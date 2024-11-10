Тур: 13. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
Ход матча
25'
1:0
31'
2:0
41'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Oliver Urso
-
-
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сек ДембаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Реджана
Катанзаро
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портанова Маноло
|3
|0.23
|Вергара Антонио
|2
|0.15
|Видо Лука
|2 (1)
|0.15
|Гондо Седрик
|2 (1)
|0.15
|Matteo Maggio
|1
|0.08
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.08
|Серсанти Алессандро
|1
|0.08
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.08
|Штулац Лео
|0
|0
|Маррас Мануэль
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|4 (1)
|0.31
|Понтиссо Симоне
|3
|0.23
|Шитум Марио
|1
|0.08
|Бьяши Томмазо
|1
|0.08
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.08
|Компаньон Маттиа
|1
|0.08
|Бонини Федерико
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маррас Мануэль
|3
|0
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Вергара Антонио
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Штулац Лео
|2
|0
|Мерони Андреа
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Серсанти Алессандро
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йемелло Пьетро
|3
|0
|Бригенти Николо
|3
|0
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Помпетти Марко
|1
|1
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Бонини Федерико
|2
|0
|Filippo Pittarello
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Реджана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
9
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
1
10%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
6
50%
1
9%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бари - Реджана 2:2 Реджана - Козенца 0:1 Палермо - Реджана 2:0 Реджана - Фрозиноне 2:0
Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Пиза - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1
Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2
Результаты матчей
Реджана
Катанзаро
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реджана
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
48
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|1:0
|13
|7
|6
|0
|17 - 8
|27
|4.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|8.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|9.
|0:1
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|10.
|2:1
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|11.
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|15.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|7 - 15
|14
|16.
|1:2
|13
|2
|8
|3
|12 - 11
|14
|17.
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|18.
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|19.
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|9.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|16.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|2 - 3
|5
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|1:0
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|0:1
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|2:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|1:2
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|18.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|19.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 4