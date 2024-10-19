История личных встреч
Спартак Москва (мол.)
ЦСКА М (мол.)
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
73.3%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
30 матчей
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
70%
13.3%
5 побед 21 ничья 4 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.8
Среднее время на гол
58
50
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.27
1.27
Среднее время на гол
39
71
Всего голов
57
46
Голов в среднем за матч
1.9
1.53
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
47
58
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва (мол.)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давыдов Владислав
|6
|0.23
|_Sysoev E.
|6 (1)
|0.23
|Рощин Артём
|4
|0.15
|_Bortsov D.
|4
|0.15
|_Plotnikov D.
|3
|0.12
|_Gaiduk S.
|3 (1)
|0.12
|_Postnikov N.
|2
|0.08
|_Pastushkov V.
|2
|0.08
|Данилов Тимофей
|1
|0.04
|Никифоров Максим
|1
|0.04
|_Ofitserov M.
|1
|0.04
|_Ananyev E.
|1
|0.04
ЦСКА М (мол.)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Sidelnikov M.
|9
|0.35
|Коверов Дмитрий
|9
|0.35
|Глебов Кирилл
|6
|0.23
|_Slavin R.
|5
|0.19
|Голыбин Ренат
|4 (1)
|0.15
|Кисляк Матвей
|3
|0.12
|Бандикян Артём
|3
|0.12
|_Dudarin Olegovich K.
|2
|0.08
|_Zhukov M.
|2 (1)
|0.08
|Вакулич Алексей
|1
|0.04
|_Chenchikov R.
|1
|0.04
|Рядно Михаил
|1
|0.04
|Чурилов Вадим
|1
|0.04
|_Demin A.
|1
|0.04
|Свансон Ярослав
|1
|0.04
|_Savin N.
|1
|0.04
|_Utkin G.
|1
|0.04
Карточки
Спартак Москва (мол.)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ЦСКА М (мол.)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулкадыров Джамалутдин
|0
|1
|Баровский Николай
|0
|1
Результаты матчей
Спартак Москва (мол.)
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
92% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
ЦСКА М (мол.)
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
1
Спартак Москва (мол.)
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
ЦСКА М (мол.)
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
92% (12)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
13
36
Спартак Москва (мол.)
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
4% (1)
96% (25)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
12% (3)
35% (9)
ЦСКА М (мол.)
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
96% (25)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
12% (3)
46% (12)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
13
37
Голы по времени матча
Забито
20
21
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
6
30%
4
19%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
2
10%
6
29%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
60%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
14
36
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
7%
4
11%
1-15
1
7%
6
17%
16-30
4
29%
7
19%
31-45
1
7%
10
28%
46-60
3
21%
4
11%
61-75
4
29%
5
14%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
34
57
15 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 13
10 Не забивали 11
3
9%
7
12%
1-15
3
9%
7
12%
16-30
9
26%
11
19%
31-45
7
21%
14
25%
46-60
6
18%
7
12%
61-75
6
18%
11
19%
76-90
Пропущено
17
16
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
1
6%
1-15
3
18%
5
31%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва (мол.)
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Спартак Москва (мол.) - Динамо Москва (мол.) 2:0 Спартак Москва (мол.) - Ростов (мол.) 1:4 Чертаново (мол.) - Спартак Москва (мол.) 2:0 Спартак Москва (мол.) - Зенит (мол.) 0:1
ЦСКА М (мол.) - Спартак Москва (мол.) 4:2 Динамо Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 2:3 Ростов (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:0 Спартак Москва (мол.) - Чертаново (мол.) 3:2 Спартак Москва (мол.) - Рубин (мол.) 2:0 УОР №5 (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2 Академия им. Коноплева (мол.) - Спартак Москва (мол.) 2:0 Спартак Москва (мол.) - Балтика (мол.) 3:1 Строгино (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:2 Спартак Москва (мол.) - Краснодар (мол.) 0:2 Локомотив Москва (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:2 Крылья Советов (мол.) - Спартак Москва (мол.) 3:4 Сочи (мол.) - Спартак Москва (мол.) 1:1 Спартак Москва (мол.) - УОР №5 (мол.) 5:0 Рубин (мол.) - Спартак Москва (мол.) 0:1 Спартак Москва (мол.) - Академия им. Коноплева (мол.) 1:0
ЦСКА М (мол.)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ЦСКА М (мол.) - Краснодар (мол.) 0:0 Локомотив Москва (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:2 ЦСКА М (мол.) - Сочи (мол.) 1:0 Академия им. Коноплева (мол.) - ЦСКА М (мол.) 0:1
ЦСКА М (мол.) - Спартак Москва (мол.) 4:2 Краснодар (мол.) - ЦСКА М (мол.) 2:3 ЦСКА М (мол.) - Локомотив Москва (мол.) 0:0 Сочи (мол.) - ЦСКА М (мол.) 2:3 Ростов (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:1 ЦСКА М (мол.) - Оренбург (мол.) 2:0 ЦСКА М (мол.) - Ахмат (мол.) 6:1 Динамо Москва (мол.) - ЦСКА М (мол.) 2:3 ЦСКА М (мол.) - Факел (мол.) 7:2 Зенит (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:0 ЦСКА М (мол.) - Урал (мол.) 3:1 Пари НН (мол.) - ЦСКА М (мол.) 0:2 ЦСКА М (мол.) - Чертаново (мол.) 5:1 Оренбург (мол.) - ЦСКА М (мол.) 0:5 ЦСКА М (мол.) - Ростов (мол.) 2:0 Ахмат (мол.) - ЦСКА М (мол.) 2:4
Результаты матчей
Спартак Москва (мол.)
ЦСКА М (мол.)
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
2
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва (мол.)
ЦСКА М (мол.)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
85
94
58
76
112
58
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
67
85
211
67
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1412
179
719
1313
224
818
125
620
Группа лидеров
Группа лидеров
Группа лидеров
Группа лидеров
Группа лидеров
Группа лидеров
|Зенит (мол.)
|_Khokhlov M.
|12
|Сочи (мол.)
|Камышенко Антон
|9
|ЦСКА М (мол.)
|_Sidelnikov M.
|9
|Академия им. Коноплева (мол.)
|_Teryaev D.
|9
|ЦСКА М (мол.)
|Коверов Дмитрий
|9
|Оренбург (мол.)
|_Letechin V.
|2
|Ростов (мол.)
|_Veselkov I.
|2
|ЦСКА М (мол.)
|Абдулкадыров Джамалутдин
|1
|Балтика (мол.)
|Бабчук Артём
|1
|Строгино (мол.)
|Кроль Кирилл
|1
Прогнозы на матч Спартак Москва (мол.) - ЦСКА М (мол.)
Исход игры
Спартак Москва (мол.)
34.4% (21)
Ничья
13.1% (8)
ЦСКА М (мол.)
52.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
77.59% (45)
Меньше
22.41% (13)
Обе команды забьют
Да
86.21% (50)
Нет
13.79% (8)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА М (мол.)
29.5% (18)
2:1 Спартак Москва (мол.)
26.2% (16)
1:1 Ничья
8.2% (5)
1:3 ЦСКА М (мол.)
6.6% (4)
2:3 ЦСКА М (мол.)
4.9% (3)
0:1 ЦСКА М (мол.)
4.9% (3)
1:0 Спартак Москва (мол.)
3.3% (2)
2:2 Ничья
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!