Тур: 22.
0:0
Второй тайм: 64'
0'
11' Желтая карточкаJonathan David Gomez
27' Желтая карточкаБроун Хорхе
42' Желтая карточкаMiguel Barbieri
Ход матча
24
Хименес
Хуан
25
Копетти
Энцо
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
Главный тренер: Матиас Леки
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
20 матчей
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
21
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.63
Среднее время на гол
51
144
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.45
0.85
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
62
105
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.14
|Agustin Modica
|3
|0.14
|Кампас Хаминтон
|2
|0.09
|Carlos Quintana
|2
|0.09
|Facundo Mallo
|2
|0.09
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.05
|Копетти Энцо
|1
|0.05
|Хименес Хуан
|1
|0.05
|Рубен Марко
|1
|0.05
|Tomas O'Connor
|1
|0.05
|Alan Rodriguez2
|1
|0.05
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.05
|Сандез Агустин
|1
|0.05
|Kevin Ortiz
|1
|0.05
|Fabricio Oviedo
|1
|0.05
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|3 (2)
|0.14
|Куэльо Алексис
|3
|0.14
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.09
|Ирала Элиан
|2
|0.09
|Гиай Агустин
|2
|0.09
|Ezequiel Cerutti
|1
|0.05
|Кампи Гастон
|1
|0.05
|Бланко Себастьян
|1
|0.05
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.05
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.05
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|7
|0
|Ибарра Франко
|5
|1
|Carlos Quintana
|5
|0
|Рубен Марко
|5
|0
|Facundo Mallo
|5
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Miguel Barbieri
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Хименес Хуан
|3
|0
|Броун Хорхе
|2
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Копетти Энцо
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Elias Ocampo
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Samuel Beltran
|1
|0
|Gaspar Duarte
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Романа Джохан
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Ирала Элиан
|2
|1
|Браида Малком
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Fabricio Lopez
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Elias Baez
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Росарио Сентраль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
5
9
Росарио Сентраль
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сан-Лоренсо Альмагро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
7
50%
1
13%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
22%
2
18%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
13
8
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
46%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
6
35%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
10
45%
3
18%
76-90
Пропущено
22
19
16 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
8
36%
4
21%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
2
9%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
138
516
417
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|21
|10
|9
|2
|24 - 11
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|4.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|5.
|21
|8
|9
|4
|27 - 16
|33
|6.
|21
|8
|9
|4
|25 - 22
|33
|7.
|22
|9
|6
|7
|21 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|21
|6
|12
|3
|19 - 13
|30
|10.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|11.
|21
|7
|8
|6
|24 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|14.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|15.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|16.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|17.
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|18.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|19.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 21
|26
|20.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|18 - 20
|26
|21.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|22.
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|28.
|21
|3
|7
|11
|10 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|21 - 8
|22
|7.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|17.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|18.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|19.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|20.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|25.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|26.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|5.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|6.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|7.
|10
|2
|6
|2
|7 - 6
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|6 - 9
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|24.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9