев и спокойно забрал мяч в свои руки.

Сместился с левого фланга в центр Пономарчук и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

Гуляев забросил по флангу, куда забегал Помалюк, но в борьбе с защитником нарушил он правила.

Проникающий пас исполнял Савин на ход Сидельникову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Мог убегать на ворота соперника Солопов после заброса от Руппеля, но его удар пришелся немного выше перекладины.

Солопов отличным пасом запустил в штрафную Помалюка, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Чурилов исполнял в штрафную соперника на ход Савину, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Данилову.

Мог убегать на ворота теперь уже Помалюк, но проиграл он скоростную дуэль за мяч Петину.

Перехватил мяч на чужой половине поля Жуков и забросил на ход Чурилову, но тому пробить защитники не позволили.

Забросил в штрафную соперника Чурилов на ход сопернику, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Грамотно подставился на чужой половине поля Гуляев и вынудил нарушит правила соперника.

Теперь уже Гуляев ворвался в штрафную соперника, но вместо удара прострелил вдоль ворот, а этот пас перехватили защитники.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне ЦСКА!

45' Со штрафного на силу попытался закрутить в ближний угол Пономарчук, но на пути мяча оказался защитник.

44' На своей половине поля Васильев снес в грубом подкате Петина. Заслуженная желтая карточка от арбитра.

43' Продавил соперника по флангу Пастушков и покатил в штрафную, где вынес мяч за пределы поля Жуков.

42' Мог убегать на ворота соперника Сысоев после заброса от Массалыги, но мяч полетел крайне неточно.

41' Зацепился за мяч на фланге Бандикян и забросил в штрафную, где после серии рикошетов пробил Вакулич, но мяч полетел выше перекладины.

40' С угла поля навесил на ближнюю штангу Бандикян, где пробил с разворота Савин, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

39' По флангу отдавал пас Вакулич на ход Дударину, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

38' После заброса от Чурилова пробивал по воротам из пределов штрафной Дударин, но мяч полетел выше перекладины.

37' С угла поля навесил в центр штрафной Массалыга, но на выходе забрал мяч в свои руки Бесаев.

36' Продавил соперника по флангу на скорости Массалыга и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

35' Мог убегать на ворота соперника Прокопьев на ход Савину, но тот проиграл борьбу за мяч Добродицкому.

34' С правого фланга прострелить удалось в штрафную соперника Пастушкову, но до удара по воротам дело так и не дошло.

33' Сидельников проникающий пас в штрафную на Дударина исполнил, но тот нарушил правила в борьбе против Петина.

32' Из пределов штрафной пробивал головой Сысоев после навеса с фланга от Массалыги, но мяч полетел рядом со штангой.

31' В центре поля Пыхчеев грубо наступил на ногу сопернику, уложив того на газон. Судья показал желтую карточку нарушителю.

30' Отдавал проникающий пас Васильев в штрафную на Сидельникова, но в последний момент сферу перехватил Руппель.

29' Со штрафного навесил Вакулич на дальнюю штанг, но здесь головой вынес снаряд обратно на фланг Добродицкий.

28' На чужой половине поля грамотно подставился Савин и заработал для своей команды перспективный стандарт.

27' Продавил соперника по центру Савин и отдал поперек на Сидельникова, но тому пробить по воротам защитники не позволили.

26' С левого фланга покатил Пастушков на ход Добродицкому, но того от мяча оттеснил Васильев корпусом.

25' Дальний заброс исполнял Чурилов на ход Сидельникову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

24' Прорывался в контратаку на скорости Жуков и прострелил в центр штрафной, но мяч Руппель спокойно вынес в центр поля.

23' Мягко забросил теперь уже Пономарчук на ход Сысоеву, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Васильев.

22' Руппель отобрал мяч в центре поля и забросил вперед на Рыкова, но тому пробить по воротам так и не удалось.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Максим Сидельников! Удалось гостям открыть счёт в матче. Зацепился за мяч в чужой штрафной Сидельников после ошибки защитника и пробил вторым касанием в нижний ближний угол, без шансов для вратаря.

19' Убегал один на один с голкипером Вакулич после заброса от Жукова, но вернулся в оборону Данилов и отобрал мяч.

18' Продавил соперника по флангу Петин и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

17' Чурилова в центре поля руками уложил на газон Пыхчеев. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА.

16' Чурилов забросил в штрафную соперника, куда врывался на всех парах Вакулич, но первым на мяче Кошкин оказался.

15' В центре поля получил по ногам Прокопьев в силовой борьбе против Пыхчеева. Штрафной удар исполнять будут гости.

14' Диагональ исполнял с центра поля Массалыга на ход Сысоеву, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

13' Расстреливал ворота соперника с линии вратарской Савин после прострела от Вакулича, но угодил точно в корпус Кошкину.

12' Продавил соперника по флангу Бандикян и мягко забросил в штрафную, но здесь пробил с ходу Сидельников неточно.

11' Сместился с фланга в центр Прокопьев и пробил издали, но точности ему не хватило. Будет удар от ворот.

9' Грубо прыгнул в ноги сопернику Пономарчук в ноги Васильеву. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА,

8' После прострела с фланга от Чурилова пробил в одно касание Сидельников, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

7' Убегал на ворота соперника Сидельников и пробил по воротам, но не попал в створ на этот раз.

6' С угла поля навесил Прокопьев в центр штрафной, где головой Сидельников пробил немного неточно.

5' Забросил с правого фланга в штрафную Чурилов, но здесь головой вынес мяч на угловой Данилов.

4' Диагональ исполнял с центра поля Васильев на ход Прокопьеву, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.

3' Мог убегать на ворота соперника Рыков после заброса от Массалыги, но на выходе голкипер первым оказался на мяче.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя классных цветах, гости выбрали себе бежевый комплект формы.