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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
ФК Сидней
0:0
Второй тайм: 72'
Макартур
0'
11' Желтая карточка
Hayden Matthews
45' Вторая желтая карточка
Hayden Matthews
50' Желтая карточка
Скотт Уолтер
51' Желтая карточка
Сена Лео
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
5
Hayden
Matthews
41
Alexandar
Popovic
4
Кортни-Перкинс
Джордан
15
Сена
Лео
17
Касерес
Энтони
22
Берджесс
Макс
8
Уахим
Анас
7
Сегечич
Адриан
9
Климала
Патрик
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
6
Ускок
Томислав
15
Арсланаджич
Дино
13
Вуйица
Иван
18
Скотт
Уолтер
22
Liam
Rose
26
Брэттан
Люк
44
Яколиш
Марин
8
Jake
Hollman
98
Жермен
Валер
ФК Сидней
Макартур

История личных встреч

ФК Сидней
Макартур

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

4:0
1:0
0:2
0:3
2:3
2:2
0:3
КФ
2:0
0:1
0:1
0:3

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
2.25

Среднее время на гол

78
40

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.75
1.29

Среднее время на гол

120
70

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1
1.64

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
55

Бомбардиры внутри турнира

ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 2 0.5
Лолли Джо 1 0.25
Сена Лео 1 0.25
Кучарски Джейден 1 0.25
Уахим Анас 0 0
Кинг Джоэл 0 0
Сегечич Адриан 0 0
Hayden Matthews 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яколиш Марин 3 0.75
Жермен Валер 2 0.5
Jake Hollman 1 0.25
Jed Drew 1 0.25
Ускок Томислав 1 0.25

Карточки

ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hayden Matthews 1 1
Грант Райан 2 0
Берджесс Макс 0 1
Коста Дуглас 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Климала Патрик 1 0
Сена Лео 1 0
Alexandar Popovic 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Даниэль 1 0
Liam Rose 1 0
Скотт Уолтер 1 0

Результаты матчей

ФК Сидней
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ФК Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
6
ФК Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Сидней
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФК Сидней - Санфречче Хиросима 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0 Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4
Макартур
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2

Результаты матчей

ФК Сидней
Макартур

Точный счет

1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФК Сидней
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Веллингтон Феникс
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
ФК Сидней
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Мельбурн Сити
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Макартур
 0:0 4 1 1 2 8 - 5 4
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 9 - 8 4
9.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Централ Кост Маринерс
 4 0 3 1 1 - 4 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Перт Глори
 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Макартур
 0:0 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
6.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
7.
ФК Сидней
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
ФК Сидней
 0:0 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Макартур
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (1)
Макартур Яколиш Марин 3 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 2 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Hayden Matthews получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 26'
    Jake Hollman уходит с поля. Ariath Piol выходит вместо него
  • 11'
    Hayden Matthews получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    ГОООООЛ ФК Сидней забивает
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
ФК Сидней
Ничья
Макартур
1.65
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4.70
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