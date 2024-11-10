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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 10000
Сьон
4:2
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
2' Гол
Соргич Деян
2:0
18' Гол
Шуареф Ильяс
38' Желтая карточка
Цыганик Андрей
45' Желтая карточка
Соргич Деян
2:1
49' Гол
Клиджэ Тибо
56' Желтая карточка
Шмид Йоэль
2:2
59' Гол
Клиджэ Тибо
3:2
61' Гол в свои ворота
Лёфгрен Йеспер
86' Желтая карточка
Severin Ottiger
4:2
89' Гол
Шуареф Ильяс
90' Желтая карточка
Фаюлу Тимоти
90'+5

Ход матча

2'
Соргич Деян
(Чипперфилд Лиам)
1:0
18'
Шуареф Ильяс
2:0
38'
 
Цыганик Андрей
45'
Соргич Деян
 
46'
 
Васич Васо
Лоретц Паскаль
46'
 
Ульрих Дарио
Цыганик Андрей
46'
 
Спадануда Кевин
Дорн Пиус
46'
 
Грбич Адриан
Lars Villiger
46'
 
Овусу Тайрон
Levin Winkler
49'
2:1
Клиджэ Тибо
(Станкович Александар)
56'
Шмид Йоэль
 
59'
2:2
Клиджэ Тибо
(Грбич Адриан)
61'
Лёфгрен Йеспер
3:2
71'
Mouhcine Bouriga
Соргич Деян
 
71'
Christian Souza
Чипперфилд Лиам
 
77'
Theo Bouchlarhem
Theo Berdayes
 
84'
Крониг Ян
Ali Kabacalman
 
86'
 
Severin Ottiger
89'
Шуареф Ильяс
4:2
90'
Фаюлу Тимоти
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 392 Количество передач 415
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
21
Чипперфилд
Лиам
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
1
Лоретц
Паскаль
2
Severin
Ottiger
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
8
Станкович
Александар
20
Дорн
Пиус
11
Ррудхани
Донат
29
Levin
Winkler
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
Сьон
4-2-3-1
Люцерн
4-1-3-2

История личных встреч

Сьон
Люцерн

39 матчей

71.8%
28.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
33.3%
5.2%
24 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед

30 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 23 победы

69 матчей

40.6%
30.4%
29%
28 побед 21 ничья 20 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
24 победы 33 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
23 победы 23 ничьи 23 победы

История матчей

С
1:0
ТМК
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

1.76
1.06

Среднее время на гол

51
85

Всего голов

42
42

Голов в среднем за матч

1.2
1.24

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

102
79

Голов в среднем за матч

1.48
1.14

Тотал матчей

2.5
64
Больше 93%
Меньше 7%
5
54
Больше 78%
Меньше 22%
15
33
Больше 48%
Меньше 52%
36
21
Больше 30%
Меньше 70%
48
7
Больше 10%
Меньше 90%
62
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

60
78

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 4 0.29
Шуареф Ильяс 4 0.29
Джокич Деян 2 0.14
Ali Kabacalman 2 (2) 0.14
Theo Berdayes 1 0.07
Буа Кевин 1 0.07
Christian Souza 1 0.07
Лаванши Нума 1 0.07
Шмид Йоэль 1 0.07
Фаюлу Тимоти 0 0
Чипперфилд Лиам 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 6 0.43
Lars Villiger 4 0.29
Luca Jaquez 3 0.21
Дорн Пиус 2 0.14
Спадануда Кевин 2 0.14
Levin Winkler 2 0.14
Ррудхани Донат 2 (1) 0.14
Цыганик Андрей 1 0.07
Станкович Александар 1 0.07
Sinan Karweina 1 0.07
Белоко Стефан 1 0.07
Кадак Якуб 0 0
Грбич Адриан 0 0
Severin Ottiger 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 3 1
Theo Bouchlarhem 2 1
Соргич Деян 3 0
Лаванши Нума 3 0
Буа Кевин 2 0
Ali Kabacalman 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
Соу Ноэ 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 5 0
Цыганик Андрей 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Severin Ottiger 3 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Levin Winkler 1 0

Результаты матчей

Сьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Люцерн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
9
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

3
9
Сьон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Люцерн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
4
31%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
38%
5
33%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
4
50%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

17
26
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
4
24%
3
12%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
2
12%
6
23%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
5
29%
29%
9
35%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
21%
6
27%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
6
32%
5
23%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0
Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1
Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1

Результаты матчей

Сьон
Люцерн

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Сьон
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
3
2
6
2.5
1
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
9
5
2
12
2.5
3
11
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 14 7 5 2 21 - 14 26
2.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
3.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 14 6 4 4 26 - 22 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 1:0 14 5 5 4 24 - 18 20
8.
Сьон
 14 4 5 5 18 - 18 17
9.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Янг Бойз
 1:1 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 0:1 14 2 3 9 12 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 1:0 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
10.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
11.
Янг Бойз
 1:1 7 2 3 2 10 - 10 9
12.
Грасcхоппер
 0:1 7 1 3 3 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Лугано
 1:1 7 2 4 1 7 - 7 10
5.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
6.
Санкт-Галлен
 1:0 7 2 2 3 9 - 10 8
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Янг Бойз
 1:1 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 0:1 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Люцерн Кнежевич Стефан 5
Весь список
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