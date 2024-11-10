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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Реджана
2:2
Конец матча
Катанзаро
0'
1:0
25' Гол
Портанова Маноло
2:0
31' Гол
Гондо Седрик
2:1
41' Гол
Помпетти Марко
50' Желтая карточка
Компаньон Маттиа
57' Желтая карточка
Гондо Седрик
2:2
75' Гол
Йемелло Пьетро
87' Желтая карточка
Бонини Федерико
90'+7
22
Барди
Франческо
13
Мерони
Андреа
4
Родзио
Паоло
44
Lorenzo
Lucchesi
7
Маррас
Мануэль
25
Lorenzo
Ignacchiti
16
Рейнхарт
Тобиас
90
Портанова
Маноло
5
Серсанти
Алессандро
30
Вергара
Антонио
11
Гондо
Седрик
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
7
Компаньон
Маттиа
8
Куцупиас
Илиас
21
Помпетти
Марко
20
Понтиссо
Симоне
70
Д'Аллесандро
Марко
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
Реджана
3-5-2
Катанзаро
3-5-2

История личных встреч

Реджана
Катанзаро

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
1:0
СCС
2:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портанова Маноло 3 0.23
Вергара Антонио 2 0.15
Видо Лука 2 (1) 0.15
Гондо Седрик 2 (1) 0.15
Matteo Maggio 1 0.08
Рейнхарт Тобиас 1 0.08
Серсанти Алессандро 1 0.08
Lorenzo Lucchesi 1 0.08
Штулац Лео 0 0
Маррас Мануэль 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 5 (1) 0.38
Понтиссо Симоне 3 0.23
Шитум Марио 1 0.08
Бьяши Томмазо 1 0.08
Ла Мантия Андреа 1 0.08
Помпетти Марко 1 0.08
Компаньон Маттиа 1 0.08
Бонини Федерико 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маррас Мануэль 3 0
Оквонкво Орджи 3 0
Вергара Антонио 3 0
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Штулац Лео 2 0
Гондо Седрик 2 0
Мерони Андреа 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Портанова Маноло 2 0
Серсанти Алессандро 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Matteo Maggio 2 0
Lorenzo Ignacchiti 2 0
Natan Girma 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Lorenzo Lucchesi 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йемелло Пьетро 3 0
Бригенти Николо 3 0
Петриччоне Якопо 3 0
Бонини Федерико 3 0
Помпетти Марко 1 1
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Шитум Марио 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Бузо Николо 1 0
Компаньон Маттиа 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Реджана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
9
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
1
10%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
4
29%
4
36%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бари - Реджана 2:2 Реджана - Козенца 0:1 Палермо - Реджана 2:0 Реджана - Фрозиноне 2:0
Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Пиза - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1
Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2

Результаты матчей

Реджана
Катанзаро

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Реджана
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 13 6 3 4 22 - 18 21
5.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
6.
Козенца
 13 4 6 3 13 - 13 18
7.
Брешия
 13 5 2 6 18 - 20 17
8.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
9.
Юве Стабия
 13 4 5 4 13 - 16 17
10.
Мантуя
 13 4 4 5 12 - 15 16
11.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Бари
 0:0 13 2 9 2 13 - 11 15
13.
Катанзаро
 13 2 9 2 13 - 11 15
14.
Модена
 13 3 5 5 18 - 19 14
15.
Реджана
 13 3 5 5 13 - 15 14
16.
Салернитана
 0:0 13 3 5 5 13 - 16 14
17.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
18.
Каррарезе
 13 3 4 6 11 - 15 13
19.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Салернитана
 0:0 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 0:0 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
16.
Юве Стабия
 6 2 1 3 7 - 10 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
9.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 0:0 6 1 4 1 5 - 3 7
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 0:0 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
16.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
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  • — Борьба за выживание
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Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Специя Эспозито Франческо 6
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
Весь список
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