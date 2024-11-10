Тур: 4. Стадион: Альянц Стэдиум.
0'
11' Желтая карточкаHayden Matthews
45' Вторая желтая карточкаHayden Matthews
50' Желтая карточкаСкотт Уолтер
51' Желтая карточкаСена Лео
0:1
73' ГолAriath Piol
85' Желтая карточкаDean Bosnjak
87' Желтая карточкаУскок Томислав
1:1
88' ГолВуд Патрик
1:2
90' ГолЯколиш Марин
90' Желтая карточкаUfuk Talay
90' Желтая карточкаЯколиш Марин
90'+9
Ход матча
11'
45'
50'
51'
73'
0:1
85'
87'
88'
90'
1:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
15
Сена
Лео
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
18
Скотт
Уолтер
22
Liam
Rose
26
Брэттан
Люк
44
Яколиш
Марин
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
18 Скотт УолтерПолузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Ariath Piol
-
24 Dean Bosnjak
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
ФК Сидней
Макартур
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
2.25
Среднее время на гол
78
40
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.75
1.29
Среднее время на гол
120
70
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1
1.64
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
55
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|2
|0.5
|Лолли Джо
|1
|0.25
|Сена Лео
|1
|0.25
|Вуд Патрик
|1
|0.25
|Кучарски Джейден
|1
|0.25
|Уахим Анас
|0
|0
|Кинг Джоэл
|0
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|0
|0
|Сегечич Адриан
|0
|0
|Hayden Matthews
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яколиш Марин
|4
|1
|Жермен Валер
|2
|0.5
|Jake Hollman
|1
|0.25
|Jed Drew
|1
|0.25
|Ускок Томислав
|1
|0.25
|Ariath Piol
|1
|0.25
|Вуйица Иван
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hayden Matthews
|1
|1
|Грант Райан
|2
|0
|Берджесс Макс
|0
|1
|Ufuk Talay
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Сена Лео
|1
|0
|Alexandar Popovic
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Яколиш Марин
|1
|0
|Ускок Томислав
|1
|0
|Скотт Уолтер
|1
|0
|Dean Bosnjak
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
ФК Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
6
ФК Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
3
50%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФК Сидней - Санфречче Хиросима 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0 Санфречче Хиросима - ФК Сидней 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4
Макартур
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2
Результаты матчей
ФК Сидней
Макартур
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|6.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|Макартур
|Жермен Валер
|2 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2