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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Сьон
2:1
Второй тайм: 59'
Люцерн
0'
1:0
2' Гол
Соргич Деян
2:0
18' Гол
Шуареф Ильяс
38' Желтая карточка
Цыганик Андрей
45' Желтая карточка
Соргич Деян
2:1
49' Гол
Клиджэ Тибо
57' Желтая карточка
Шмид Йоэль

Ход матча

2'
Соргич Деян
(Чипперфилд Лиам)
1:0
18'
Шуареф Ильяс
2:0
38'
 
Цыганик Андрей
45'
Соргич Деян
 
46'
 
Васич Васо
Лоретц Паскаль
46'
 
Ульрих Дарио
Цыганик Андрей
46'
 
Спадануда Кевин
Дорн Пиус
46'
 
Грбич Адриан
Lars Villiger
49'
2:1
Клиджэ Тибо
(Станкович Александар)
57'
Шмид Йоэль
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Люцерн
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
21
Чипперфилд
Лиам
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
1
Лоретц
Паскаль
2
Severin
Ottiger
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
8
Станкович
Александар
20
Дорн
Пиус
11
Ррудхани
Донат
29
Levin
Winkler
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
Сьон
4-2-3-1
Люцерн
4-1-3-2

История личных встреч

Сьон
Люцерн

39 матчей

71.8%
28.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
33.3%
5.2%
24 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед

30 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 23 победы

69 матчей

40.6%
30.4%
29%
28 побед 21 ничья 20 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
24 победы 33 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
23 победы 23 ничьи 23 победы

История матчей

С
1:0
ТМК
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

1.76
1.06

Среднее время на гол

51
85

Всего голов

42
42

Голов в среднем за матч

1.2
1.24

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

102
79

Голов в среднем за матч

1.48
1.14

Тотал матчей

2.5
64
Больше 93%
Меньше 7%
5
54
Больше 78%
Меньше 22%
15
33
Больше 48%
Меньше 52%
36
21
Больше 30%
Меньше 70%
48
7
Больше 10%
Меньше 90%
62
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

60
78

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 4 0.29
Шуареф Ильяс 3 0.21
Джокич Деян 2 0.14
Ali Kabacalman 2 (2) 0.14
Theo Berdayes 1 0.07
Буа Кевин 1 0.07
Christian Souza 1 0.07
Лаванши Нума 1 0.07
Шмид Йоэль 1 0.07
Фаюлу Тимоти 0 0
Чипперфилд Лиам 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 5 0.36
Lars Villiger 4 0.29
Luca Jaquez 3 0.21
Дорн Пиус 2 0.14
Спадануда Кевин 2 0.14
Levin Winkler 2 0.14
Ррудхани Донат 2 (1) 0.14
Цыганик Андрей 1 0.07
Станкович Александар 1 0.07
Sinan Karweina 1 0.07
Белоко Стефан 1 0.07
Кадак Якуб 0 0
Severin Ottiger 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 2 1
Theo Bouchlarhem 2 1
Соргич Деян 3 0
Лаванши Нума 3 0
Буа Кевин 2 0
Ali Kabacalman 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Соу Ноэ 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 5 0
Цыганик Андрей 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Severin Ottiger 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Levin Winkler 1 0

Результаты матчей

Сьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Люцерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
6
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

3
9
Сьон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Люцерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
3
30%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
40%
5
42%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
4
50%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
3
21%
3
13%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
4
29%
9
39%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
25%
5
26%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0
Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1
Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1

Результаты матчей

Сьон
Люцерн

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Сьон
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
8
5
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Лугано
 13 7 4 2 20 - 13 25
3.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 1:2 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Сьон
 2:1 14 4 5 5 16 - 17 17
9.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 1:2 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Сьон
 2:1 8 3 4 1 12 - 7 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
10.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
11.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Люцерн
 1:2 7 2 3 2 13 - 13 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 2:1 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Ивердон Оморуйи Кевин 6
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Люцерн Кнежевич Стефан 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Цыганик Андрей получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Шуареф Ильяс бьет в цель!
  • 2'
    Чипперфилд Лиам сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Сьон.
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