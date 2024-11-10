  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Росарио Сентраль
0:1
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
11' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
27' Желтая карточка
Броун Хорхе
42' Желтая карточка
Miguel Barbieri
65' Желтая карточка
Романа Джохан
0:1
72' Гол
Бустос Науэль
74' Желтая карточка
Сандез Агустин
90'+6
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
24
Хименес
Хуан
6
Miguel
Barbieri
3
Сандез
Агустин
5
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
27
Gaspar
Duarte
8
Jonathan
David
Gomez
10
Victor
Malcorra
25
Копетти
Энцо
25
Гомес
Гастон
35
Лухан
Гонсало
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
5
Ремеди
Эрик
40
Соса
Сантьяго
7
Ezequiel
Cerutti
77
Бустос
Науэль
11
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
КС
1:2
КС
2:0
КПЛ
2:0
С
2:2
С
0:1
С
0:0
П
2:1
П
2:1
П
2:2
П
1:1
П
2:1
П
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
3:1
ПА
2:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Среднее время на гол

51
144

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.45
0.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

62
105

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.14
Agustin Modica 3 0.14
Кампас Хаминтон 2 0.09
Carlos Quintana 2 0.09
Facundo Mallo 2 0.09
Laurtaro Giaccone 1 0.05
Копетти Энцо 1 0.05
Хименес Хуан 1 0.05
Рубен Марко 1 0.05
Tomas O'Connor 1 0.05
Alan Rodriguez2 1 0.05
Luca Martinez Dupuy 1 0.05
Сандез Агустин 1 0.05
Kevin Ortiz 1 0.05
Fabricio Oviedo 1 0.05
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 3 (2) 0.14
Куэльо Алексис 3 0.14
Муньяин Икер 2 (1) 0.09
Ирала Элиан 2 0.09
Гиай Агустин 2 0.09
Ezequiel Cerutti 1 0.05
Кампи Гастон 1 0.05
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.05
Бланко Себастьян 1 0.05
Бустос Науэль 1 0.05
Феррейра Кристиан I 1 0.05
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 7 0
Ибарра Франко 5 1
Carlos Quintana 5 0
Рубен Марко 5 0
Facundo Mallo 5 0
Emanuel Coronel 5 0
Miguel Barbieri 4 0
Jonathan David Gomez 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Сандез Агустин 3 0
Хименес Хуан 3 0
Броун Хорхе 2 0
Солари Аугусто 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Копетти Энцо 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Elias Ocampo 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Samuel Beltran 1 0
Gaspar Duarte 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 6 0
Ремеди Эрик 5 0
Кампи Гастон 4 0
Ирала Элиан 2 1
Браида Малком 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Fabricio Lopez 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Elias Baez 2 0
Муньяин Икер 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Daniel Herrera 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Росарио Сентраль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
9
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сан-Лоренсо Альмагро
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
7
50%
1
11%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

13
8
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
46%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
6
33%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
10
45%
3
17%
76-90

Пропущено

23
19
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
8
35%
4
21%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
2
9%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Банфилд 1:1
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
2
8
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
5
2
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
14
8
5
17
1.5
4
18
2
20
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 0:0 22 10 10 2 24 - 11 40
3.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
4.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
5.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
6.
Тальерес Кордоба
 21 8 9 4 25 - 22 33
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 22 6 13 3 19 - 13 31
9.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
14.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
15.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
19.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
3.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
4.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
5.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
6.
Уракан
 0:0 12 6 5 1 12 - 4 23
7.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
5.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 11 2 7 2 7 - 6 13
7.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
9.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный