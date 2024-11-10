Тур: 14. Стадион: Турбийон.
0'
1:0
2' ГолСоргич Деян
2:0
18' ГолШуареф Ильяс
38' Желтая карточкаЦыганик Андрей
45' Желтая карточкаСоргич Деян
2:1
49' ГолКлиджэ Тибо
57' Желтая карточкаШмид Йоэль
Ход матча
2'
1:0
18'
2:0
38'
45'
49'
57'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
20
Дорн
Пиус
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Крониг ЯнПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Сьон
Люцерн
39 матчей
71.8%
28.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
33.3%
5.2%
24 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед
30 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 23 победы
69 матчей
40.6%
30.4%
29%
28 побед 21 ничья 20 побед
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
24 победы 33 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
23 победы 23 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
60
37
Голов в среднем за матч
1.76
1.06
Среднее время на гол
51
85
Всего голов
42
42
Голов в среднем за матч
1.2
1.24
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
102
79
Голов в среднем за матч
1.48
1.14
Тотал матчей
2.5
64
Больше 93%
Меньше 7%
5
54
Больше 78%
Меньше 22%
15
33
Больше 48%
Меньше 52%
36
21
Больше 30%
Меньше 70%
48
7
Больше 10%
Меньше 90%
62
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
Среднее время на гол
60
78
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соргич Деян
|4
|0.29
|Шуареф Ильяс
|3
|0.21
|Джокич Деян
|2
|0.14
|Ali Kabacalman
|2 (2)
|0.14
|Theo Berdayes
|1
|0.07
|Буа Кевин
|1
|0.07
|Christian Souza
|1
|0.07
|Лаванши Нума
|1
|0.07
|Шмид Йоэль
|1
|0.07
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
|Чипперфилд Лиам
|0
|0
|Theo Bouchlarhem
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клиджэ Тибо
|5
|0.36
|Lars Villiger
|4
|0.29
|Luca Jaquez
|3
|0.21
|Дорн Пиус
|2
|0.14
|Спадануда Кевин
|2
|0.14
|Levin Winkler
|2
|0.14
|Ррудхани Донат
|2 (1)
|0.14
|Цыганик Андрей
|1
|0.07
|Станкович Александар
|1
|0.07
|Sinan Karweina
|1
|0.07
|Белоко Стефан
|1
|0.07
|Кадак Якуб
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаюлу Тимоти
|2
|1
|Theo Bouchlarhem
|2
|1
|Соргич Деян
|3
|0
|Лаванши Нума
|3
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Ali Kabacalman
|2
|0
|Хефти Ниас
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Соу Ноэ
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнежевич Стефан
|5
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Станкович Александар
|1
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Люцерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
6
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
3
9
Сьон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Люцерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
3
30%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
40%
5
42%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
4
50%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
3
21%
3
13%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
4
29%
9
39%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
25%
5
26%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0
Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1
Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1
Результаты матчей
Сьон
Люцерн
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Сьон
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
49
85
112
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|5
|2
|22 - 15
|26
|2.
|13
|7
|4
|2
|20 - 13
|25
|3.
|14
|8
|1
|5
|35 - 15
|25
|4.
|14
|7
|4
|3
|23 - 21
|25
|5.
|1:2
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|14
|6
|2
|6
|22 - 20
|20
|7.
|13
|4
|5
|4
|23 - 18
|17
|8.
|2:1
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|9.
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|10.
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|11.
|14
|3
|2
|9
|10 - 31
|11
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|16 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 12
|14
|4.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|2:1
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 11
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|2:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|5 - 20
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|6
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Люцерн
|Кнежевич Стефан
|5