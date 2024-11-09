  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Росарио Сентраль
0:0
Второй тайм: 64'
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
11' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
27' Желтая карточка
Броун Хорхе
42' Желтая карточка
Miguel Barbieri

Ход матча

11'
Jonathan David Gomez
 
27'
Броун Хорхе
 
42'
Miguel Barbieri
 
59'
Кампас Хаминтон
Jonathan David Gomez
 
62'
 
Вомбергар Андрес
Куэльо Алексис
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
4.05
2.80
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
24
Хименес
Хуан
6
Miguel
Barbieri
3
Сандез
Агустин
5
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
27
Gaspar
Duarte
8
Jonathan
David
Gomez
10
Victor
Malcorra
25
Копетти
Энцо
25
Гомес
Гастон
35
Лухан
Гонсало
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
5
Ремеди
Эрик
40
Соса
Сантьяго
7
Ezequiel
Cerutti
77
Бустос
Науэль
11
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
КС
1:2
КС
2:0
КПЛ
2:0
С
2:2
С
0:1
С
0:0
П
2:1
П
2:1
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
3:1
ПА
2:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Среднее время на гол

51
144

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.45
0.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

62
105

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.14
Agustin Modica 3 0.14
Кампас Хаминтон 2 0.09
Carlos Quintana 2 0.09
Facundo Mallo 2 0.09
Laurtaro Giaccone 1 0.05
Копетти Энцо 1 0.05
Хименес Хуан 1 0.05
Рубен Марко 1 0.05
Tomas O'Connor 1 0.05
Alan Rodriguez2 1 0.05
Luca Martinez Dupuy 1 0.05
Сандез Агустин 1 0.05
Kevin Ortiz 1 0.05
Fabricio Oviedo 1 0.05
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 3 (2) 0.14
Куэльо Алексис 3 0.14
Муньяин Икер 2 (1) 0.09
Ирала Элиан 2 0.09
Гиай Агустин 2 0.09
Ezequiel Cerutti 1 0.05
Кампи Гастон 1 0.05
Бланко Себастьян 1 0.05
Феррейра Кристиан I 1 0.05
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.05
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 7 0
Ибарра Франко 5 1
Carlos Quintana 5 0
Рубен Марко 5 0
Facundo Mallo 5 0
Emanuel Coronel 5 0
Miguel Barbieri 4 0
Jonathan David Gomez 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Хименес Хуан 3 0
Броун Хорхе 2 0
Солари Аугусто 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Копетти Энцо 2 0
Сандез Агустин 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Elias Ocampo 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Samuel Beltran 1 0
Gaspar Duarte 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 5 0
Романа Джохан 5 0
Кампи Гастон 4 0
Ирала Элиан 2 1
Браида Малком 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Fabricio Lopez 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Elias Baez 2 0
Муньяин Икер 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Daniel Herrera 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Росарио Сентраль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
9
Росарио Сентраль
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сан-Лоренсо Альмагро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
7
50%
1
13%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
22%
2
18%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

13
8
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
46%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
6
35%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
10
45%
3
18%
76-90

Пропущено

22
19
16 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
8
36%
4
21%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
2
9%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
13
8
5
16
1.5
4
17
2
19
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 21 10 9 2 24 - 11 39
3.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
4.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
5.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
6.
Тальерес Кордоба
 21 8 9 4 25 - 22 33
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 21 6 12 3 19 - 13 30
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
14.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
15.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
16.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
17.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
18.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
19.
Росарио Сентраль
 0:0 22 6 8 8 23 - 21 26
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 22 6 8 8 18 - 20 26
21.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
3.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
4.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
7.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
8.
Уракан
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Росарио Сентраль
 0:0 11 4 5 2 14 - 9 17
20.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 12 3 4 5 9 - 12 13
6.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
7.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 6 2 7 - 6 12
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 0:0 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Miguel Barbieri получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Броун Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Г О О О О Л - Виктор Малькорра бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
4.05
2.80
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4.20
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Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро
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